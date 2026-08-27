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Escuridão Recorrente

Apagão na Ernesto Geisel acumula reclamações e expõe motoristas a riscos

Moradores voltam a cobrar a substituição de lâmpadas queimadas no prolongamento da via, que liga bairros populosos da região sul de Campo Grande.

Welyson Lucas

27/08/2026 - 16h01
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A falta de iluminação pública voltou a provocar reclamações no prolongamento da Avenida Ernesto Geisel, uma das principais ligações entre bairros da região sul de Campo Grande. Lâmpadas queimadas deixam pontos da via no escuro e aumentam a preocupação de moradores, trabalhadores e motoristas que passam pelo trecho durante a noite.

O problema atinge a extensão que interliga os bairros Marcos Roberto, Nova Esperança, Guanandi I, Guanandi II e Aero Rancho. Além de reduzir a visibilidade dos condutores, a escuridão dificulta a circulação de pedestres e amplia a sensação de insegurança em uma área de intenso movimento diário.

A reclamação não é recente. Desde o início deste ano, a deficiência na iluminação da Ernesto Geisel aparece em sucessivas cobranças encaminhadas ao município.

Em janeiro, moradores já relatavam a existência de postes apagados em trecho movimentado da avenida e pediam a substituição das lâmpadas.

No início de agosto, o problema voltou à pauta após novas queixas da população. Na ocasião, houve pedidos de manutenção tanto na Ernesto Geisel quanto no trecho compreendido entre as avenidas Ezequiel Ferreira Lima e Georges Chaia.

Agora, menos de um mês depois, a repetição das reclamações indica que os pontos escuros permanecem ou voltaram a surgir ao longo da via.

Nesta quinta-feira (27), uma nova solicitação foi encaminhada aos órgãos responsáveis pela manutenção da iluminação pública. O pedido partiu do vereador Delei Pinheiro (PP), após moradores relatarem dificuldades para circular pelo prolongamento da avenida no período noturno.

"Estamos cobrando a manutenção da iluminação porque sabemos da importância dessa via para a população. É um trecho de ligação entre vários bairros e precisa oferecer segurança e tranquilidade para moradores, trabalhadores e todos que circulam pelo local", declarou o parlamentar.

A Ernesto Geisel funciona como um corredor viário estratégico entre diferentes regiões da Capital e recebe diariamente automóveis, motocicletas, ônibus, ciclistas e pedestres.

Em vias com esse volume de circulação, a iluminação adequada é considerada elemento essencial para que os condutores consigam identificar obstáculos, cruzamentos e pessoas às margens da pista.

O histórico da região mostra que o problema atravessa diferentes anos. Em 2014, moradores do Aero Rancho já apontavam a precariedade da iluminação pública como um dos fatores que aumentavam a insegurança no bairro. Na época, estudantes relataram medo ao retornar para casa durante a noite.

Em outro episódio, registrado ainda em 2011, a combinação entre falta de iluminação e um buraco na Ernesto Geisel foi relacionada a uma sequência de seis acidentes ocorridos no mesmo dia.

Embora os casos sejam antigos, as novas cobranças revelam que a manutenção dos pontos de luz continua sendo uma demanda recorrente ao longo da avenida.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber se há previsão para a substituição das lâmpadas queimadas e a manutenção da iluminação no trecho. Até a publicação desta matéria, porém, não houve retorno.

Cultura

De graça, dança flamenca toma conta da Morada dos Baís nesta sexta-feira

Grupo Embrujos de España reúne 20 bailarinas em apresentação gratuita a partir das 20h

27/08/2026 13h30

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Fot: Leca Vector

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Campo Grande recebe nesta sexta-feira (28) uma noite dedicada à cultura espanhola. Com entrada gratuita, o grupo Embrujos de España se apresenta na Morada dos Baís, a partir das 20h, com um espetáculo de dança flamenca.

Formado por 20 bailarinas, o grupo levará ao público diferentes estilos da dança, como Alegrías, Tangos, Sevillanas e Guajiras. A apresentação também contará com elementos tradicionais do flamenco, entre eles os abanicos, conhecidos como leques espanhóis, e os mantóns, que ajudam a compor as coreografias.

Criado em 1988, o Embrujos de España atua na preservação e divulgação da cultura espanhola por meio da dança. Sob a direção de Maria Helena Pettengill, o grupo reúne gerações de bailarinas e mantém uma trajetória de apresentações em Campo Grande e Mato Grosso do Sul.

Serviço

Embrujos de España
Local: Morada dos Baís
Horário: a partir das 20h
Entrada: gratuita

AGOSTO LILÁS

Em MS, Ministra das Mulheres cobra Assembleia e Governo do Estado por mais orçamento

Márcia Helena Carvalho Lopes destacou ainda a meta ambiciosa nacional de chegar até a marca de 51 Casas da Mulher Brasileira licitadas até dezembro

27/08/2026 13h00

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Márcia Lopes participou do painel

Márcia Lopes participou do painel "20 anos da Lei Maria da Penha: avanços e desafios" Marcelo Victor/Correio do Estado

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Diante de um cenário de 24 feminicídios no Estado até então neste 2026, a ministra Márcia Helena Carvalho Lopes, em Campo Grande hoje (27) para a XX Jornada Lei Maria da Penha, cobrou mais orçamento por parte da Assembleia Legislativa e do Governo de Mato Grosso do Sul para políticas de proteção às mulheres.

