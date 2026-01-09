Prefeitura planeja mutirão de limpeza na região central de Campo Grande

Terreno baldio entre a rua Barão do Melgaço esquina com a Pedro Celestino - Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com o período de chuvas, o crescimento da vegetação na região central de Campo Grande foi tema de debate entre a prefeitura e entidade para a organização de um mutirão de limpeza e fiscalização.

Durante a reunião nesta sexta-feira (9), na sede da Fecomércio, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) e de entidades representativas do setor produtivo discutiram os problemas causados pelo crescimento da vegetação.

Um dos pontos levantados foi a situação dos terrenos baldios, em que o mato alto e o descarte de lixo ocorrem, gerando problemas para o comércio e para quem reside no entorno. É o caso do terreno localizado na Rua Barão do Melgaço, esquina com a Rua Pedro Celestino, em que a vegetação toma conta e pessoas em situação de rua utilizam o espaço para dormir e consumir drogas.

Além disso, discutiu-se também a situação dos imóveis abandonados e das calçadas que não estão em boas condições e acabam sofrendo mais avarias em decorrência do período de chuvas. O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, pontuou que a ação integrada é essencial para garantir um ambiente urbano organizado, seguro e atrativo para quem frequenta a região.

“O centro de Campo Grande é um espaço estratégico para a economia e para a convivência urbana”, destacou Edison Araújo, e completou: “O Sistema Comércio MS entende que ações conjuntas, envolvendo o poder público e as entidades representativas, são essenciais para promover melhorias efetivas, que impactam diretamente a qualidade de vida da população e o fortalecimento do comércio local”.

Além de causar estragos e alagamentos em diversas regiões de Campo Grande, as chuvas têm contribuído para o crescimento do mato alto, que se tornou um problema. Por isso, a secretária-adjunta da Semades, Vera Bacchi, destacou a importância do encontro e a urgência na tomada de decisões.

“Agora é uma época de muita chuva e nós estamos vendo que a cidade está, a cada dia, com o mato mais alto, tanto nos terrenos vazios como em imóveis abandonados. E também onde as pessoas moram, nas suas calçadas, há muito mato. Então, fizemos essa solicitação de reunião aqui com a Fecomércio, com a Associação Comercial, CDL e Creci, para que todos juntos possamos montar uma força-tarefa para realizar essa ação, começando pela região central”, afirmou.

Mais uma reunião será realizada na próxima semana, quando serão discutidos os encaminhamentos práticos, cronograma e responsabilidades para a execução do mutirão de limpeza e fiscalização na região central de Campo Grande.

Estiveram reunidos na sede da Fecomércio-MS representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-MS) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG).



Assine o Correio do Estado