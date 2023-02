Fim de semana de desfiles e blocos de Carnaval tem risco de temporal em MS

O Carnaval de Mato Grosso do Sul será marcado pelo avanço de uma frente fria com chuvas e temperaturas amenas.

As informações são do boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS).

A partir de hoje (17), o estado pode registrar chuvas intensas com acumulados superiores a 50 mm em 24h.

Nesta sexta-feira (17), a previsão indica que o clima se manterá instável, com pancadas de chuvas moderadas, mas há possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento, sobretudo nas regiões centro-sul, norte e oeste do estado.

O tempo deve manter-se firme neste sábado (18), sobretudo no centro-sul do estado, a média de temperatura vai da mínima 15 e máxima 22 Cº.

O Cemtec ressalta que a frente fria chegou ao estado na última quinta-feira (16) e que consiste na mais intensa de 2023, até o momento.

De domingo (19) até a quarta-feira de cinzas (22), o tempo volta a ficar instável em todo o estado, com chuvas localizadas e mais intensas em algumas regiões.

Devido à umidade do ar, o tempo ficará instável, com possibilidade de chuva em todas as regiões do estado.

As temperaturas ficam amenas, as menores temperaturas são esperadas na região sul, que podem variar de 15 e 16 Cº, com máximas que podem atingir a casa dos 28 Cº.

Na Capital

Em Campo Grande, o carnaval será marcado por pancadas de chuvas isoladas, que variam de intensidade e em diferentes regiões do município.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), este período será de instabilidade no clima, sobretudo pela frente fria que está sob o estado desde ontem.

Além disso, a meteorologista do INMET, Deise Moraes, informa que a média de temperatura durante o carnaval será de mínimas de 17°C e máximas que podem atingir a casa dos 28°C.

Deise informa também que é possível que, durante o carnaval, pode ocorrer intensas rajadas de vento, sobretudo nas regiões que a chuva esteja mais intensa.

Os ventos podem atingir valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Segundo informado pelo meteorologista do Cemtec/MS, Vinicius Sperling, sexta e segunda-feira (20) serão os dias mais chuvosos do carnaval, sábado indica tempo firme com temperaturas amenas.

De forma geral, o "carnaval deve ser marcado por chuvas e temperaturas amenas, céu com bastante nebulosidade, talvez sábado pouco menos", finaliza Vinicius.

