FINADOS

Nesse Dia de Finados, centenas de pessoas comparam flores e velas para visitar e homenagear entes e amigos

Nessa quinta-feira (2), centenas de sul-mato-grossenses foram aos cemitérios do Estado para visitar e prestar homenagear entes e amigos que já partiram. Entre as principais tradições para esse dia, está acender velas e levar flores. A Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS), fez um levantamento que apontou variação de preços de mais de 208% em alguns itens.

Dez comércios da Capital, sendo cinco supermercados e cinco floriculturas, foram visitados entre os dias 30 de outubro e 1° de novembro, para o levantamento de preços de vasos de flores e diferentes tipos de velas.

A vela simples, um dos itens mais comprados na data, teve uma variação de 59,91% entre o menor preço, de R$ 4,49, encontrado no Fort; e R$ 7,18, encontrada no Comper. A maior variação entre as velas, foi a palito n° 05 kg, que teve o registro 186,09%, sendo o menor preço de R$ 4,89, encontrada no Fort, e o maior R$ 13,99, encontrada no Carrefour.

Em relação às flores, foram levantados quatro tamanhos de vasos de dois tipos de flores, bastante comuns em homenagens aos finados. A maior variação, de 208,17% foi encontrada no vaso de flor Kalanchoe, tamanho 11, que teve o menor preço registrado de R$ 6,49, em um supermercado; e maior preço, de R$ 20,00, em uma floricultura.

As menores variações encontradas foram, da vela palito n° 3 kg, que teve 49,33% de diferença no menor e maior preço; e no vaso de flor Crisântemo, tamanho 11, com uma variação de 45,50%.

A venda de flores e velas também é feita por muitos ambulantes, nas portas dos cemitérios. Na Capital, a aposentada e artesã Maria Roberta da Silva, vende flores no Cemitério Cruzeiro há 24 anos, e comenta que sempre usa a data para trabalhar e garantir uma renda extra.

"A gente planeja o ano inteiro, pra no Dia de Finados vender as flores e comprar alguma coisa que está precisando, então eu consigo vender tudo", comenta.