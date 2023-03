Rua desnivelada abre cratera e faz água da chuva invadir casas no Jardim Noroeste

infraestrutura

Desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos reduziu de 15 para 10 as equipes de manutenção da malha asfáltica no município

A operação de manutenção das vias pavimentadas, feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), apresentou 60% de redução do serviço por conta do período chuvoso em Campo Grande. Como consequência, a cidade vive uma nova onda de buracos.

“Por razões de ordem técnica, esse serviço em períodos chuvosos é prejudicado, pois a massa asfáltica usada para tapar os buracos precisa do tempo seco para aderir ao asfalto existente”, informou a secretaria, em nota.

O serviço conhecido como tapa buracos é realizado durante todo o ano a partir de um planejamento, feito por técnicos da Sisep, com base em critérios de avaliação das vias.

Atualmente, de acordo com o cronograma mensal da operação tapa buracos, ao qual a reportagem do Correio do Estado teve acesso, 10 equipes da secretaria estão empenhadas nesse tipo de manutenção das ruas. Há quatro anos, entretanto, o número de trabalhadores que realizava essa mesma atividade era alocado em, pelo menos, 15 grupos.

A decisão para essa redução foi tomada em 2020 a fim de poupar cerca de R$ 1 milhão por mês, com o objetivo de realocar os recursos no enfrentamento da crise sanitária da pandemia de Covid-19.

Segundo a Sisep, com a redução das chuvas, a capacidade da operação já volta aos padrões normais, quando são tapados cerca de 1.600 buracos diariamente nas ruas da cidade.

Na semana passada, o cronograma de serviços se concentrou, principalmente, nos bairros Aero Rancho, Jardim Centenário, Vila Olinda, Vila Progresso, Cabreúva, Vila Planalto, Taveirópolis, Carandá Bosque, Vivendas Bosque, Vila Nasser, Piratininga, Universitário e Jardim Itamaracá.

RUAS PRECÁRIAS

A equipe de reportagem do Correio do Estado percorreu alguns outros bairros de Campo Grande e verificou que a infraestrutura das vias é precária, com desnivelamento de asfalto, rachaduras, buracos e remendos.

Conforme o apurado, alguns dos endereços com asfalto danificado são: Rua Brasília, no Jardim Imá; Avenida 26 de Agosto, no Centro; Avenida Petrópolis, nos bairros Caiçara e Oliveira; Rua Campos Sales, no Bairro Caiçara; Rua Antônio Abdo, no Bairro Taveirópolis; e Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim Santa Emília.

Campo-grandenses têm tentado fugir dos buracos por conta própria, completando com terra, areia, pedra ou até mesmo cimento. Há quem, no intuito de prevenir acidentes, opte por sinalizar as aberturas com galhos, paus, madeiras e outros objetos.

A dona de casa Valdirene Alves afirmou que já parou de andar em certas ruas de seu bairro por medo de tropeçar na “peneira” que se tornaram certas vias.

“Eu desisti de caminhar e de dirigir na Rua Campos Sales, entre a Rua dos Marimbas e a Avenida Lúdio Martins Coelho, porque ali parece uma peneira, de tanto buraco que tem”, disse.

Motoristas fazem manobras para desviar dessas aberturas e, muitas vezes, precisam invadir a contramão da via para evitar que os pneus dos automóveis caiam nessas depressões. Neste caso, o condutor poderá estar cometendo uma infração de trânsito.

O servidor público estadual Victor Moraes Honório já teve um prejuízo de R$ 320 em seu veículo por conta de buracos.

“Estava de noite e, sem querer, passei de carro correndo em um buraco. Eu não o vi. Meu pneu furou na hora e a roda simplesmente amassou. Tive de solicitar ajuda em uma borracharia 24 horas”, contou Honório.

As ruas citadas, Campos Sales e Antônio Abdo, ambas localizadas no Bairro Taveirópolis, constam na programação da Sisep como locais onde a equipe de tapa buracos já passou neste mês (do dia 6 ao dia 11).

Questionada se a operação aconteceu de fato nessas vias, a Sisep confirmou que “a equipe responsável pela região estava paralisada em razão das chuvas”, mas que “voltará aos trabalhos na segunda-feira [hoje]”.

Ainda de acordo com o posicionamento da secretaria, no início desta semana, um grupo de trabalhadores passará pelas ruas Campos Sales e Antônio Abdo, que já estavam na programação anterior.

PROGRAMAÇÃO

A equipe de reportagem do Correio do Estado obteve acesso à programação da operação tapa buracos de Campo Grande para este mês. Segundo a Sisep, o cronograma é passível de alterações, seja em razão das chuvas, seja por urgências de manutenção que podem aparecer durante o período.

De hoje a sábado, está previsto que grupos do serviço de tapa buracos realizem a manutenção das vias em 19 bairros, incluindo Caiçara, Jardim Leblon, Jardim Noroeste, Parque dos Novos Estados, Taquaral Bosque, São Caetano, North Park, Monte Castelo, São Francisco, Cruzeiro, Vila Progresso, Taveirópolis, Monte Castelo e Jardim Imá.

A região do Anhanduizinho receberá o maior número de reparos, 10 locais no total. Já no Bairro Guanandi está programado para a equipe comparecer nas ruas Piriá, Jatobá, Pirituba e Parecis.

Na Vila Progresso, as ruas São Cosme e Damião e Frei Coimbra, além da Avenida Progresso, receberão o trabalho da Sisep. A operação tapa buracos também passará nesta semana pelo Jardim América, percorrendo as ruas Américo Carlos da Costa, Paraguaia e Portugal.

Assine o Correio do Estado