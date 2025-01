Projeto verão promove atividade para idosos e crianças em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estão promovendo diversas atividades para crianças, adolescentes e idosos por meio do Projeto Verão, idealizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

As atividades são organizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com uma programação focada na socialização, no desenvolvimento de habilidades, no apoio emocional e na estimulação cognitiva, por meio de ações recreativas.

Os contemplados são as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e os idosos atendidos pelo CCI Vovó Ziza.

Ficou interessado? Procure o Cras da sua região, pois até o final do mês ainda há muita diversão para rolar, assim como para os idosos do CCI Vovó Ziza, que participam do projeto desde as primeiras edições.

A importância das atividades em grupo, com estímulo à socialização e apoio psicológico, pode reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. Os idosos participam diariamente de hidroginástica, ginástica, pilates, além dos tradicionais jogos de mesa.

Divulgação PMCG

Alimentação

Os estudantes que estão curtindo as férias nas unidades têm direito à alimentação oferecida durante o período da atividade, que inclui lanches e almoço.

Somente no bairro Dom Antônio Barbosa, segundo a coordenadora do Cras Rosa Adri, Roseli de Cassia Lopes, cerca de 15 crianças estão participando da programação, que envolve desde jogos de tabuleiro pela manhã até atividades no final do período, como queimada e futebol.

Cultura

A atividade proporcionou experiências como exibição de filmes, passeio no Parque Ayrton Senna e gincanas.

“Nas férias, muitas crianças acabam ficando ociosas e muitas vezes nas ruas. Estando conosco no Cras, estão acolhidas, alimentadas e assistidas, fazendo atividades lúdicas que ensinam e educam ao mesmo tempo. As crianças são superparticipativas e gostam de estar aqui conosco”, disse Roseli.

A organização das atividades fica a cargo da equipe técnica das unidades, com o auxílio de educadores, coordenadores e assistentes sociais, responsáveis pela promoção das férias lúdicas da criançada.

Durante esse período, as amigas Kemely de Almeida Dias e Ana Emanuelle do Amaral contaram que, em casa, estariam sozinhas, enquanto no Cras podem aproveitar o divertimento.

“Em casa fico sozinha, às vezes sem TV e celular, e aqui no Cras é bem mais divertido, porque fico com as duas turmas, passeamos e fizemos novos amigos”, contou Kemely.

