Prefeitura prepara obra de R$ 1,2 milhão na Avenida Europa em Campo Grande

Ruas Esburacadas

Moradores do Jardim Itamaracá denunciam ruas esburacadas, inclusive em trajetos de ônibus, e cobram melhorias da Prefeitura.

Buracos tomados por água barrenta preocupam moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Foto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado.

Ruas esburacadas, poças de água barrenta e dificuldades para transitar fazem parte da realidade denunciada por moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A situação, registrada em fotografias e vídeo encaminhados ao Correio do Estado, tem provocado indignação na comunidade, que cobra da Prefeitura serviços de manutenção e uma solução para os problemas de infraestrutura.

Uma das moradoras que decidiu tornar pública a situação é Talita Thais Prado Sanches, que vive no bairro há 11 anos. Cansada das condições das ruas, ela procurou a reportagem para denunciar os transtornos enfrentados pela população e pedir providências do poder público.

Entre os locais apontados na reclamação estão a Avenida Guaicurus, a Rua Padre Mussa Tuma e a Rua Engenheiro Milton Loureiro. Segundo a moradora, os problemas comprometem a circulação de veículos e pedestres e ficam ainda mais evidentes durante os períodos de chuva.

As imagens encaminhadas ao jornal mostram uma via com diversos buracos, alguns de grandes proporções, preenchidos por água barrenta.

Em determinados pontos, as poças ocupam uma parte considerável da pista, impedindo que motoristas e motociclistas consigam enxergar o tamanho e a profundidade dos buracos.

Um vídeo de aproximadamente 33 segundos, gravado à noite e enviado à reportagem, também mostra a deterioração do pavimento.

Ao longo do registro, é possível observar buracos espalhados pela rua, além de trechos com água acumulada próximo às calçadas e às entradas das residências.

Para Talita, a situação deixou de ser apenas um problema de conservação das vias e passou a representar uma preocupação com a segurança de quem precisa circular diariamente pelo bairro.

"Não estamos pedindo privilégios. Estamos cobrando condições dignas de infraestrutura, segurança e respeito", afirma a moradora.

Buracos e água acumulada preocupam moradores

De acordo com o relato encaminhado ao jornal, os problemas atingem diretamente a rotina de famílias que dependem das ruas para trabalhar, estudar, levar os filhos à escola, procurar atendimento médico e realizar outras atividades do dia a dia.

A moradora afirma que a precariedade das vias exige atenção constante de motoristas e motociclistas, especialmente nos pontos onde os buracos ficam encobertos pela água da chuva.

A preocupação é que, sem conseguir identificar a profundidade das crateras, condutores acabem passando pelos locais e sofrendo danos nos veículos ou se envolvendo em acidentes.

Água acumulada encobre buracos no asfalto e dificulta a passagem de veículos no Jardim Itamaracá. Foto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado. Água acumulada encobre buracos no asfalto e dificulta a passagem de veículos no Jardim Itamaracá. Foto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado. “Em dias de chuva, o problema se agrava, e o que deveria ser um trajeto comum se transforma em um obstáculo para os moradores”, relata.

Para os pedestres, os transtornos também incluem a dificuldade de atravessar trechos com lama e água acumulada, principalmente quando o volume das chuvas aumenta.

A situação preocupa ainda mais porque, segundo a denúncia, as ruas afetadas também são utilizadas por ônibus do transporte coletivo de Campo Grande.

Os buracos espalhados pelas vias e o acúmulo de água dificultam a circulação dos veículos, prejudicando não apenas motoristas e motociclistas, mas também os passageiros que dependem diariamente do transporte público para trabalhar, estudar e realizar outras atividades.

Segundo a denúncia, a situação se agrava nos dias chuvosos, quando os pontos danificados acumulam ainda mais água e tornam o deslocamento pela região mais complicado.

Talita também chama a atenção para a necessidade de recuperar trechos sem pavimentação e de realizar os reparos adequados nos pontos onde o asfalto apresenta sinais de desgaste.

Na avaliação dela, não basta realizar intervenções isoladas se os problemas voltarem a aparecer a cada período de chuva.

