INFRAESTRUTURA

Será executado obras na Feira Livre Central, Centros Sociais Rurais de quadro distritos além de mais de 3.900m² de pavimentação

Com investimenos de mais de R$ 16 milhões, a Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), anunciou neste sábado(23), a abertura de cinco processos licitatórios que contemplarão várias regiões do município, além dos distritos.

Entre os anúncios a com maior investimento em sua reforma é a licitação que contempla a Feira Livre Central, que receberá uma cobertura de 4,173m² para o setor de hortifrutigranjeiros, além da instalação de blocos de piso intertravado com elétricas e iluminação, instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (pára-raios), instalações para drenagem de águas das chuvas, instalação de sistema contra incêndio e pânico e pintura de 1.100m² de paredes.

O valor da obra é de R$ 4.105.863,27 milhões, e terá recursos oriundos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com contrapartida do município.

“Com a autorização das licitações, que contratam as empresas especializadas para a execução das obras, damos mais um passo importante na gestão. Os investimentos chegam ao município e com a contrapartida da Prefeitura vamos transformar Dourados e os distritos em um grande canteiro de obras, trazendo muitas melhorias para os moradores”, pontuou o prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Outra reformar anunciada será direcionada aos Centros Sociais Rurais em quatro distritos, sendo Macaúba, Indápolis, Panambi e Vila São Pedro.

O investimento no valor de R$ 5.728.961,95 é oriundo do contrato do Fonplata (Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata), que está dentro do Programa Desenvolve Dourados.

No pacote de licitações também está incluso investimentos no setor de turismo, com a autorização de contratação de empresa especializada para a construção de quatro portais e implantação de sinalização turística e interpretativa no município em diversos locais.

O investimento do Ministério do Turismo com contrapartida do Município será no valor de R$ 1.461.281,41. Os portais serão colocados nas principais entradas da cidade: av. Presidente Vargas, av. Marcelino Pires, av. Guaicurus e rua Hayel Bon Faker.

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Parte da região das Chácaras Cidélis e outra parte da rua Leônidas Além receberão 3.900m² de pavimentação; 224m de rede de drenagem; 14 bocas de lobo; 310m² de pintura de sinalização viária e 1.770m² de calçadas. Investimento tem contrapartida do muncípio mais recursos do Ministério das Cidades no valor R$ 1.031.996,77.

Com o mesmo tipo de recurso, o bairro Altos do Indaiá receberá um investimento de R$ 4.047.309,27 para implantação de drenagem, pavimentação, sinalização e calçamento.

