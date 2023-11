A Polícia Federal, com apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), investiga uma organização criminosa responsável por fraudes em fundos de investimentos, com servidores públicos em Mato Grosso do Sul e em diversos estados brasileiros. De acordo com as investigações, o valor estimado do prejuízo é de R$451 milhões.

As operações aconteceram nas cidades de Porto Alegre (RS), Canoas (RS), Novo Hamburgo (RS), Portão (RS), Canela (RS), Cambé (PR), Londrina (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Durante a Operação Minuano, foram executadas também medidas cautelares de suspensão de atividade financeira e o bloqueio de contas e ativos em até R$451 milhões, valor estimado do prejuízo causado aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Segundo as investigações, a operação teve início a partir de informações coletadas na Operação Gatekeepers, em 2018, quando foram apurados que o grupo criminoso investigado teria sido responsável pela captação e desvio de R$ 239 milhões de 69 Regimes Próprios de Previdência Pública nos estados do RS, PA, SP, MG, CE, PR, AP, RJ, SC, MS, MA. Além dos prejuízos causados, a PF identificou o pagamento indevido a dirigentes dos RPPS por intermédio de consultorias vinculadas ao grupo.

Todos os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta e temerária, apropriação indébita financeira, estelionato financeiro, falsidade ideológica contábil-financeira, negociação de títulos mobiliários sem lastro, manipulação de preços de ativos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Caso condenados, as penas somadas ultrapassam 40 anos de reclusão.

A Operação Minuano demonstra a atuação integrada entre a PF e a CVM para reprimir os desvios de conduta no Mercado de Capitais, respaldada por Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2010 entre as instituições.