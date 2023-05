Quadrilhas especializadas atravessam mais de 200 veículos por ano para a Bolívia

Cidades

Nesta sexta-feira (26) a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) publicou a aprovação do Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas de 2023. No Estado, o programa que anteriormente era chamado "Caravana da Saúde", foi renomeado como "Mais Saúde, Menos Fila" pelo governo de Eduardo Riedel.

A grande novidade do programa é a oferta de cirurgias estéticas para jovens e adolescentes que sofrem bullying nas escolas.

Segundo o documento, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, serão oferecidas 264 vagas para tratamento não estético de orelha e 84 vagas para plásticas mamárias masculinas. O número de vagas para plásticas mamárias femininas não foi informado.

O procedimento para corrigir orelha "de abano" tem vagas disponíveis em Campo Grande (122), Miranda (120) e Costa Rica (22). As mamoplastias masculinas poderão ser feitas em Campo Grande (36 vagas), Costa Rica (24), Bataguassu (12) e Chapadão do Sul (12).

Durante o evento de lançamento do programa, realizado no Hospital São Julião, no dia 8 de maio, o governador do Estado, Eduardo Riedel, informou que em 2022 foram realizadas mais de 140 cirurgias reparadoras em Mato Grosso do Sul.

"As cirurgias reparadoras são principalmente para adolescentes que enfrentam problemas de bullying na escola, que sofrem qualquer tipo de ameaça e que precisam da cirurgia para poder melhorar sua qualidade de vida", afirmou Riedel.

Ainda no rol de cirurgias preventivas de bullying, estão incluídos 30 encaminhamentos para correção de estrabismo que estão na lista de espera da área oftalmológica.

Conforme destacado no documento, a especialidade de oftalmologia é a que apresenta maior demanda, de 11.133 procedimentos

Ao todo, o programa irá oferecer 15 mil cirurgias eletivas de diversas especialidades, e a realização de 42,5 mil exames diagnósticos, como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

Em todo o Estado, 58 instituições de saúde de 34 municípios vão estar aptas a realizar os procedimentos.

Estão na lista de municípios parceiros do Mais Saúde:

Anastácio, Aquidauana, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Investimento

O programa recebeu investimento total de R$ 52,9 milhões, sendo R$ 45 milhões oriundos do Governo do Estado e R$ 7,9 milhões do Governo Federal.