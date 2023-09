meio ambiente

Os incêndios florestais no Pantanal perduram 5 dias e equipes de reforço de Campo Grande foram enviadas para Rio Negro

Em combate a incêndios florestais que ocorrem há cerca de cinco dias em três diferentes áreas do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, foi necessário que o Corpo de Bombeiros acionasse reforço, nesta quinta-feira (28), após dificuldade em dar fim às queimadas que já atingiram 1,3 mil hectares, o equivalente a cerca de 1 mil campo de futebol.

Segundo os Bombeiros, na terça-feira (27) e quarta-feira (26) houve um aumento significativo da área queimada devido a temperatura muito elevada e fortes ventos na região.

O Corpo de Bombeiros Militar já conseguiu reduzir em parte o avanço do incêndio, mas ainda monitora alguns focos que merecem atenção, em que há avanço das chamas.

O foco de maior intensidade, e que exige mais empenho para contenção, está localizado na região do Rio Negro, onde as atividades para extinção do fogo foram iniciadas no domingo (24), logo após o Centro de Proteção Ambiental (CPA) - que realiza todo o monitoramento do Estado - ser acionado.

Dificuldades

Entre os principais problemas enfrentados pelas equipes está a questão de acesso, pois os focos estão em áreas de difícil atuação.

Além disso, há os fatores climáticos, com baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e velocidade dos ventos.

A tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do CPA, explicou que cada incêndio florestal tem uma particularidade.

“No que estamos em atividade, na região do Rio Negro, um fator interessante é a progressão não linear, continua. São vários focos ativos, espalhados em uma grande área. Então quando a gente combate um, temos que progredir no terreno, realocar viaturas, guarnições, para poder atingir outro foco ativo dentro do mesmo incêndio”, disse.

Outra questão é a falta de acesso para chegar aos locais em chamas.

“Na maioria das vezes a gente não tem estrada, tem que fazer o rastro mesmo pela vegetação, até conseguir acessar esses pontos com os focos ativos”, disse a tenente-coronel Tatiane.

A situação de clima extremo, além de dificultar o combate e agir como combustível, aumentando a propagação e intensidade do fogo, também prejudica os combatentes.

“Outro fator que tem influenciado bastante na dinâmica da propagação dos incêndios e também afetando os próprios combatentes, os bombeiros no local, são as condições climáticas que estão severas. É comum nesta época do ano, mas acaba desgastando mais ainda, podendo levar a desidratação, estafa física do militar que está combatendo. Porque as atividades são diuturnamente durante o dia e a noite, então desgasta bastante”, disse a chefe do CPA.



Já o tenente Aniel, comandante da operação no Pantanal do Rio Negro, ressalta o quanto tem sido forte o desgaste dos bombeiros que atuam no local.

“O desgaste é acima do normal, intenso. Precisamos parar, procurar sombra, tirar equipamento, tomar uma água, esperar um pouco, porque está muito quente. Realmente uma situação atípica”, disse.

Equipes

Na operação que se prolonga por cinco dias, no Pantanal, o combate conta com a atuação de três guarnições de especialistas em combate a incêndios florestais juntamente com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas, com o emprego da aeronave ‘air tractor’ – que transporta até 3 mil litros de água para áreas de difícil acesso.

Equipes também estão empenhadas próximo a Corumbá, com duas guarnições de especialistas em combate a incêndio florestal. O CPA monitora ainda um incêndio na região do Paiaguás.

Em geral, ações de combate perduram há 2 meses em MS

Em pouco mais de dois meses em alerta – período que teve início no dia 17 de julho –, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou em sete grandes incêndios florestais no Estado, seis deles em diferentes regiões do Pantanal e um em Bonito – que foi extinto na sexta-feira (22), após cinco dias de combate.

O CPA do Corpo de Bombeiros funciona em Campo Grande e é o responsável por monitorar os focos e direcionar as guarnições para os pontos mais sensíveis em que há necessidade de atuação dos bombeiros.

O monitoramento é feito pelo Sistema de Comando do Incidente em Campo Grande, com imagens de satélite que são analisadas 24h por dia. Assim é possível fazer o acompanhamento em caso de aparecimento e evolução dos focos de calor.