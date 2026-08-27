Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Little Bag

Quarto investigado é preso em Sidrolândia após operação da PF em Dourados

Homem era o único dos quatro alvos que ainda não havia sido localizado

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

27/08/2026 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O quarto investigado alvo da Operação Little Bag, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (27), foi preso no fim da tarde em Sidrolândia, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele era o único dos quatro alvos que ainda não havia sido localizado após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva em Dourados e Itaporã.

Com a prisão, os quatro investigados que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça da Comarca de Dourados foram localizados. A operação também resultou na apreensão de cinco veículos e de R$ 160 mil em dinheiro.

Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores que chegam a R$ 7 milhões. 

A operação foi realizada pela Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme apurado pela reportagem, a investigação tem relação com apreensões de maconha realizadas em Mato Grosso do Sul ao longo de 2025.

Durante a ação desta quinta-feira, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão em Dourados e Itaporã, municípios localizados a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

Inicialmente, três dos quatro alvos haviam sido presos. O quarto investigado não havia sido encontrado e era considerado foragido até ser localizado em Sidrolândia, com apoio da PRF.

As diligências fazem parte da investigação que busca esclarecer a atuação do grupo e o patrimônio relacionado às atividades criminosas investigadas.

saúde

MS recebe mais seis profissionais do programa Mais Médicos Especialistas

Profissionais se juntam a outros cinco que já atuam no Estado, com objetivo de ampliar acesso à atenção especializada

27/08/2026 17h01

Compartilhar
MS receberá mais seis médicos do programa Mais Médicos Especialistas

MS receberá mais seis médicos do programa Mais Médicos Especialistas Divulgação

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul terá mais seis profissionais do projeto Mais Médicos Especialistas, para reforçar o atendimento nos municípios de Três Lagoas, Dourados, Nova Alvorada do Sul e Ponta Porã. 

Além dos seis novos médicos, que chegam ainda nesta semana, o Estado já tem outros cinco profissionais especialistas do primeiro ciclo do projeto em atividade, que atuam nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, colonoscopia e videolaringoscopia e endoscopia nasofaríngea.

O Ministério da Saúde prorrogou até fevereiro de 2027 a permanência dos profissionais do primeiro ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas no Estado e em todo o País. 

De acordo com o Ministério, a medida garante a atuação ininterrupta de médicos especialistas nos municípios até a publicação de um novo edital, previsto para dezembro de 2026. A continuidade fortalece o objetivo central do programa, que é ampliar o acesso à atenção especializada e reduzir o tempo de espera da população por consultas, exames e cirurgias.

A chegada de novos especialistas reforça a assistência nos municípios, especialmente no interior.

Em todo o Brasil, o projeto já alcança dois mil médicos especialistasl. Cerca de 500 são anestesiologistas e 52% dos especialistas atuam no interior do País. Atualmente, 1.480 médicos estão em atividade, além de 451 profissionais que chegam nesta semana pelo terceiro ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas.

De acordo com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Felipe Proenço, o Mais Médicos Especialistas já está consolidado como uma política de formação e provimento de especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).  

“A redução do tempo de espera está relacionada ao aumento do número de procedimentos realizados pelos especialistas. A produção é acompanhada por meio dos registros do Sistema de Informação Ambulatorial e do Sistema de Informação Hospitalar, além dos dados inseridos pelos profissionais em formação na Universidade Aberta do SUS,’’ explicou.

O Mais Médicos Especialistas oferta 24 cursos de aprimoramento, com a participação de 55 instituições mentoras.

Os médicos admitidos pelo edital nº 03/2025, cujos contratos venceriam em setembro, precisam, individualmente, cumprir os requisitos de aprimoramento, de serviço e de situação administrativa, além de manifestar interesse em continuar e obter aprovação dos gestores locais.

Formação

Conforme o Ministério da Saúde, no âmbito da formação, o SUS é o maior formador de especialistas do País.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 1.049 residentes em saúde com bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde. Desse total, 551 estão em programas de residência médica e 498 em residências de área profissional.

