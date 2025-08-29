Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crime organizado

Possível elo entre máfia dos combustíveis, PCC e fintechs tem sede em MS

A Copape, formuladora de combustíveis com sede em edifício corporativo de Campo Grande, deve R$ 563 milhões ao fisco

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

29/08/2025 - 04h00
Um dos principais alvos da Operação Carbono Oculto, desencadeada nesta quinta-feira (28) por uma força-tarefa composta por órgãos federais e estaduais, coordenada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (SP), é uma das maiores devedoras do fisco federal localizadas em Mato Grosso do Sul.

As dívidas, de centenas de milhões de reais, e o possível esquema foram denunciados pelo Correio do Estado em dezembro de 2024. A Copape, formuladora de combustíveis que passou a ser investigada após concorrer com gigantes do setor, como Vibra (Postos Petrobras) e Ultrapar (Ipiranga), por exemplo, tem sede em Campo Grande e deve nada menos que R$ 563,5 milhões ao fisco federal, conforme dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A PGFN integra a Operação Carbono Oculto ao lado da Polícia Federal, Receita Federal e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Estado de São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, os mandados de busca e apreensão da operação são cumpridos nas cidades de Iguatemi (7 alvos) e Dourados (1 alvo). 

Conforme a Receita Federal, os oito alvos no Estado são empresas do núcleo operacional da cadeia de combustíveis envolvidas no esquema.

COPAPE

No caso específico da Copape, trata-se de uma peça importante no esquema de lavagem de dinheiro e fraudes que favorece o crime organizado.

Ela é um dos elos com fintechs (empresas de tecnologia do setor financeiro) sediadas na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo (SP). É o caso, por exemplo, do BK Bank.

As autoridades ligadas à investigação informaram que o BK Bank teve R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. A Receita Federal estima que o esquema criminoso tenha sonegado R$ 1,4 bilhão em tributos federais, enquanto os tributos estaduais sonegados são estimados em R$ 7,6 bilhões.

Só em Mato Grosso do Sul, a Copape, formuladora de combustíveis ligada à Aster, sonegou quase metade dos tributos federais.

O inquérito aponta que o principal cliente do BK Bank no período investigado foi a distribuidora de combustíveis Aster. Dos R$ 17,7 bilhões em movimentações suspeitas, R$ 2,22 bilhões foram destinados à Aster.

A Aster teve sua atuação suspensa pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2024. A empresa pertence formalmente ao empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, mas o verdadeiro dono seria o empresário Mohamed Hussein Mourad.
Mourad era proprietário de uma rede de postos de combustível registrados em nome de laranjas. Ele também seria ligado à Copape.

Segundo as investigações, o grupo formado por Copape e Aster era dirigido por um testa de ferro: Renato Steinle de Camargo, diretor administrativo das empresas, que, na prática, seriam geridas por Mohamed Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva.

Essas duas empresas teriam ligação com o PCC, que, segundo a investigação, achacava donos de postos de combustíveis de bandeiras independentes para venderem suas lojas, sob ameaça de morte. Nesses locais, ainda conforme a investigação, eram vendidos também combustíveis adulterados.

“Outra fraude detectada envolvia a adulteração de combustíveis. O metanol, importado supostamente para outros fins, era desviado para uso na fabricação de gasolina adulterada, com sérios prejuízos para os consumidores”, explicou a Receita Federal, em nota.

A OPERAÇÃO

A operação, proclamada pelo Gaeco de São Paulo e forças federais como a “maior operação contra o crime organizado da história do País em termos de cooperação institucional e amplitude”, tem o objetivo de desmascarar e pôr fim a um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Organizações criminosas, como o PCC, estão envolvidas no esquema, segundo a investigação.

“Estão na mira da investigação vários elos da cadeia de combustíveis controlados pelo crime organizado, desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final até os elos finais de ocultação e blindagem do patrimônio, via fintechs e fundos de investimentos”, informou a Receita Federal.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos contra mais de 350 alvos em todo o País, sendo 8 em Mato Grosso do Sul.

“As investigações apontam que o sofisticado esquema engendrado pela organização criminosa, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis. O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, afirmou a Receita Federal.

“Formuladoras e distribuidoras, além de postos de combustíveis também vinculados à organização, sonegavam reiteradamente tributos em suas operações de venda. A Receita Federal já constituiu créditos tributários federais de um total de mais de R$ 8,67 bilhões em pessoas e empresas integrantes do esquema”, completou.

Ainda de acordo com a Receita Federal, os recursos adquiridos por meio da atividade eram destinados para fintechs e movimentados por diversas contas até tomarem ar de legalidade, quando o grupo adquiria bens como caminhões, imóveis de luxo em Trancoso (BA) e fazendas no interior de São Paulo.

OUTRA DEVEDORA

Iguatemi é sede da Vetor Comércio de Combustíveis Ltda., empresa que deve R$ 1,72 bilhão em impostos federais e que, segundo a PGFN, é a maior devedora de tributos do Estado.

Não há confirmação de que a Vetor esteja entre os alvos da operação, mas a empresa já é investigada pela Receita Federal há algum tempo. Oficiais de Justiça de Mato Grosso do Sul, inclusive, enfrentam dificuldades para intimar os responsáveis pela companhia em Iguatemi.

