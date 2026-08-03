Prefeitura oficializa gestão do Mercadão pelos próximos cinco anos

Mercado Municipal Antônio Valente, em Campo Grande, onde a Prefeitura pretende adquirir massa asfáltica por meio de dispensa de licitação para atender a demanda de tapa-buracos na Capital. - Foto: Divugação

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A Prefeitura de Campo Grande oficializou a celebração de um convênio que garante uma nova etapa na administração do Mercado Municipal Antônio Valente, um dos principais polos de comércio tradicional da Capital. A medida foi publicada na edição desta segunda-feira (3) do Diário Oficial do Município (Diogrande) e estabelece prazo de 60 meses, equivalente a cinco anos, para a gestão do espaço.

De acordo com o extrato do convênio, a administração do Mercadão ficará sob responsabilidade da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec), por meio de parceria firmada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

O Mercado Municipal Antônio Valente é considerado um dos cartões-postais de Campo Grande e reúne dezenas de estabelecimentos voltados ao comércio de alimentos, hortifrutigranjeiros, produtos regionais, restaurantes e serviços, além de atrair diariamente moradores e turistas.

Segundo a publicação oficial, o convênio tem como objetivo a gestão e administração do Mercado Municipal, abrangendo as atividades necessárias ao funcionamento do espaço.

O documento, entretanto, não detalha quais serão as atribuições específicas da associação, eventuais metas de gestão, investimentos previstos ou mudanças na estrutura administrativa do local.

A parceria tem vigência de cinco anos e poderá influenciar diretamente a rotina dos comerciantes instalados no Mercadão, bem como o planejamento de melhorias, manutenção e promoção do espaço público.

A iniciativa ocorre em um momento em que o Mercado Municipal busca ampliar sua atratividade turística e fortalecer sua importância como centro de comércio e gastronomia regional, preservando a tradição do local e estimulando o desenvolvimento econômico.

Prefeitura

A reportagem procurou a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) para esclarecer quais serão as responsabilidades da Associmec na gestão do Mercado Municipal, se haverá investimentos previstos, quais metas foram estabelecidas no convênio e como funcionará a fiscalização da parceria.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação oficial.