Professora de Naviraí vence prêmio nacional de educação

CRIMINALIDADE

Levantamento da Secretaria de Justiça demonstra queda de registros de roubos e furtos na capital e no interior do Estado

Segundos os dados do sigo estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), segue em queda o número de casos de roubo e furto no Mato Grosso do Sul. De janeiro a abril deste ano, 1.083 casos de roubo foram registrados no Estado, no mesmo período do ano anterior, 1.583 ocorrências aconteceram de acordo com a Sejusp, demonstrando uma diminuição de 31% dos casos.

Os registros de furto também tiveram queda, neste ano até ontem (26), o número de casos era de 10.299, enquanto em 2023 foi de 13.031, tendo assim uma queda de 20% no número de furtos em Mato Grosso do Sul.

Fonte: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Levando em conta a série histórica de 10 anos nos casos de roubo e furto no Estado (2014 até 2024), em comparativos de janeiro a abril, é possível observar nas estatísticas que o ano de 2017 foi o período no qual ocorreu mais casos de roubos no Estado, em um período de quatro meses, com 3.884 registros dos crimes cometidos, na capital, as maiores ocorrências aconteceram no ano anterior, em 2016, com 2.508 casos.

Já os furtos tiveram um pico de casos no Estado no ano de 2018, onde foram registrados 13.725 ocorrências, enquanto em Campo Grande, este tipo de crime cresceu no período da pandemia, tendo o maior número de casos em 2022, com 6.698, diminuindo em 2023 para 6.406, e neste ano está na casa dos 4.692, com ocorrência de casos 26% menores comparando com 2023, e 29% menor se comparado com o maior registro de casos nesta década (6.698).

Segundo a Sub-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, esta diminuição do número de casos de roubos e furtos no Estado é devido ao trabalho intensivo do planejamento estratégico da PM estruturado de 2023 até 2026, principalmente com o aumento de patrulhas nos bairros.

“Com policiais militares devidamente capacitados, realizamos o policiamento ostensivo e preventivo de qualidade em todas as áreas do Estado. A Polícia Militar vem trabalhando neste ano arduamente com o aumento da presença policial em locais estratégicos, através dos levantamentos de inteligência e mancha criminal”, disse.

Coronel Neidy, subcomandante da PMMS, teve sua casa invadida - Gerson Oliveira/Correio do Estado

ROUBO EM RESIDÊNCIA

Considerado pela Sejusp como uma das ocorrências que mais impactam a população, o roubo de residências, que se enquadra nos crimes contra o patrimônio, foi um dos crimes que registrou as maiores quedas nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, tendo 32,6% de diminuição no número de casos.

Na manhã de ontem (26), um caso de tentativa de roubo em residência localizada no bairro Coophamat, chamou a atenção, a subcomandante-geral da Polícia Militar, Neidy Centurião, teve a casa invadida por ladrão pela segunda vez em menos de um ano. O criminoso foi baleado pela policial.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, a subcomandante estava em casa com a filha, quando percebeu que havia uma pessoa na parte de cima do sobrado.

Ao perceber que se tratava de um invasor, ela se identificou e ordenou que ele descesse. O criminoso estava armado com faca e partiu para cima da policial, momento em que ela atirou. Mesmo atingido, o criminoso tentou fugir correndo.

A subcomandante da PM iniciou perseguição a pé atrás do suspeito, sem efetuar novos disparos. Porém, como estava ferido, ele caiu alguns metros a frente. A própria policial acionou o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de equipes da Polícia Militar.

A subcomandante prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil nesta sexta-feira (26), onde declarou que acredita que o suspeito não sabia que se tratava da casa de um policial, e que entrou para praticar o furto pensando se tratar da residência de um cidadão comum.

O homem tem dezenas de passagens pela polícia, por crimes como estupro, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, entre outros. A policial e a filha não sofreram ferimentos. Esta foi a segunda vez que Neidy Centurião teve a sua casa invadida por ladrão. Em setembro do ano passado, um homem de 30 anos arrombou a porta de vidro da casa da policial por volta das 2h.

Ela e o marido, que é tenente-coronel da reserva remunerada, acordaram com o barulho e o tenente-coronel foi até a sala, com arma de fogo em punho, quando se deparou com o criminoso já no interior da residência.

Assim como no caso de ontem, o policial se identificou e pediu que o suspeito se rendesse, mas ele não obedeceu a ordem, correu para a rua e apontou uma arma calibre 32 em mãos em direção ao tenente-coronel. O policial então, atirou contra o criminoso. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa com ferimento no tórax, onde foi atingido pelo disparo.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO