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DOURADOS

Mulher é morta a pauladas e facadas; 3° feminicídio em 48 horas e 20° em 2026

Suspeitos são o próprio marido da mulher e a ex-companheira dele, que foi presa

Naiara Camargo

Naiara Camargo

02/08/2026 - 14h45
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Agosto lilás começou violento em Mato Grosso do Sul.

Rose Batista Cabreira, de 41 anos, foi encontrada morta, na manhã deste domingo (2), na estrada vicinal Pedreira, que dá acesso à aldeia Jaguapiru, reserva indígena localizada em Dourados, a cerca de 216 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o crime possivelmente trata-se de um feminicídio, pois os suspeitos são o próprio marido da vítima e a ex-esposa dele, que foi presa.

Este é o terceiro feminicídio registrado nas últimas 48 horas, em pleno agosto lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Com mais um óbito, Mato Grosso do Sul chega a 20 feminicídios em 2026.

Conforme apurado pela mídia local, Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência em uma estrada de terra, próximo a Reserva Indígena Jaguapiru.

Os militares se deslocaram até o endereço indicado e, ao chegarem ao local, visualizaram a mulher morta com lesões graves de pauladas e facadas.

Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para recolher os indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL), onde será submetido a exame de necrópsia e posteriormente liberado para velório e sepultamento.

As circunstâncias do assassinato serão investigadas pelas autoridades competentes.

* Com informações de Dourados News

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 19 mulheres foram mortas entre 1º de janeiro e 2 de agosto de 2026 em Mato Grosso do Sul. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

LISTA TRÁGICA

Confira a lista de mulheres assassinadas por (ex) companheiros em 2026:

  1. Josefa dos Santos - 16 de janeiro
  2. Rosana Candia Ohara - 24 de janeiro
  3. Nilza de Almeida Lima - 22 de fevereiro
  4. Beatriz Benevides da Silva - 25 de fevereiro
  5. Liliane de Souza Bonfim Duarte - 6 de março
  6. Leise Aparecida Cruz - 7 de março
  7. Ereni Benites - 8 de março
  8. Fátima Aparecida da Silva - 23 de março
  9. Marlene de Brito Rodrigues - 6 de abril
  10. Vera Lúcia da Silva - 13 de abril
  11. Zelita Rodrigues de Souza - 30 de abril
  12. Kelly Laura - 15 de maio
  13. Fabíola Marcotti - 18 de maio
  14. Maria do Carmo - 28 de junho
  15. Paula de Souza Conceição - 11 de julho
  16. Rosenilda de Oliveira Candelário - 17 de julho
  17. Terezinha Nantes - 27 de julho
  18. Ana Carolina Goés - 31 de julho
  19. Adrielle Encarnação - 31 de julho
  20. Rose Batista Cabreira - 2 de agosto

POLÍCIA

Dupla morre em confronto com o Choque em Ivinhema

Número de mortos em confronto chega a 74 em 2026

26/07/2026 16h00

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Confronto ocorreu na avenida Reynaldo Massi, em Ivinhema (MS)

Confronto ocorreu na avenida Reynaldo Massi, em Ivinhema (MS) Foto: Ivinotícias

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Lucas Maciel Nunes (21 anos) e André da Silva de Andrade Gama (22 anos) morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na tarde deste domingo (26), na avenida Reynaldo Massi, número 706, em Ivinhema, município localizado a 289 quilômetros de Campo Grande.

Equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento tático quando flagraram um homem consumindo maconha em frente a uma residência. Ao receber ordem de abordagem, o suspeito fugiu para o interior do imóvel.

Durante a ação, um dos suspeitos, identificado como Lucas, teria efetuado disparos contra os policiais, que reagiram para conter a agressão. Na sequência, um segundo homem, conhecido como “Jamaica”, também teria saído de uma edícula armado, sendo igualmente alvejado após, segundo a corporação, representar ameaça às equipes.

Após a ocorrência, os dois suspeitos foram desarmados, receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhados com vida a uma unidade hospitalar para atendimento médico.

Na ocorrência, foram apreendidos:

* 01 revólver Taurus calibre .38, contendo 06 munições (01 deflagrada e 05 intactas);
* 01 pistola Smith & Wesson calibre 9 mm, contendo 09 munições intactas;
* 01 tablete de maconha, pesando aproximadamente 1 kg;
* 17 porções de entorpecentes, totalizando aproximadamente 70 g, entre haxixe, cocaína e pasta base de cocaína.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como:

* Desobediência
* Resistência
* Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
* Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
* Tráfico de drogas
* Tentativa de homicídio
* Homicídio decorrente de oposição à intervenção de agente legal do Estado

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 74 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 26 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 74 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 14 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança e grupos armados ocorre em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento preventivo/ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

AMAMBAI

Homem morre após capotar Hilux com 1,8 tonelada de drogas na MS-289

Entorpecentes ficaram espalhados no matagal, na pista e às margens da rodovia

22/07/2026 11h35

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Caminhonete ficou totalmente destruída após capotamento

Caminhonete ficou totalmente destruída após capotamento DIVULGAÇÃO/BPMRv

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Homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em acidente de carro, após capotar uma Toyota Hilux ‘recheada’ de drogas, na madrugada desta quarta-feira (22), no KM-100 da MS-289, entre Coronel Sapucaia e Amambai.

A caminhonete estava carregada com 1.834 kg de entorpecentes, sendo 1.730 quilos de maconha, 72 quilos de skank e 32 quilos de haxixe marroquino. A droga estava armazenada em tabletes e foi avaliada em R$ 6,6 milhões.

Os entorpecentes foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

Caminhonete ficou totalmente destruída após capotamento1.834 kg de entorpecentes apreendidos pelo BPMRv. Foto: Divulgação/BPMRv

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma Toyota Hilux trafegava em alta velocidade pela MS-289, sentido Coronel Sapucaia–Amambai, apresentando excesso de carga.

Instantes depois, receberam a informação de que o veículo havia capotado no KM-100 da rodovia. A equipe empenhou viaturas até o local do acidente e, ao chegar no endereço, visualizaram a caminhonete capotada, destruída e os entorpecentes espalhados no matagal, na pista e às margens da rodovia.

O corpo do condutor foi encontrado sem vida a 55 metros do veículo.

Após identificação veicular, foi constatado que as placas da caminhonete eram falsas. Durante checagem pelos sinais identificadores, verificou-se que o veículo possuía registro de furto, ocorrido em 21 de janeiro de 2026, em Maringá (PR).

Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer a vítima, recolher indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências legais cabíveis.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 5.659,6 kg de cocaína e 4.221.263,9 kg de maconha foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 22 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.

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