Apagão na Ernesto Geisel acumula reclamações e expõe motoristas a riscos

Avenida Ernesto Geisel recebe diariamente grande fluxo de veículos e liga bairros da região sul de Campo Grande. - Foto: Reprodução.

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A falta de iluminação pública voltou a provocar reclamações no prolongamento da Avenida Ernesto Geisel, uma das principais ligações entre bairros da região sul de Campo Grande. Lâmpadas queimadas deixam pontos da via no escuro e aumentam a preocupação de moradores, trabalhadores e motoristas que passam pelo trecho durante a noite.

O problema atinge a extensão que interliga os bairros Marcos Roberto, Nova Esperança, Guanandi I, Guanandi II e Aero Rancho. Além de reduzir a visibilidade dos condutores, a escuridão dificulta a circulação de pedestres e amplia a sensação de insegurança em uma área de intenso movimento diário.

A reclamação não é recente. Desde o início deste ano, a deficiência na iluminação da Ernesto Geisel aparece em sucessivas cobranças encaminhadas ao município.

Em janeiro, moradores já relatavam a existência de postes apagados em trecho movimentado da avenida e pediam a substituição das lâmpadas.

No início de agosto, o problema voltou à pauta após novas queixas da população. Na ocasião, houve pedidos de manutenção tanto na Ernesto Geisel quanto no trecho compreendido entre as avenidas Ezequiel Ferreira Lima e Georges Chaia.

Agora, menos de um mês depois, a repetição das reclamações indica que os pontos escuros permanecem ou voltaram a surgir ao longo da via.

Nesta quinta-feira (27), uma nova solicitação foi encaminhada aos órgãos responsáveis pela manutenção da iluminação pública. O pedido partiu do vereador Delei Pinheiro (PP), após moradores relatarem dificuldades para circular pelo prolongamento da avenida no período noturno.

"Estamos cobrando a manutenção da iluminação porque sabemos da importância dessa via para a população. É um trecho de ligação entre vários bairros e precisa oferecer segurança e tranquilidade para moradores, trabalhadores e todos que circulam pelo local", declarou o parlamentar.

A Ernesto Geisel funciona como um corredor viário estratégico entre diferentes regiões da Capital e recebe diariamente automóveis, motocicletas, ônibus, ciclistas e pedestres.

Em vias com esse volume de circulação, a iluminação adequada é considerada elemento essencial para que os condutores consigam identificar obstáculos, cruzamentos e pessoas às margens da pista.

O histórico da região mostra que o problema atravessa diferentes anos. Em 2014, moradores do Aero Rancho já apontavam a precariedade da iluminação pública como um dos fatores que aumentavam a insegurança no bairro. Na época, estudantes relataram medo ao retornar para casa durante a noite.

Em outro episódio, registrado ainda em 2011, a combinação entre falta de iluminação e um buraco na Ernesto Geisel foi relacionada a uma sequência de seis acidentes ocorridos no mesmo dia.

Embora os casos sejam antigos, as novas cobranças revelam que a manutenção dos pontos de luz continua sendo uma demanda recorrente ao longo da avenida.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber se há previsão para a substituição das lâmpadas queimadas e a manutenção da iluminação no trecho. Até a publicação desta matéria, porém, não houve retorno.