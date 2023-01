Prefeitura reutilizará espaço da Cidade do Natal para outras atrações festivas

A Cidade do Natal, atração mais badalada da Capital sul-mato-grossense nos fins de ano, encerrou suas atividades natalinas no último domingo (15). Durante o último dia de atrações, a prefeita Adriane Lopes anunciou a próxima atração a ser construída no local: Cidade da Páscoa.

Apesar do anúncio, a Prefeitura Municipal de Campo Grande ainda não informou quanto será investido na Cidade da Páscoa, e também não citou previsão de inauguração e atrações. Em 2023, a Páscoa será celebrada no dia 9 de abril.

A Cidade do Natal foi inaugurada em 2008, e funcionou, até então, durante festividades de fim de ano ou eventos esporádicos, como em 2014, quando foi a Cidade da Copa durante a Copa do Mundo sediada no Brasil.

Geralmente, no restante do ano, a estrutura ficava inutilizada, e as reformas aconteciam pontualmente, pouco antes do início dos eventos, apenas para recuperar o local e decorá-lo para receber o público.

No entanto, o último projeto, orçado em R$ 3,4 milhões, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) em maio de 2021, já previa uma estrutura que pudesse ser utilizada para eventos festivos durante todo o ano.

As obras, que estavam previstas para ter início na primeira quinzena de setembro de 2021 e deveriam ser entregues dentro de oito meses, em maio de 2022, atrasaram e tiveram início efetivo apenas em novembro de 2021.

O prazo, que deveria ser de oito meses de obras, não foi cumprido, e a nova estrutura foi entregue apenas em dezembro de 2022, após um ano e um mês de obras.

Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Para manter um local funcional durante todo o ano, as novas instalações foram planejadas para fazer referência a locais históricos de Campo Grande.

As tendas gourmet, por exemplo, possuem fachadas dedicadas à Pensão Pimentel, à Hospedaria Ramalho, ao Colégio Oswaldo Cruz, Hotel Americano, Casa do Artesão, residência do historiador Paulo Coelho Machado e cenários antigos de ruas tradicionais do centro, como a 14 de Julho, Dom Aquino e Temístocles, na Vila dos Ferroviários.

Além das fachadas, o totem de entrada representará a antiga estação ferroviária da Noroeste do Brasil. O local também possui um coreto com estrutura de aço galvanizado, com as características arquitetônicas da primeira biblioteca de Campo Grande.

O espaço destinado às exposições lembra a fachada de uma casa da Noroeste do Brasil, e o destinado às mídias digitais, faz referência ao antigo Cine-teatro Alhambra e o mirante, à frente da Igreja de Perpétuo Socorro.

Agora, a população campo-grandense terá que aguardar por mais novidades da próxima atração, que deve ser inaugurada em abril.

