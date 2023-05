Policiais rodoviários federais usarão câmeras a partir de 2024

PESQUISA

Entre as Unidades Federativas da região Centro-Oeste, MS tem o menor número de empresas do setor

Apesar da queda, em dez anos, o Estado teve crescimento de 14,3% no número de empresas ativas Arquivo/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul registrou uma queda de 4,5% no número de empresas do setor de construção civil em um ano, entre 2020 e 2021. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25) pela Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil (Paic), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os dados da pesquisa, o setor da construção civil englobava 897 empresas atuantes em Mato Grosso do Sul ao final de 2021, contra 939 empresas em 2020, representando uma queda de 4,5%.

No entanto, em dez anos, o Estado teve crescimento de 14,3% no número de empresas ativas. Entre as Unidades da Federação (UFs) da região Centro-Oeste, MS tem o menor número de empresas do setor, sendo que, Goiás apresentou 2.326, Mato Grosso 1.335 e o Distrito Federal 1.141 empresas.

No Brasil, eram 61.468 empresas da construção com indícios de crescimento de 5,6% em relação a 2020 (58.196).

Em relação ao número de pessoas ocupadas, MS apresentou um aumento de 2,9% na comparação com 2020 (21.386), com 22.006 pessoas ocupadas em 2021, representando 1,1% do montante nacional. No ranking entre as Unidades da Federação, Mato Grosso do Sul ficou na 19ª posição, caindo uma posição se comparado ao ano anterior.

As UFs com maior número de pessoal ocupado são: São Paulo (520.311), Minas Gerais (262.251) e Rio de Janeiro (139.688). No Brasil, foram registradas 1,9 milhão de pessoas ocupadas, figurando um aumento de 8,6% se comparado a 2020.

Salário

Conforme a pesquisa, de 2012 a 2021, Mato Grosso do Sul apresentou aumento de 8,0% no quesito salário, retiradas e outras remunerações. Mato Grosso do Sul vem mostrando recuperação na participação dos salários desde 2018, sendo que em 2021, com o valor de R$ 670,9 milhões, cresceu 13,2% se comparado a 2020.

O Estado manteve-se na 16ª posição no ranking entre as Unidades da Federação. O estado de São Paulo obteve o maior valor, com R$ 18,4 bilhões, seguido por Minas Gerais (R$ 8,5 bilhões) e pelo Rio de Janeiro (R$ 4,8 bilhões).

Custos das obras

Os custos das obras e/ou serviços da construção apresentaram alta de 43,0% no ano de 2021 (R$ 1,7 bilhão) se comparado ao ano anterior (R$ 1,2 bilhão). Comparando-se ao ano de 2012, o valor dos custos das obras cresceu 16,2%.

No ranking entre as UFs, Mato Grosso do Sul subiu uma posição em relação a 2020, saindo da 17º para a 16º posição em 2021. São Paulo figurou a primeira posição, com R$ 31,8 bilhões, seguido por Minas Gerais (R$ 15,5 bilhões) e pelo Paraná (R$ 9,3 bilhões).

Em Mato Grosso do Sul, a atividade da construção gerou R$ 4,1 bilhões em valor de incorporações, obras e/ou serviços da construção em 2021. Em dez anos, houve crescimento de 5,7% e, se comparado ao ano anterior, o crescimento foi de 19,4%.

No ranking nacional, Mato Grosso do Sul subiu uma posição no ranking, ocupando agora o 17º lugar. Na primeira posição temos São Paulo (R$ 87,7 bilhões), Minas Gerais (R$ 43,0 bilhões) na segunda posição e, fechando o top 3, o Paraná (R$ 24,4 bilhões).

Assine o Correio do Estado