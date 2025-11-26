Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

caça-níquel

Pedagiada "até ontem", ponte vai consumir mais R$ 11,7 milhões da Agesul

Cobrança ocorreu durante quase duas décadas, mas a ponte sobre o Rio Paraguai foi devolvida "detonada" ao Governo do Estado

Neri Kaspary

Neri Kaspary

26/11/2025 - 11h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pedagiada durante quase duas décadas sob o justificativa de que a cobrança era para bancar a manutenção, a ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, próximo a Corumbá, vai consumir pelo menos mais R$ 11,7 milhões dos cofres públicos estaduais. 

A cobrança de pedágio acabou em setembro de 2022, mas até agora a ponte instalada na rodovia federal segue sob responsabilidade do Governo Estadual, já que, por conta das más condições, o DNIT se recusa a receber a estrutura. 

Depois do fim da cobrança, a Agesul já investiu mais de R$ 10 milhões em reparos emergenciais, na elaboração do projeto para uma reforma ampla e no pagamento de empresas que fizeram o controle do tráfego. Ela ficou durante quase dois anos parcialmente interditada e durante este período era necessário organizar o pare-siga nas duas extremidades. 

Agora, conforme publicação do diário oficial do Estado desta quarta-feira (26), a Agesul lançou licitação prevendo investimento de até R$ 11.728.608,10 para  execução de obras de recuperação estruturais. A previsão é de que as propostas das empresas interessadas sejam abertas no dia 15 de dezembro. 

As obras, que devem ser iniciadas somente no segundo trimestre do próximo ano, devem custar o dobro do previsto pelo ex-secretário de obras, Hélio Peluffo. Em junho de 2023 ele previu gastos da ordem de R$ 6 milhões para recuperar a estrutura. 

Em março de 2023, por conta das péssimas condições da única ponte sobre o Rio Paraguai que liga Corumbá e Ladário ao restante do Estado, o tráfego passou a ser em meia pista. A interdição se estendeu durante mais de um ano, até que reparos emergenciais fossem feitos na pista de rolamento. 

Porém, o problema principal é que os "amortecedores" instalados entre as pilastras e a parte superior da ponte (a pista) estão desgastadas porque não receberam a devida manutenção. E é esta reforma que deve ser bancada agora com recursos públicos.

SEM EXPLICAÇÃO

Investimento público em uma ponte seria algo normal não fosse a cobrança de pedágio, feita até setembro de 2022. Pequena fatia da receita era repassada ao Estado e a única obrigação da empresa era fazer a manutenção da estrutura, que tem dois quilômetros e foi inaugurada em 2001.

Porém, em 15 de maio de 2023 a empresa Porto Morrinho encerrou o contrato e devolveu a ponte Poeta Manoel de Barros sem condições plenas de uso, embora tivesse faturamento milionário.

Em 2022,  com tarifa de R$ 14,10 para carro de passeio ou eixo de veículo de carga, a cobrança rendeu R$ 2,6 milhões por mês, ou R$ 21 milhões nos oito primeiros meses daquele ano.

No ano anterior, o faturamento médio mensal ficou em R$ 2,3 milhões. Conforme os dados oficiais, 622 mil veículos pagaram pedágio naquele ano. Grande parte deste fluxo é de caminhões transportando minério. A maior parte destes veículos têm nove eixos e por isso deixavam R$ 126,9 na ida e o mesmo valor na volta.

Esse contrato durou longos 14 anos, com início em dezembro de 2008, e rendeu em torno de R$ 430 milhões, levando em consideração o faturamento do último ano de concessão. 

Em março de 2017, a Porto Morrinho conseguiu um abatimento de 61% no valor da outorga. Na assinatura, em 22 de dezembro de 2008, o acordo previa repasse de 35%  do faturamento bruto obtido com a arrecadação tarifária estabelecida em sua proposta comercial. A partir de março de 2017, porém, este valor caiu para 13,7%. 

Se tivesse de repassar 35% dos R$ 2,6 milhões arrecadados por mês em 2022, a Porto Morrinho teria de pagar R$ 910 mil por mês ao Estado. Com a repactuação do contrato, porém, este valor caiu para a casa dos R$ 355 mil. Em ambos os casos os valores teriam alguma variação porque ainda seria necessário descontar impostos.

Ou seja, a repactuação garantiu R$ 555 mil mensais a mais aos cobres da concessionária, que mesmo assim não cumpriu com sua única obrigação, que era manter a ponte em condições de uso. 

E, mesmo depois de parar de cobrar pedágio, ela continuou cuidando da ponte, entre setembro de 2022 até maio de 2023.  Neste período, recebeu indenização milionária, de pouco mais de R$ 6 milhões. 

O pedágio acabou por causa do fim do acordo do governo estadual, que construiu a ponte, com o DNIT, já que a rodovia é federal. Porém, o governo federal só aceita receber a ponte depois que estiver em boas condições de uso. 
 

CORUMBÁ (MS)

Bombeiros buscam jovem de 18 anos que se afogou no Rio Paraguai

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

26/11/2025 11h10

Compartilhar
Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido DIVULGAÇÃO/CBMMS

Continue Lendo...

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

VAGAS

UFMS abre seleção para docentes da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado

26/11/2025 10h30

Compartilhar
As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

A UFMS está com inscrições abertas, até a próxima terça-feira (2), para professores interessados em compor o quadro da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos. As vagas são para disciplinas dos dois semestres de 2026, no período noturno, e a candidatura deve ser feita gratuitamente pelo Sigproj.

O curso integra o Parfor Equidade, parceria entre a universidade e o Ministério da Educação, criado para atender demandas educacionais de grupos minorizados. De acordo com a coordenadora institucional do programa, Karine Albuquerque, a formação busca preparar docentes para atuar na modalidade bilíngue voltada a estudantes surdos, regulamentada em 2022.

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado. Entre os requisitos estão pelo menos um ano de docência no ensino superior, licenciatura com pós-graduação ligada à área da disciplina, domínio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e cadastro atualizado na Plataforma Freire.

Alguns componentes curriculares têm critérios adicionais. Em disciplinas práticas de Libras, por exemplo, há prioridade para candidatos surdos e exigência de fluência na língua, já que as aulas são ministradas inteiramente em Libras. Demais disciplinas contarão com apoio do grupo de intérpretes da universidade.

A seleção será feita por pontuação de currículo. A lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em 5 de dezembro, com resultado final previsto para o dia 15. O início das aulas será em 2 de março de 2026 e, no segundo semestre, em 27 de julho.

Os editais e atualizações podem ser acompanhados no Sigproj e na página da Pró-Reitoria de Graduação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 1 dia

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 18/11/2025

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul