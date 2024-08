Prefeitura abre mais uma licitação em fim de mandato para obras

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com certames lançados nos últimos dois meses já passando da casa de R$ 100 milhões, a Prefeitura de Campo Grande lançou mais uma "licitação de fim de mandato" nesta última semana, em busca de empresa para serviços de pavimentação e drenagem no Jardim Noroeste, bairro que sofre há tempos com problemas de infraestrutura.

Até o fim de julho, como bem acompanhou o Correio do Estado, os destravamentos de licitações às vésperas das eleições já somavam mais de R$ 70 milhões, sendo que apenas um certame de julho acrescentou R$ 38 milhões nessa conta.

Agora, a liberação mais recente, conforme publicado em edição de sexta-feira (16) do Diário Oficial de Campo Grande, é de aproximadamente R$ 20,3 milhões. Conforme o documento, o processo recebe propostas até o próximo dia 03 de setembro, com abertura da sessão de disputa de preços prevista para às 08h dessa mesma data.

Segundo consta no edital para contratação de empresa especializada - disponibilizado no portal da Transparência do município - para os serviços de asfalto e drenagem no Jardim Noroeste, a licitação do Executivo libera R$ 20.309.004,49 em valores totais.

Promessas no Noroeste

Segundo consta no Memorial Descritivo da obra, esse lote dois compreende 21 vias que, conforme registros datados deste ano no documento, hoje estão sem asfalto e as que possuem calçada são por iniciativa própria de moradores.

Entre as 21 vias previstas estão:

Rua Martim de Sá

Av. Marechal Mallet (LE)

Av. Marechal Mallet (LD)

Rua Ataulfo Paiva

Rua Vaz de Caminha

Rua Jordão

Rua Ferreira Viana

Rua Aqueluz

Rua Vassoura

Rua Nazaré

Rua Barbacena

Rua Corinto

Rua Dois Irmãos

Rua Pinhal

Rua Custódio de Mello

Rua Panamá

Rua Panamá 01

Rua das Perdizes

Rua do Bananal

Rua Adventor Divino de Almeida

Rua Andrade Neves

Porém, há tempos a situação do Jardim Noroeste é acompanhada de perto já que, devido aos desníveis das vias e constantes crateras, cada novo período de chuva gera preocupações para os moradores locais.

Junto disso, as promessas de pavimentação de ruas para esse extremo leste da Capital são tão antigas quanto as próprias reclamações de abandono, com os pacotes de asfalto posteriores contemplando apenas duas ruas, por exemplo.

Licitações de fim de mandato

Antes dessa licitação de R$ 20,3 milhões, publicada nessa semana, desde que entrou em período de "véspera das eleições" a Capital já somava R$ 70 milhões em certames destravados, com os alvos focados sendo, principalmente, obras pavimentação; recapeamento e revitalização de diversos locais da capital.

Com outra publicação feita também na metade desta última semana (4ª feira, 14 de agosto), entre nessa matemática os R$ 38 milhões para obras no Nova Lima, licitação essa por sua vez que saiu atrasada em mais de seis meses do prometido.

