Prefeita de Jardim tem casa alvejada por tiros na madrugada deste domingo

Ao todo, foram 5 dias de teste em 20 pontos onde há mais reclamação da população

A ação que teve o objetivo de medir a qualidade dos sinais 4G e 5G oferecidos pelas operadoras, se encerrou na última sexta-feira (27). Conhecida como Blitz da Telefonia Móvel, foram 5 dias de teste em 20 pontos da Capital, entre eles:

Aeroporto Internacional de Campo Grande;

nas praças do Papa, Ari Coelho e do Peixe;

nos parques Airton Senna e Ecológico do Sóter;

no Terminal Moreninhas;

nos shoppings Norte Sul, Campo Grande e Bosque dos Ipes;

no UCDB;

na Central de Atendimento Prefeitura; no Tribunal de Justiça;

na UFMS;

na Feira Central;

na UEMS;

na Rua 14 de Julho, tanto esquina com a Rua Dom Aquino quanto na esquina com a Rua da Liberdade;

e na Câmara Municipal de Campo Grande.

"Estamos nós aqui, do Ministério das Comunicações, técnicos da Anatel, representantes das três maiores operadoras de telefonia móvel, todos juntos para tentar trazer para a população de Campo Grande um serviço de qualidade, tão importante que é a banda larga móvel, usado por toda a população”. disse o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, ao finalizar a semana de medição de sinal 4G e 5G no Bioparque Pantanal, na Capital.

Campo Grande foi a 20ª capital a receber a Blitz da Telefonia Móvel, que até o final deste ano deve completar o país inteiro. No ano passado, a ação passou por São Luís (MA) e Cuiabá (MT), e em 2024, já esteve em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), João Pessoa (PB), Belém (PA), Fortaleza (CE), Natal (RN), Macapá (AP), Teresina (PI) e Timon (MA), Curitiba (PR), Vitória (ES), Goiânia (GO), Manaus (AM), Maceió (AL), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

Agora, após as medições, as operadoras serão notificadas para que possam definir um Plano de Ação para a cidade fiscalizada. Depois de seis meses, a Anatel junto com o Ministério das Comunicações devem retornar ao local para realizar um novo levantamento e verificar se as melhorias foram implementadas.

A iniciativa faz parte do programa ConectaBR, que tornou mais rigoroso o índice de cobertura das prestadoras de serviço com níveis de qualidade adequados, passando de 80% para 95%. Além disso, a velocidade mínima da internet móvel do 4G passou para 10 mbps e do 5G, para 100 mbps.

