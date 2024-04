Prefeitura firma contrato de R$ 3,4 milhões para reformar cinco terminais de ônibus

A prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande (Diário Oficial do município) de hoje (26) as empresas que devem reformar os terminais Bandeirantes, General Osório, Guaicurus, Júlio de Castilho e Nova Bahia. De acordo com o documento, as obras devem custar R$3.447.052,09.

De acordo com o contrato, o valor máximo aceitável pela prefeitura para as empresas revitalizarem e reformarem os terminais, conforme as planilhas, era de R$4.043.207,82, mas totalizou R$3.447.052,09 após as empresas apresentarem suas propostas. Os valores disponíveis serão divididos em cinco lotes.

O primeiro lote será destinado para reformar o terminal Bandeirantes. O custo das obras poderia chegar a R$250.369,41, mas a empresa Rafael Tognini Pereira LTDA dialogou com a prefeitura e relatou que promete realizar os serviços pelo valor de R$209.032,18.

No caso do segundo lote, que será destinado ao terminal General Osório, o valor em que o município pretendia disponibilizar para a empresa CR Arquitetura e Construção LDA-ME era de R$1.724.542,89. Após uma reunião com representantes, a empresa deve cobrar da prefeitura o valor de R$1.466.202,35.

Conforme publicado no Diogrande, o terceiro lote será destinado ao Terminal Guaicurus. As obras poderiam custar R$443.703,94, mas a empresa Rafael Tognini Pereira LTDA deve cobrar da prefeitura o valor de R$370.412,92.

O terminal Júlio de Castilho está incluso no quarto lote. Em reuniões com a empresa CR Arquitetura e Construção LDA-ME, o município teria que pagar R$478.710,96, mas a empresa vendedora disse que vai cobrar o valor de R$421.291,74.

Por fim, segundo o Portal da Transparência, o quinto lote inclui reformas no terminal Nova Bahia. Segundo a prefeitura, as obras devem custar R$1.145.880,62, mas a empresa CR Arquitetura e Construção LDA-ME disse que a reforma deve custar o valor de R$980.112,90.

A vigência dos contratos de licitação é um pedido da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com participação da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), tem vigência de 270 dias consecutivos a partir do recebimento da 1ª Ordem de Início dos Serviços.

