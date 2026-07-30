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Governo de MS prorroga validade de concursos do IMASUL por mais dois anos

Medida assinada pelo governador Eduardo Riedel estende validade para cargos de nível médio e superior

João Pedro Zequini

30/07/2026 - 10h00
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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou na manhã desta quinta-feira (30), por meio do Diário Oficial, a prorrogação da validade de dois concursos públicos para os cargos na Fiscalização e Gestão Ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL). A prorrogação é válida por mais dois anos. 

A nova medida garante que os candidatos aprovados com formação de nível superior e técnico/médio, que foi homologada em 31 de julho de 2024, poderão ser convocados até o dia 31 de julho de 2028. 

A prorrogação se baseia na competência conferida ao Governador pelo artigo 89, incisos VII e X, da Constituição Estadual, e está em conformidade com o artigo 18 da Lei nº 1.102.

A publicação permite que o Estado continue convocando candidatos aprovados durante o período adicional, conforme a necessidade da administração pública, a disponibilidade de vagas e o cumprimento das exigências legais e orçamentárias.

CHUVA

Vídeo: tempestade com mais de 400 raios alaga ruas de Campo Grande

Meteorologista afirma que o mês de julho não tinha fortes chuvas com trovoadas desde 2022

30/07/2026 09h30

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Chuva alagou ruas da região do Parque dos Poderes, em Campo Grande

Chuva alagou ruas da região do Parque dos Poderes, em Campo Grande Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Uma forte chuva, seguida de raios, atinge Campo Grande na manhã desta quinta-feira (30). Até às 6h, foram registrados 15,4 mm de precipitação, segundo o metereologista Natálio Abraão. Os ventos na Capital atingiram 51,1 km/h e foram registrados 455 raios durante a madrugada.

De acordo com Natálio, julho não costuma ser um mês com trovoadas e raios, sendo 2022 a última vez que ocorreu tempestades desta magnitude.

Após diminuir a intensidade da chuva, por volta das 8h, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) registrou 61,4 mm de acumulado em Campo Grande, com ventos de 64,4 km/h.

A tempestade impactou o fornecimento de energia de forma pontual. As regiões mais afetadas foram: Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silva Regina.

Desde o início das ocorrências, a distribuidora atua com manobras da rede elétrica para normalizar os serviços, que já estão sendo restabelecidos de forma gradual. Desde a madrugada, equipes operacionais estão mobilizadas nas ruas para atendimento.

Mato Grosso do Sul segue sob o alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o qual indica a previsão para chuva entre 20 a 30 mm por hora ou de 50 mm no dia. Além disso, os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de granizo. 

Pontos de alagamento

A região do Parque dos Poderes, onde se concentram as secretarias estaduais, ficou totalmente alagada na Rua presidente Manoel Ferraz de Campos Sales, em frente à uma escola.

Já na parte alta da rua Antônio Maria Coelho, em frente ao Parque das Nações, se formou um rio. Vários carros chegavam perto e tiveram que subir na calçada para fazer a travessia. Mas alguns desistiram e fizeram o retorno.

Outra área da Capital que ficou totalmente alagada foi o pontilhão da avenida Ministro João Arinos, no cruzamento com o Anel Rodoviário (BR-163), o qual dá acesso a BR-262. No bairro Pioneiros também costuma ter alagamentos quando ocorrem chuvas fortes, e não foi diferente desta vez, já que o  Lago do Amor transbordou devido ao mau tempo. 

Interior

Além de Campo Grande, cidades do interior do Estado também sofreram com as fortes pancadas de chuvas desta madrugada. Em Angélica, na região sudeste, os ventos atingiram cerca de 52 km/h e 22,8 mm no acumulado de chuva.

Na parte leste de Mato Grosso do Sul, em Anaurilândia foram registrados 34,4 mm, com ventos que chegaram a velocidade de 72 km/h. Bataguassu teve 33,8 mm e 71,6 km/h de rajadas de vento.

