Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

AMAMBAI (MS)

Polícia Militar apreende 20 toneladas de maconha em meio a carga de milho

Homem, de 36 anos, confessou que foi contratado por R$ 40 mil para transportar a droga de MS até SC

Naiara Camargo

Naiara Camargo

18/10/2025 - 08h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 20.270 kg de maconha, nesta sexta-feira (17), no KM-63 da MS-386, entre Amambai e Ponta Porã, trecho localizado a cerca de 320 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em uma carga de milho em um caminhão-trator Mercedes-Benz acoplado a dois semirreboques. Segundo a PMR, o prejuízo foi de R$ 40 milhões ao crime organizado.

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Tenente-Coronel Vinícius de Souza Almeida, esta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a MS-386, quando interceptaram o caminhão. Durante a abordagem, o condutor, de 36 anos, apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre a viagem. Ele informou que estava transportando o milho de Rio Brilhante (MS) a Laurentino (SC), trecho de 1.072 quilômetros entre uma cidade e outra.

Em seguida, os policiais resolveram vistoriar a carga no baú do caminhão e perceberam forte odor semelhante à maconha. Ao removerem parte do milho, encontraram inúmeros tabletes de maconha camuflados entre os grãos.

Com o flagrante, o condutor confessou que foi contratado por R$ 40 mil, por um cidadão de Ponta Porã (MS), para transportar a droga até Santa Catarina. O homem estava acompanhado de uma mulher de 27 anos.

Após pesagem, constatou-se que havia 28 toneladas de milho e 20 toneladas de maconha no caminhão.

O casal, o entorpecente e o veículo foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 12.438 quilos de cocaína, 459.746 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 18 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

CAIOBÁ - CAMPO GRANDE

Idoso é assassinado a facadas, pauladas e é enterrado em quintal

Autor, de 23 anos, confessou o crime, disse que "matou porque deu vontade" e foi preso pelo Batalhão de Choque (BPMChoque)

07/10/2025 08h45

Compartilhar
Faca utilizada para matar idoso

Faca utilizada para matar idoso Foto: divulgação/Batalhão de Choque (BPMChoque)

Continue Lendo...

Idoso, de 75 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a facadas e pauladas, na noite desta segunda-feira (7), na rua Ignes Corrêa da Costa, bairro Caiobá, em Campo Grande.

Após o crime, seu corpo foi enterrado no quintal de uma casa. O autor, de 23 anos, é usuário de drogas e faz uso de medicação controlada.

Conforme apurado pela reportagem, o autor estava sentado em frente a sua casa, quando viu um idoso, conduzindo uma bicicleta elétrica, transportando materiais recicláveis. Ele chamou a atenção do senhor, oferecendo-lhe algumas latas de alumínio que estariam nos fundos da residência.

De acordo com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque), quando entrou no fundo da casa com a vítima, o autor afirmou que, naquele momento, sentiu vontade de matá-la.

Mas, antes de cometer o assassinato, movimentou uma câmera de segurança para que o crime não fosse registrado.

Em seguida, agrediu, chutou, derrubou, enforcou e deu um golpe mata-leão no idoso. A vítima ainda conseguiu se desvencilhar, momento em que o autor sacou uma faca e desferiu três golpes na região do tórax.

O idoso caiu no chão, quando o autor pegou uma barra de ferro e desferiu dez golpes por todo o corpo.

Em seguida, ao perceber o óbito, o criminoso enterrou o corpo no quintal de sua residência, cobrindo-o com panos, para evitar que seus familiares descobrissem.

O irmão do rapaz relatou que foi-lhe oferecida uma bicicleta elétrica, o que achou estranho. Logo depois, viu que havia um volume de terra remexido nos fundos da casa.

A mãe do autor viu manchas de sangue na terra e, ao questionar o autor, ele respondeu que seria melhor ela não olhar. Ainda assim, remexeu a terra e viu que tinha um cadáver humano ali.

Segundo o BPMChoque, durante varredura no terreno ao lado, foram encontrados um saco plástico com vestígios de sangue, uma sacola preta e um aparelho celular.

O aparelho recebeu a ligação do filho do dono do celular, ou seja, do filho da vítima, momento em que os policiais atenderam, explicaram a situação e pediram para que a família fosse até o local reconhecer a vítima do homicídio.

