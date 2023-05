Professores têm quase 22% de reajuste a serem pagos até o fim do ano

INTERIOR

Prefeita Vanda Camilo tem programa de obras e projetos para 2023 e cerca de R$ 18 milhões para recapeamento de 2.546,57 m²

Programa Realiza Sidrolândia terá mais de R$ 230 milhões, captados de emendas parlamentares, da parceria com o governo de MS e também de recursos próprios Divulgação/Assecom Sidrolândia

Com apoio de R$ 18 milhões do governo estadual, o município de Sidrolândia quer, ainda neste ano em que completa sete décadas, praticamente "zerar" a demanda por asfalto, com a execução de 2.546,57 m² de recapeamento e sinalização.

Conforme noticiado pelo executivo municipal, o programa Realiza Sidrolândia terá mais de R$ 230 milhões, captados de emendas parlamentares, da parceria com o governo de MS e também de recursos próprios.

Há tempos o município se debruça sobre a questão da pavimentação dos bairros de Sidrolândia e, inclusive em fevereiro deste ano, realizou assembleia para aquisição da chamada de usina móvel de pavimentação asfáltica.

Vale ressaltar que a compra se deu através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Central de Mato Grosso do Sul, com investimento de R$ 5 milhões empenhados por cinco cidades.

"Com a execução de 30 quilômetros vamos praticamente zerar a demanda por asfalto na cidade", esclareceu a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo.

Ainda, o Governo do Estado empenha mais de 153 milhões de reais em obras, com intenção de pavimentar estradas do Capão Seco, Capão Bonito, Serra da Urca e acesso à Alfa, além do trecho da MS-162 que liga Sidrolândia a Maracaju.

Demais ações

Além disso, o município prevê a inauguração do projeto que marca a chegada da suinocultura na matriz econômica da cidade, a entrega da Unidade de Produção da Cooperalfa, evento agendado para amanhã (17), que conta com a participação do governador, Eduardo Riedel.

Ainda, as obras planejadas preveem a reforma da arquibancada do Estádio Municipal Sotero Zárate, assim como:

Construção de escolas,

Unidades de saúde,

Assistência social,

Iluminação de led no Quebra Coco,

Revitalização da praça do São Bento e do canteiro da Avenida Aquidaban e

Concha acústica no Parque Vacaria.

"Este evento é uma forma de prestação de contas à sociedade do trabalho já realizado e o que está por vir até 2024", finaliza Vanda Camilo. **(Com assessoria).