Oportunidade

UEMS abre processo seletivo para refugiados em diversos cursos de graduação

São cursos em Campo Grande e no interior do Estado; saiba como se inscrever

28/08/2025 17h15

Divulgação Governo do Estado

Refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas podem participar do processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O ingresso é para o 1º semestre de 2026, e os interessados têm até o dia 14 de setembro para realizar a inscrição.

Os candidatos podem acessar o edital, com todas as informações disponíveis nos idiomas português, espanhol, inglês e francês, clicando aqui.

Quem pode participar?

Segundo a Resolução CE/CEPE-UEMS nº 2.327, de 4 de agosto de 2021, considera-se:

  • Refugiado: aquele que “receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país” (Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, Art. 1º – A, nº 2, de 1951, com as alterações introduzidas pelo Protocolo de 1967);
  • Migrante em situação de vulnerabilidade: aquele com capacidade limitada de evitar, resistir, lidar ou se recuperar do risco potencial ou da situação de violência, exploração e abuso a que é exposto ou que vivencia no contexto migratório;
  • Apátrida: pessoa não considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, como seu nacional (Art. 1º da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954).

Estão aptas a participar do processo pessoas na condição de refugiadas, migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas que comprovem:

  •  a situação de refúgio, migração em situação de vulnerabilidade ou apátrida, conforme legislação vigente;
  •  a conclusão do Ensino Médio no Brasil ou equivalente realizado no exterior, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação.

Para os(as) candidatos(as) que se enquadrarem na situação de ingresso como portadores de diploma, após a convocação e efetivação da matrícula, deverão solicitar o aproveitamento de estudos na coordenação do curso, seguindo as normas vigentes da instituição.

Onde se inscrever?

A inscrição, que é gratuita, deve ser feita pela internet até o dia 14 de setembro. O candidato deve preencher o formulário de inscrição por meio do link: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind

Será avaliada a análise e pontuação das notas das áreas de Linguagens e Matemática do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente do(a) candidato(a).

Cursos presencial com vagas remanescentes

Cidades

MS ganha 22,7 mil habitantes em um ano e população quase chega a 3 milhões

Estimativa populacional foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE; Campo Grande é a 15ª capital mais populosa do País, mas ainda não alcançou

28/08/2025 17h00

Campo Grande teve aumento de pouco mais de 8 mil habitantes

Campo Grande teve aumento de pouco mais de 8 mil habitantes Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano, chegando a mais de 2, milhões de moradores em 2025. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.  

Em 2024, o número estimado era de 2.901.895 moradores, o que representa aumento populacional de 0,77% em relação ao ano passado.

As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.

Mato Grosso do Sul continua sendo o 21º estado mais populoso do País.

Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.

Em números absolutos, no período de um ano, a Capital ganhou 8.346 novos habitantes.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A divulgação é anual.

Veja a estimativa populacional dos municípios de Mato Grosso do Sul

Município População estimada
Água Clara 17.901
Alcinópolis 4.649
Amambai 41.751
Anastácio 24.781
Anaurilândia 7.688
Angélica 11.308
Antônio João 9.717
Aparecida do Taboado 29.826
Aquidauana 48.689
Aral Moreira 11.125
Bandeirantes 8.342
Bataguassu 24.222
Batayporã 10.947
Bela Vista 21.881
Bodoquena 8.887
Bonito 25.034
Brasilândia 11.833
Caarapó 32.748
Camapuã 13.928
Campo Grande 962.883
Caracol 5.096
Cassilândia 21.565
Chapadão do Sul 34.606
Corguinho 4.892
Coronel Sapucaia 14.685
Corumbá 98.751
Costa Rica 28.740
Coxim 33.440
Deodápolis 14.317
Dois Irmãos do Buriti 11.521
Douradina 5.768
Dourados 264.017
Eldorado 11.622
Fátima do Sul 21.504
Figueirão 3.751
Glória de Dourados 10.817
Guia Lopes da Laguna 10.116
Iguatemi 13.960
Inocência 8.764
Itaporã 25.263
Itaquiraí 20.060
Ivinhema 30.001
Japorã 8.441
Jaraguari 7.480
Jardim 24.504
Jateí 3.596
Juti 7.067
Ladário 22.425
Laguna Carapã 22.425
Maracaju 48.073
Miranda 26.512
Mundo Novo 20.087
Naviraí 53.014
Nioaque 13.354
Nova Alvorada do Sul 23.409
Nova Andradina 50.848
Novo Horizonte do Sul 4.801
Paraíso das Águas 5.842
Paranaíba 42.638
Paranhos 13.368
Pedro Gomes 6.910
Ponta Porã 98.598
Porto Murtinho 12.721
Ribas do Rio Pardo 24.152
Rio Brilhante 40.419
Rio Negro 4.921
Rio Verde de Mato Grosso 20.454
Rochedo 5.451
Santa Rita do Pardo 7.165
São Gabriel do Oeste 32.207
Sete Quedas 11.322
Selvíria 8.716
Sidrolândia 49.735
Sonora 14.813
Tacuru 11.205
Taquarussu 3.740
Terenos 18.182
Três Lagoas 143.523
Vicentina 6.505

Brasil

O IBGE revelou que o Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.

O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A capital paulista é a maior cidade do país, com 11,9 milhões de habitantes. Se fosse um estado, a cidade seria o quarto mais populoso, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

