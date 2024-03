Prefeito "mais louco do Brasil" é investigado por ser animador de eventos

Com 880 mil seguidores nas redes sociais e auto-denominado “o mais louco do Brasil”, o prefeito de Ivinhema, Juliano Barros Donato, mais conhecido como Juliano Ferro, está sendo investigado em dois inquéritos instaurados pelo Ministério Público Estadual por suposto uso de dinheiro público para “eventual prática de promoção pessoal com emprego de recursos públicos em afronta a Constituição Federal e Lei de Improbidade Administrativa”.

A grande quantidade de seguidores (285 mil no Facebook e 595 mil no Instagran) não é fruto do acaso. Juliano Ferro é uma espécie de showman, ou youtber, e constantemente divulga nas redes sociais suas participações em eventos na cidade com 27,8 mil moradores. Boa parte destes eventos são bancados com recursos públicos.

Para efeito de comparação, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que tem equipe de assessoria específica para alimentar as redes sociais, tem 55 mil seguidores, somando Facebook e Instagran. Ou seja, ela tem 6,25% da quantidade de seguidores na comparação com o prefeito “mais louco do Brasil”.

E a suspeita da promotoria é de que ele tenha utilizado dinheiro público para conseguir tamanha projeção. “Considerando que a participação do Prefeito nos eventos não se resumiu apenas ao tradicional e aceitável cumprimento e felicitações aos presentes, mas foi muito além, contando com participação incomum, ocasiões que subiu ao palco para cantar e dançar junto com os artistas contratados, além de agir como uma espécie de animador dos eventos”, escreve o promotor Daniel do Nascimento Britto ao fundamentar a abertura de um dos inquéritos.

Na outra investigação, cujo teor está sob sigilo, o mesmo promotor abriu investigação para “apurar eventuais ilegalidades em processos de inexigibilidade de licitação para contratação de artistas pelo Município de Ivinhema nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024”.

Embora as informações a respeito desta investigação, publicada na edição do diário oficial do MPE desta quarta-feira (6) não estejam disponíveis, fica claro que a suspeita da promotoria é de que Juliano Ferro tenha contratado atrações artísticas ao longo dos últimos quatro anos justamente para auto-promoção.

Na eleição de 2020, Juliano Ferro venceu a disputa contra Gilberto Câmara, irmão do deputado estadual Renato Câmara e filho do ex-deputado Nelito Câmara. Tanto Renato quanto Nelito já haviam sido prefeitos de Ivinhema, deixando claro que o “youtuber” derrotou a mais tradicional família de políticos da região.

Em 2020, o “mais louco do Brasil” disputou pelo DEM, mas desde meados do ano passado faz parte do PSDB e já deixou claro que pretende buscar a reeleição. O atual pertido de Juliano Ferro é comandado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja. Dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul, 51 estão no ninho tucano.

Esta não é a primeira vez que ele vira alvo de investigação do MPE. Em 2021, desrespeitou decreto que ele mesmo havia assinado proibindo aglomerações e foi flagrado participando de uma festa em uma fazenda.

E por fazer pouco caso da covid, acabou perdendo o pai para a doença e contraíndo o vírus. Doente, foi parar em UTI. Ativo nas redes sociais, gravou vídeos, ao lado da família mostrando seu delicado estado de saúde e à época ganhou notoriedade nacional por conta de seu suposto arrependimento.

Em uma transmissão ao vivo, disse que “dDe 30 dias para cá nossa vida se tornou um inferno na verdade né [...] na verdade [...] na verdade eu fui às vezes, em alguns momentos irresponsável, porque achei que esse Covid, isso é só uma gripezinha [...] e não é uma p […] de uma gripezinha não [… ] Anteontem eu enterrei meu pai [...]. Uma saúde de ferro. Nunca vi meu pai gripado. Ficou 26 dias em coma induzido. Eu estou contaminado. Minha esposa está contaminada. Minha filha. Minha sobrinha", afirmou o prefeito em uma tentativa de alertar aos seus seguidores.

Além disso, virou alvo de investigação por conta das seguidas rifas de veículos das quais participa e das quais diz ter tirado boa parte de seu atual patrimônio.

Já foi condenado, também, a três anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo. Em 2015, quando era vereador, utilizou uma pistola para abrir uma garrafa de cerveja.