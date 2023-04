Polícia Civil já cumpriu 15 medidas cautelares em escolas de Mato Grosso do Sul

Coletiva contou com diversas forças de segurança do Estado - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul já realizou 15 medidas cautelares nas escolas de Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pelo Delegado-geral da corporação, Roberto Gurgel de Oliveira Filho durante a coletiva de imprensa realizada na sede da Academia da Polícia Civil nesta terça-feira (18).

Questionado sobre as posturas e ações policiais após a ameaça de um possível massacre planejado por um acadêmico da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) no início da tarde, o delegado salientou as medidas policiais para acompanharem os fatos. “Essas ações fizeram com que não só a polícia, mas os órgãos de governo pudessem se atentar para isso”, frisou.

Gurgel salientou que em meio a boatos e confirmações de casos, a Polícia Civil instaurou um gabinete de crise no caso citado.

“Com todas as informações reunidas, fomos até a instituição de ensino para que os caso fosse apurado. Todas as informações que nos chegam são imediatamente comunicadas à Polícia Civil e a Polícia Militar que por sua vez se deslocam ao locais para apurarem os fatos.

De acordo com a Polícia Civil, as abordagens também se estendem em casos que envolvem internet e redes sociais.”A grande maioria dos casos são de pessoas que querem ampliar o caos e a sensação de insegurança e cabe a nós enquanto forças de segurança atuar contra isso.”, finalizou.

Do mesmo modo, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), por meio da delegada Ana Cláudia Medina, destacou que apesar das ocorrências recentes, o momento momento não é para pânico e sim de tranquilidade e união de esforços. “Com todo o trabalho de maneira emergencial, não tivemos ataques e não existem riscos do que presenciamos em outros estados”, pontuou a delegada.

Contexto

Identificado apenas como Yan, um aluno do curso de psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) saiu escoltado pela polícia na manhã desta terça-feira em Campo Grande, após fazer ameaças de massacre na instituição nas redes sociais.

De acordo com a equipe policial, as mensagens foram rastreadas e identificadas fotos de armas e máscaras. As mensagens que circulavam nos grupos da faculdade eram de que ele compartilhava as imagens das armas e curtia publicações relacionadas ao nazismo.

Calouro de psicologia, o estudante era aluno do curso de arquitetura e urbanismo na mesma universidade.

Preso, ele foi encaminhado para a delegacia, onde prestará esclarecimentos sobre o ocorrido. A família do estudante também foi acionada.

Balanço

“O trimestre foi peculiar, contamos com coisas que não estavam no nosso dia a dia, de forma tão frequente, mas brutal. Ao nosso ver, os 741 polícias chacoalharam o estado para que a lei pudesse ser cumprida”, destacou Gurgel.

De acordo com o balanço, no interior foram 41 mandados de prisão e outros 66 mandados de busca e apreensão judiciais. Ao todo foram 58.558 ocorrências em todo o território sul-mato-grossense, 1,5 mil mandados de prisão contra adultos, além de 54 toneladas de drogas apreendidas, 390 armas e 5,6 mil munições. 316 pessoas foram encontradas e 477 veículos foram recuperados.

Operação

Logo no primeiro horário da manhã, policiais civis de Mato Grosso do Sul saíram a campo com duas operações - "Smoke House" e "100 dias" -, para coibir o tráfico e demais crimes, tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado. Segundo a PC, na Capital, o Departamento de Polícia Especializada (DPE) ficou encarregado da "Smoke House", com 32 equipes em campo para o cumprimento de mandados em 31 pontos da cidade, entre residências e estabelecimentos.

Além disso, os departamentos de polícia da Capital e do Interior (DPC e DPI), ficaram responsáveis pela operação 100 dias, baseados em informações prévias do setor de inteligência.

Total da Operação Cem Dias, (Operação Smoking House e Operação Sentinela):

33 MBA (sendo que 13 geraram ocorrência)

40 Equipes

144 Policiais

15 Unidades

09 Flagrantes

01 Auto de Apreensão

02 Mandados de Prisão Cumprido

Apreensões:

Cocaína 21,5 kg

Maconha 784,73 g

Haxixe: 14,200 Kg

Presos: 18

01 Adolescente) apreendido

Veículos: 05 apreendidos

Valores: R$ 7.944,00

Armas: 01

Simulacros: 04

Outros: Diversos petrechos para o preparo da droga para venda (balanças, plásticos, etc)