Essas 24 mortes de mulheres em MS, como acompanha o Correio do Estado, já colocam 2026 entre os anos mais violentos, com dados compilados pelo Monitor da Violência Contra a Mulher, idealizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) e pelo Poder Judiciário, indicando registro de 13,6 mil ocorrências de violência doméstica em apenas oito meses.

Nomeada para o comando da Pasta no lugar da sul-mato-grossense Cida Gonçalves, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 05 de maio de 2025, a atual titular do Ministério das Mulheres esteve presente no primeiro dia da XX Jornada Lei Maria da Penha, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em  Campo Grande. 

Márcia Lopes participou do painel "20 anos da Lei Maria da Penha: avanços e desafios", ao lado da professora da Universidade de Brasília, Dra. Ela Wiecko, e da conselheira Jaceguara Dantas. Ela lembrou o pioneirismo da Capital do Mato Grosso do Sul com a 1ª Casa da Mulher do País, sem deixar de cobrar as responsabilidades dos poderes locais para o enfrentamento dessa violência de gênero. 

"Temos várias casas em construção, em licitação... o Ministério das Mulheres faz tudo aquilo que a gente tem o dever de fazer: articular; integrar; valorizar. Mas é óbvio que não temos autonomia para mandar nas forças políticas do Estado e nem nos governos em nenhum lugar", cita. 

Márcia Lopes destacou a conversa que teve com o presidente do Tribunal de Justiça sobre a criação de um "pacto", reforçando que essa rede de enfrentamento precisa ter em seu corpo a vontade do sistema de Justiça, do Governador e do Legislativo. 

"Vamos ver se rapidamente criam esse pacto. E a gente espera, claro, que cada vez mais haja, por parte da Assembleia Legislativa, mais orçamento para a política de mulheres e que o Estado, o governador, também tenha essa responsabilidade que é uma obrigação", cobrou a ministra. 

Meta para 2026

Segundo o Ministra,os chamados fóruns estaduais e municipais das gestoras estaduais de políticas para as mulheres devem, até o fim do ano, apresentar as diretrizes do Plano Nacional e prioridades no enfrentamento à violência de gênero. 

Márcia reforça que, em 2023, a então secretaria nacional dará espaço para a criação do Ministério das Mulheres, sendo uma forma de garantir recursos e uma parte do orçamento, o que, conforme a ministra, ajuda a alcançar as metas pretendidas. 

"Vamos chegar a 51 Casas da Mulher Brasileira até dezembro em processo de licitação. Isso também depende muito do Estado. A gente manda um recurso, 19 ou 10 milhões, dependendo do tamanho. Aí a gestão tem que ser firme,  muito rigorosa para que a gente construa uma obra dessa no máximo em um ano, e tem lugares que ficam até um ano e meio com recurso na conta e não conseguem construir", comentou. 

Ainda neste ano, por exemplo, o governador Eduardo Riedel (PP) foi até Corumbá, distante cerca de 427 quilômetros de Campo Grande, para homologar a obra de construção da Casa da Mulher Brasileira também na Cidade Branca, empreendimento financiado pelo Governo Federal que têm a previsão de receber R$ 8.294.247,04, mais a contrapartida de Mato Grosso do Sul através do programa MS Ativo Municipalismo. 

Atualmente há 13 unidades da Casa da Mulher Brasileira em funcionamento no País, que oferecem uma série de serviços que podem variar conforme a organização de cada rede local, mas que contam, basicamente, como: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia especializada; juizados e varas especializadas; Defensoria e Ministério Público, além de alojamento de passagem e brinquedoteca. 

Importante frisar que esses locais funcionam todos os dias da semana, proporcionando acolhimento para mulheres vítimas de violência. 

Em Campo Grande, a 1ª Casa da Mulher Brasileira do País fica localizada na rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n, no bairro Jardim Imá, na Capital. Além disso, há unidades nas seguintes localidades do País: 

Região Centro-Oeste

Ceilândia – Distrito Federal (DF): CNM 1, Bloco I, Lote 3, CEP 72215-110;

Região Nordeste

Salvador (BA): Avenida Tancredo Neves – Caminho das Árvores, ao lado do Hospital Sarah;

Fortaleza (CE): Rua Tabuleiro do Norte com Rua Teles de Sousa, s/n Couto Fernandes;

São Luís (MA): Avenida Professor Carlos Cunha, 572 – Jaracaty;

Teresina (PI): Avenida Roraima, 2563 – Aeroporto;

Aracaju (SE): Centro Administrativo, Avenida D, 200 – Capucho

Região Norte

Macapá (AP): Rua Floriano Waldeck, 1278 – São Lázaro;

Ananindeua (PA): Avenida Cláudio Sanders, 28 – Centro –, com acesso pela Rua Quinta das Carmitas;

Boa Vista (RR): Rua Uraricoera, s/n – São Vicente

Palmas (TO): Quadra ACSE-90 (902 Sul), Avenida NS-02 – Plano Diretor Sul;

Região Sudeste

São Paulo (SP): Rua Vieira Ravasco, 26 – Cambuci, CEP 01518-030;

Região Sul

Curitiba (PR): Avenida Paraná, 870 – Cabral – Curitiba (PR), CEP 80035-130.

 

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