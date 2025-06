População de venezuelanos em MS é maior que de paraguaios

Leilão

Há ainda leilões de sucatas aproveitáveis, com 156 veículos para desmonte, e sucatas inservíveis, com quase 8 toneladas de material ferroso

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) está com mais um leilão de veículos aptos a circular em vias públicas aberto até o dia 3 de julho. São oferecidos 127 lotes de veículos, sendo 94 de motocicletas e 33 de automóveis.

Com lances a partir de R$ 1,3 mil, o pátio do Detran estará aberto à visitação entre os dias 1 e 2 de julho. O local fica na Rua Gigante Adamastor, nº16, no Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Além dos veículos aptos a circular, há ainda dois leilões de sucatas aproveitáveis, com 52 lotes, compostos por 102 motocicletas e 54 automóveis, e 1 lote de inservíveis, com diversas motocicletas, que juntas somam 7.866 kg.

Qualquer pessoa pode adquirir os veículos para circulação. No entanto, o veículo só poderá trafegar após o pagamento e a liberação de todas as pendências do veículo em sistemas estaduais e nacionais e a transferência, com emissão do CRLV em nome do arrematante. A liberação das pendências leva, em média, de 20 a 25 dias.

Já as sucatas só podem ser compradas por empresas, sendo as aproveitáveis apenas por pessoas jurídicas credenciadas no Detran para atividade de desmontagem e as inservíveis apenas por pessoas jurídicas que atuam nos ramos de siderurgia, fundição ou reciclagem.

Os lotes podem ser conferidos no seguinte site: www.vialeiloes.com.br