O autor confessou o crime, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de PoLícia. Ele vai responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Posteriormente, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para realizar procedimentos periciais e retirada do corpo.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 8 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 288 são homens
  • 19 mulheres
  • 8 não tiveram o sexo divulgado
  • 91 são jovens
  • 175 são adultos
  • 27 são idosos
  • 9 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 105 ocorreram em Campo Grande
  • 210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.

Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.

CAMPO GRANDE (MS)

Polícia Civil apreende 900kg de garrafas de whisky vazias sem nota fiscal

Carga estava acondicionada na carroceria de um caminhão, escondida propositalmente na parte frontal do baú, para dificultar a localização

05/10/2025 10h15

Compartilhar
garrafas de whisky White Horse vazias

garrafas de whisky White Horse vazias Foto: divulgação/Polícia Civil

Continue Lendo...

Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), apreendeu dezenas de garrafas de whisky White Horse vazias, na noite deste sábado (5), na BR-262, bairro Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, a carga pesava cerca de 900kg e a mercadoria não tinha nota fiscal, apenas uma declaração de transporte.

As garrafas estavam acondicionadas na carroceria de um caminhão, escondidas propositalmente em meio de uma carga diversificada, na parte frontal do baú, para dificultar a localização.

Conforme apurado pela reportagem, a possível hipótese é de que as garrafas fazias poderiam ser utilizadas para falsificação de bebida alcoólica ou possível introdução de metanol, em razão da repercussão nacional do caso.

Os policiais foram até o endereço constado na declaração, mas, quando chegaram lá, o local estava fechado. O motorista foi ouvido e liberado.

A documentação e o material apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), responsável pelas investigações relacionadas à falsificação de bebidas.

A ação faz parte de uma operação realizada na noite deste sábado (4), em casas noturnas, conveniências e tabacarias de Campo Grande, contra falsificação ou adulteração de bebidas.

Durante a operação, uma casa noturna, localizada na avenida Afonso Pena, também foi alvo de vistoria. No local, foram encontradas dezenas de garrafas de bebidas (vinhos, licores e cachaças) vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos.

Os produtos vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal para descarte. O gerente e um fiscal do bar foram encaminhados para a DECON, para prestarem esclarecimentos. De acordo com o delegado Wilton Vilas Boas, um inquérito policial será instaurado para apurar as responsabilidades.

A operação foi desencadeada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em parceria com Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal e Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

METANOL

Metanol é um álcool industrial tóxico, inflamável e incolor, usado como matéria prima em diversas indústrias químicas para produzir solventes, combustível, plásticos e resinas. 

Bebidas alcoólicas (gin, whisky e vodka) estão sendo ilegalmente contaminadas com o metanol, nos últimos dias, no Brasil. 

A ingestão da substância pode provocar cegueira ou até mesmo morte. Matheus Santana Falcão, de 21 anos, morreu após ingerir bebida alcoólica, no dia 2 de outubro de 2025, em Campo Grande. O caso é investigado como intoxicação por metanol.

Nos últimos dias, forças de segurança de MS - Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana - estão fiscalizando e punindo bares, conveniências e tabacarias que comercializam bebidas alcoólicas vencidas, adulteradas ou falsificadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas devido à intoxicação podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Confira:

  • Dor abdominal
  • Visão turva - podendo evoluir para cegueira
  • Confusão mental
  • Náusea

PRECAUÇÃO

Por ora, não há nenhum caso em MS, mas, é importante tomar alguns cuidados. Confira:

ANTES DE COMPRAR BEBIDA ALCOÓLICA

  • Verifique o lacre e a vedação da garrafa
  • Leia o rótulo e o contrarrótulo: confira fabricante, endereço, registro e se as informações estão em português
  • Compare a aparência original da marca (tipografia e cores)

DESCONFIE DE

  • Rótulo rasurado ou amassado
  • Garrafa riscada
  • Embalagem de baixa qualidade
@@NOTICIAS_RELACIONADAS@

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol
Operação Alquimia

/ 1 dia

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol

2

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 1 dia

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 2 dias

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)

5

Servidor terá 7 dias de folga no fim do ano, em escala de revezamento
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Servidor terá 7 dias de folga no fim do ano, em escala de revezamento

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?