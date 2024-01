Mato Grosso do Sul

Para esta semana, a previsão do tempo é de calor e umidade relativa do ar baixa em Mato Grosso do Sul, com temperaturas que devem chegar aos 40ºC, aponta o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec).

O destaque é para gradativa elevação das temperaturas e possibilidade de pancadas de chuvas de forma mais isolada.

Entre hoje (15) e amanhã (16), o Cemtec informa que há maior probabilidade de sol com variação de nebulosidade. Porém, pode ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte, leste e nordeste do estado.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a convergência de umidade em baixos e médios níveis da atmosfera que favorecem a formação de nuvens e chuvas.

De modo, espera-se que possam ocorrer acumulados de chuva, acima de 40 mm/24 horas em algumas localidades do Estado.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre 22-25°C e as máximas podem atingir os 36°C nas regiões sul, leste, bolsão, pantaneira e norte.

Para a região sudoeste espera-se mínimas entre 27-29°C e máximas de até 39°C, com destaque para a região de Porto Murtinho.

Em Campo Grande, temperaturas mínimas entre 23-24°C e máxima de até 33°C devem ser registradas nesses dois dias.

Para meados da semana, entre quarta (17) e quinta-feira (18), a previsão indica o aumento mais pontual das temperaturas, com tempo mais firme.

Nesses dois dias, as temperaturas podem atingir os 38-41°C, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira, norte e bolsão.

Para as regiões sul e leste as mínimas oscilam entre 24-26°C e máximas de até 38°C.

Na região sudoeste espera-se mínimas entre 27-29°C e máximas de até 41°C. Em Campo Grande, mínimas entre 24-25°C e máximas em elevação, com até 35°C.

Baixa umidade

Além do retorno do calorão, a ausência de chuvas derruba a umidade relativa do ar e o tempo deverá ficar mais seco ao longo da semana.

Segundo o Cemte, a umidade relativa poderá ficar entre 15-35% em Mato Grosso do Sul.