Após 11 anos no bairro, moradora cobra solução

Moradora do Jardim Itamaracá há mais de uma década, Talita afirma que decidiu procurar a imprensa para dar visibilidade à situação e cobrar uma resposta concreta do poder público.

No relato encaminhado ao Correio do Estado, ela ressalta que os moradores não estão reivindicando benefícios especiais, mas condições adequadas de mobilidade e segurança.

“Pagar impostos e cumprir nossas obrigações como cidadãos deve vir acompanhado de serviços públicos que atendam às necessidades da população”, afirma.

A moradora também critica a falta de informações claras sobre possíveis intervenções e defende que a Prefeitura apresente um planejamento para recuperar as vias danificadas.

"Não é justo que os moradores precisem conviver indefinidamente com ruas nessas condições sem receber informações claras sobre as soluções previstas", desabafa.

Para ela, os problemas precisam ser avaliados individualmente, já que existem diferentes necessidades de manutenção, desde a recuperação do pavimento até melhorias no escoamento da água.

Talita também pede que equipes técnicas sejam enviadas ao Jardim Itamaracá para verificar a situação das ruas e identificar quais medidas devem ser adotadas para evitar que os buracos continuem prejudicando a população.

A indignação também envolve a sensação de falta de atenção por parte do poder público em relação ao bairro. Conforme a moradora, a comunidade precisa de providências efetivas, e não apenas de promessas.

"O Jardim Itamaracá não pode continuar sendo lembrado apenas quando a população decide tornar pública sua indignação", declarou.

Moradores querem saber quando ruas serão recuperadas

Além de denunciar a situação, Talita pede que a Prefeitura de Campo Grande esclareça se existe previsão para uma operação tapa-buracos nas vias pavimentadas e quais medidas estão previstas para os trechos que necessitam de recuperação mais ampla.

Moradora denuncia as condições do asfalto e cobra reparos nas ruas do Jardim Itamaracá. Foto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado. Moradora denuncia as condições do asfalto e cobra reparos nas ruas do Jardim Itamaracá. Foto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado. “Também é importante destacar que a população precisa de respostas concretas, e não apenas de promessas”, cobra a moradora.

A reivindicação inclui serviços de manutenção, nivelamento, melhorias na drenagem e recuperação dos pontos onde a deterioração da via prejudica a passagem de veículos.

Outro questionamento envolve a existência de um cronograma de obras. A moradora quer saber quando as equipes poderão atender às ruas mencionadas e se há um planejamento para evitar a repetição dos problemas.

Ela também defende que os órgãos responsáveis realizem uma vistoria técnica para avaliar as condições das vias e a necessidade de intervenções mais profundas.

A cobrança é direcionada à administração municipal e aos setores responsáveis pela infraestrutura urbana, que deverão esclarecer quais providências podem ser adotadas para atender à região.

Para Talita, a divulgação das fotografias e do vídeo representa uma tentativa de conseguir respostas para problemas que afetam o cotidiano da comunidade.

"Queremos transparência, planejamento e, principalmente, providências. A comunidade merece saber quando os serviços serão realizados", reforça a moradora.

Enquanto espera uma solução, ela afirma que continuará cobrando melhorias para o Jardim Itamaracá, na expectativa de que os registros encaminhados à imprensa contribuam para chamar a atenção das autoridades.

“Jardim Itamaracá pede socorro. Os moradores querem respostas, e a comunidade espera providências!”, finaliza Talita.

Prefeitura prevê manutenção nos próximos dias

Procurada pelo Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), informou que os serviços de manutenção das vias do Jardim Itamaracá estão previstos na programação para os próximos dias.

Entretanto, a administração municipal não informou uma data exata para o início dos trabalhos nem detalhou quais ruas serão atendidas ou quais serviços serão executados para solucionar os problemas relatados pelos moradores.

Leia, na íntegra, a nota da Prefeitura de Campo Grande:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que os serviços de manutenção das vias do bairro Itamaracá estão previstos na programação para os próximos dias.

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Prefeitura Municipal de Campo Grande