No sudoeste do Estado, Nova alvorada do Sul registrou 22,6 mm de chuva e vento de 46,1 km/h.

 

Segurança

MS restringe entrada em escolas para evitar ataques contra alunos

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul publicou resolução que proíbe a entrada de vendedores

30/07/2026 08h00

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Ambulantes só poderão atuar do portão para fora das escolas

Ambulantes só poderão atuar do portão para fora das escolas Foto: Marcelo Victor/arquivo

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Resolução publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem impede a entrada de vendedores ambulantes em escolas da Rede Estadual de Ensino (REE). Segundo o titular da Secretaria de Estado de Educação (SED), Hélio Daher, essa medida foi tomada para dar mais segurança aos estudantes e é uma forma de evitar ataques contra alunos.

Conforme a publicação, fica vedada a entrada de ambulantes, corretores, agentes, promotores de vendas, demonstradores de quaisquer bens e vendedores ou cobradores de mercadorias, de serviços ou de produtos alimentícios que não tenham sido autorizados para efetuar serviços de interesse da SED.

“O que a gente fez hoje [quarta-feira] por resolução é reforçar regras que já são estabelecidas na rede, que é a proibição de entrada de ambulantes dentro das escolas. É uma regulamentação para garantir a segurança dos nossos estudantes e servidores, fazer com que só entrem na escola pessoas devidamente autorizadas”, explicou Daher.

Em Mato Grosso do Sul, não há nenhum registro de ataque em massa que tenha sido consumado, entretanto, alguns casos de ameaças já foram investigados pela Polícia Civil.

“Isso reforça a segurança. Apenas vendas e promoções feitas pelas próprias escolas serão permitidas”, complementa o secretário.

A resolução também veda “a permanência de pessoas estranhas às atividades educacionais nas dependências das unidades escolares durante o horário de funcionamento, salvo quando autorizadas pela direção para participação em atividades pedagógicas, administrativas, institucionais ou de manutenção”.

O texto ainda diz que os diretores serão os responsáveis por adotar procedimentos de controle de acesso às dependências da unidade escolar, “observadas as características da instituição, podendo utilizar livro de registro de visitantes, identificação visual, controle eletrônico ou outros mecanismos administrativos que assegurem a proteção da comunidade escolar”.

Ainda sobre as vendas, a medida também inclui os servidores públicos lotados no órgão central da SED, nas unidades escolares e nos centros da REE, que ficam proibidos de exercer o comércio de qualquer produto ou serviço no local de trabalho e entre os colegas de serviço. A conduta será considerada falta disciplinar e será objeto de apuração em processo administrativo.

Sobre isso, o secretário afirma que esta medida faz parte do inciso VII do artigo 219, da Lei Estadual
nº 1.102, de 10 de outubro de 1990, sobre o regime jurídico dos servidores públicos. “Já era lei. Apenas reforçamos para garantia de que a lei siga sendo cumprida”, disse Daher ao Correio do Estado.

BIOMETRIA

No caso da sede da Secretaria, todo visitante, fornecedor, prestador de serviços ou qualquer pessoa que necessite acessar as dependências da Pasta deverá se identificar e realizar cadastro obrigatório na recepção, apresentando documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, e submetendo-se à captura de biometria facial, para fins de controle de acesso e segurança.

ATAQUE A ESCOLAS

Segundo o relatório Dados para um Debate Democrático na Educação (D³e), publicado no ano passado, de janeiro de 2001 a dezembro de 2024, ocorreram 42 ataques de violência extrema em escolas do Brasil. Desse total, 27 episódios foram registrados entre março de 2022 e dezembro de 2024.

A pesquisa questiona se as ações de repressão, embora eficazes para evitar ataques iminentes, estão, de fato, agindo nas causas do problema.

* Saiba 

A resolução determina que, após sua publicação, o texto seja fixado na entrada da sede da Secretaria de Estado de Educação e em todas as unidades escolares e centros da Rede Estadual de Ensino.

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