Escuridão Recorrente

Apagão na Ernesto Geisel acumula reclamações e expõe motoristas a riscos

Moradores voltam a cobrar a substituição de lâmpadas queimadas no prolongamento da via, que liga bairros populosos da região sul de Campo Grande.

27/08/2026 16h01

Compartilhar
Avenida Ernesto Geisel recebe diariamente grande fluxo de veículos e liga bairros da região sul de Campo Grande.

Avenida Ernesto Geisel recebe diariamente grande fluxo de veículos e liga bairros da região sul de Campo Grande. Foto: Reprodução.

Continue Lendo...

A falta de iluminação pública voltou a provocar reclamações no prolongamento da Avenida Ernesto Geisel, uma das principais ligações entre bairros da região sul de Campo Grande. Lâmpadas queimadas deixam pontos da via no escuro e aumentam a preocupação de moradores, trabalhadores e motoristas que passam pelo trecho durante a noite.

O problema atinge a extensão que interliga os bairros Marcos Roberto, Nova Esperança, Guanandi I, Guanandi II e Aero Rancho. Além de reduzir a visibilidade dos condutores, a escuridão dificulta a circulação de pedestres e amplia a sensação de insegurança em uma área de intenso movimento diário.

A reclamação não é recente. Desde o início deste ano, a deficiência na iluminação da Ernesto Geisel aparece em sucessivas cobranças encaminhadas ao município.

Em janeiro, moradores já relatavam a existência de postes apagados em trecho movimentado da avenida e pediam a substituição das lâmpadas.

No início de agosto, o problema voltou à pauta após novas queixas da população. Na ocasião, houve pedidos de manutenção tanto na Ernesto Geisel quanto no trecho compreendido entre as avenidas Ezequiel Ferreira Lima e Georges Chaia.

Agora, menos de um mês depois, a repetição das reclamações indica que os pontos escuros permanecem ou voltaram a surgir ao longo da via.

Nesta quinta-feira (27), uma nova solicitação foi encaminhada aos órgãos responsáveis pela manutenção da iluminação pública. O pedido partiu do vereador Delei Pinheiro (PP), após moradores relatarem dificuldades para circular pelo prolongamento da avenida no período noturno.

"Estamos cobrando a manutenção da iluminação porque sabemos da importância dessa via para a população. É um trecho de ligação entre vários bairros e precisa oferecer segurança e tranquilidade para moradores, trabalhadores e todos que circulam pelo local", declarou o parlamentar.

A Ernesto Geisel funciona como um corredor viário estratégico entre diferentes regiões da Capital e recebe diariamente automóveis, motocicletas, ônibus, ciclistas e pedestres.

Em vias com esse volume de circulação, a iluminação adequada é considerada elemento essencial para que os condutores consigam identificar obstáculos, cruzamentos e pessoas às margens da pista.

O histórico da região mostra que o problema atravessa diferentes anos. Em 2014, moradores do Aero Rancho já apontavam a precariedade da iluminação pública como um dos fatores que aumentavam a insegurança no bairro. Na época, estudantes relataram medo ao retornar para casa durante a noite.

Em outro episódio, registrado ainda em 2011, a combinação entre falta de iluminação e um buraco na Ernesto Geisel foi relacionada a uma sequência de seis acidentes ocorridos no mesmo dia.

Embora os casos sejam antigos, as novas cobranças revelam que a manutenção dos pontos de luz continua sendo uma demanda recorrente ao longo da avenida.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber se há previsão para a substituição das lâmpadas queimadas e a manutenção da iluminação no trecho. Até a publicação desta matéria, porém, não houve retorno.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3772, de quarta-feira (26/08)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3772, de quarta-feira (26/08)

2

Resultado da Loteria Federal 6095-0 de hoje, quarta-feira (26/08)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 6095-0 de hoje, quarta-feira (26/08)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7102 , quarta-feira (26/08)
LOTERIAS

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7102 , quarta-feira (26/08)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2968, quarta-feira (26/08)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2968, quarta-feira (26/08)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7001, terça-feira (25/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7001, terça-feira (25/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 6 dias

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Leandro Provenzano

/ 1 semana

O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida