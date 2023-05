Prefeitura de Jardim homenageia professora Rita Carmen no desfile de 77 anos do município

Ao som do músico Osmar da Gaita, a prefeita Dra. Clediane Matzenbacher e a homenageada bailaram e receberam salvas de palmas do público - Divulgação

A Prefeitura Municipal de Jardim aproveitou o desfile cívico de celebração dos 77 anos da fundação do município, realizado no sábado (13), na Avenida Duque de Caxias, para homenagear a professora-mestra Rita Carmen Braga Lima, filha de um dos fundadores da cidade e autora do livro “História de Jardim”.

Ao som do músico Osmar da Gaita, a prefeita Dra. Clediane Matzenbacher e a homenageada bailaram e receberam salvas de palmas do público presente. Pelo menos 40 instituições que contribuem com o desenvolvimento do município desfilaram entre as ruas Marechal Rondon e Coronel Juvêncio.

“O aniversário de Jardim é domingo (14), então resolvemos antecipar para sábado o desfile porque domingo é Dia das Mães. O desfile foi maravilhoso, este ano valorizamos nossa história, a professora Rita Carmen estava bem animada e é uma forma de valorizar nossa história, pois a história continua. Jardim é o melhor lugar para se morar! E com as obras que vamos lançar vai ser melhor ainda”, declarou Clediane Matzenbacher.

Ao som da Banda Musical Cabral, regida pela maestrina Alexina, desfilaram os Centros Integrados de Educação Infantil (CIEI) Fernando Augusto Freitas, Geraldo Nantes, José Joaquim Monteiro de Castro e Aparecida da Silva Jacob.

Também participaram a Escola Especializada Jardim de Amor – Associação Pestalozzi de Jardim, Associação TEAcolher (Mães de autistas), Centro Educacional Evangélico NOARS AR/ Escola Cena.

Além disso, ainda desfilaram as escolas municipais Castelo Branco, Oswaldo Fernandes Monteiro, Rufina Loureiro Caldas, Beracy Brunet Barbosa, Zeus Benevides, Major Alberto Rodrigues da Costa (MARC) e Prefeito Estácio Cunha Martins.

E as escolas estaduais Coronel Juvêncio, Antônio Pinto Pereira e Pedro José Rufino, bem como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Casa da Mulher Jardinense, Instituto Guarda Mirim Ambiental, Filhas de Jó, Ordem Demolay, Projeto Cães e Associação de Proteção Animal Protetores dos Animais.

Para completar o grupo do desfile, também participaram o Rotary Clube, Interacty, Academia de Judô Moura, Pedal Terapia, ONG Arte Viva, Banda Nelito Câmara, os grupos de motos Clandestinos e Bodes do Asfalto e Instituto Federal.

A parte da segurança contou com a banda de música do Corpo de Bombeiros Militar, 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente, 11º Batalhão de Polícia Militar, 4ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, Delegacia Regional de Polícia Civil, 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada do Exército e Centro de Treinamento Furtado.

O evento contou também com a presença do presidente da Assomassul e prefeito de Nioaque, Valdir Junior; do prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, do prefeito de Guia Lopes da Laguna, Jair Scapini, do prefeito de Caracol, Neco Pagliosa, e do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Da área de segurança, estiveram presentes o comandante da 4ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada do Exército, capitão Vitor Pachêco Soares, o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente, primeiro-tenente Bruno Henrique Aguelho Oruê Lachi, o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, subtenente Eri Esmael Ogeda, o comandante do 11º BPM, tenente-coronel Adilson Paiva Valente, e o delegado de Polícia Civil Gustavo Detomi.

Assine o Correio do Estado