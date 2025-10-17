Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ATENDIMENTO

Quase 100 pessoas estão internadas em leitos improvisados na Capital

Falta de vagas para internação tem feito pacientes se acumularem nos corredores de hospitais e em macas nos Postos de Saúde 24 horas de Campo Grande; situação é investigada pelo MPMS

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

17/10/2025 - 09h00
Com mais pacientes à procura de tratamento do que vagas disponíveis na rede pública de saúde de Campo Grande, quase 100 pessoas estavam ontem em leitos improvisados nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs).

Ao todo, conforme dados divulgados pelas unidades na manhã desta quinta-feira, 94 pessoas ocupavam vagas que não estão contratualizadas com o SUS, portanto, acima da capacidade das unidades.

A pior situação, segundo os dados divulgados, seria a da Santa Casa, que só no pronto-socorro adulto, na área verde, contava com 58 pessoas internadas para 7 vagas existentes. Já na área vermelha, as seis vagas eram disputadas por nove pessoas.

O hospital, o maior do Estado, estava com 631 pessoas internadas na manhã de ontem.

Já no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian a unidade de acolhimento adulto, que tem capacidade para 8 pessoas internadas, estava com 26 pacientes.

Os únicos locais com vaga na unidade eram a unidade neonatal e a maternidade. Por outro lado, há poucas vagas no centro de terapia intensiva (CTI) adulto, na unidade coronariana e nas enfermarias adulto.

“O hospital está, portanto, com sua capacidade de internação totalmente ocupada e operando acima do limite na unidade de acolhimento adulto, que registra mais que o triplo de sua capacidade instalada”, disse o Hospital Universitário, em nota.

Já o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) tinha no pronto atendimento médico (PAM), local com capacidade para atender 39 pessoas, 55 pacientes sendo atendidos nesta quarta-feira.

No caso das Unidades de Saúde 24 horas do município, a pior situação era a da UPA das Moreninhas, onde quatro pessoas estavam internadas de forma improvisada. Também há necessidade de leitos extras no CRS do Coophavilla e na UPA do Universitário.

FALTA DE LEITOS

Desde a semana passada, o Correio do Estado tem mostrado a situação caótica em que se encontra a Saúde em Campo Grande. A falta de vagas em hospitais é apenas um dos problemas enfrentados atualmente no atendimento pelo SUS da Capital. 

Além da falta de medicamentos, da demora nas consultas com especialistas e das cirurgias eletivas, o comando da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) também é apontado como um problema.

Matéria desta semana mostrou que a Sesau está sem comando definitivo há mais de um mês e vive um iminente colapso. O Comitê Gestor da Saúde, implementado por Adriane Lopes (PP) logo após a saída de Rosana Leite do cargo, disse ainda estar realizando estudos e levantamentos para solucionar problema antigo da Saúde da Capital.

Em audiência pública realizada na segunda-feira, a Câmara Municipal tratou da falta de medicamentos na Capital, e algumas autoridades estiveram presentes, como parlamentares e chefes da Saúde.

Questionada sobre qual seria o plano da Sesau para resolver a falta de leitos em hospitais e a superlotação de unidades de saúde, Ivoni Nabhan, gestora-chefe do comitê, hesitou e não saiu do básico.

“Estamos em discussão com o Estado para a gente fazer o levantamento da necessidade de mais leitos. Estamos em conversa”, disse à reportagem.

Além de Ivoni Nabhan, integram o Comitê Gestor da Saúde: a gestora de Planejamento e Execução Estratégica Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de Finanças e Orçamento Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de Contratação André de Moura Brandão.

Santa Casa de Campo Grande tem o maior número de pacientes internados acima da capacidade - Paulo Ribas

EM BRASÍLIA

Paralelo a isso, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, esteve em Brasília (DF) nesta semana para “pedir socorro” ao governo federal.

Adriane participou de uma reunião no Ministério da Saúde, quando ficou confirmada visita de técnicos, nos próximos 15 dias, para elaborar um plano de ação voltado à redução das filas de cirurgias e exames do programa Agora Tem Especialidades.

O programa tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS e busca promover um atendimento mais ágil e eficiente para a população.

*SAIBA

Acordo judicial entre a Prefeitura de Campo Grande e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) estabeleceu que o Município tem até o dia 24 deste mês para apresentar um levantamento sobre a escassez de leitos hospitalares e uma solução para o problema que afeta a Capital, conforme ficou acordado no início de setembro.

BAIRRO SANTO AMARO

DOF 'abandona' fronteira e apreende 3,8 toneladas de maconha em bairro de Campo Grande

Os materiais apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões

17/10/2025 11h30

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande FOTO: Divulgação DOF

Embora o Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), atue frequentemente em ações policiais que ocorrem na fronteira, nesta sexta-feira (17), os policiais localizaram um entreposto de maconha na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. No local, foram encontrados 3.820 quilos de maconha, e também dois veículos com registro de furto.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima que relatava intensa movimentação de criminosos no local. Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que a casa com as mesmas características descritas na denúncia estava abandonada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Além dos dois veículos que já estavam carregados com a droga, também foram encontrados mais fardos de maconha em um dos cômodos.

Durante checagem dos automóveis, foi constatado que um deles, uma Toyota Hilux foi furtado em Coronel Sapucaia e o outro, uma Volkswagem Saveiro em Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

MEIO AMBIENTE

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após reabilitação

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento

17/10/2025 11h00

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação FOTO: Divulgação

Entre os dias 14 e 16 de outubro, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), por meio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), reintroduziu na natureza sete  macacos-prego (Sapajus cay), que  passaram por um extenso processo de reabilitação nas dependências do CRAS, onde foram acompanhados por uma equipe de biólogos e veterinários.

Durante esse período, os animais reaprenderam a buscar alimento, reconhecer sons da floresta e conviver em grupo, em um ambiente controlado que simula as condições naturais. Após o tratamento, eles foram soltos na Fazenda Santa Sofia, no município de Aquidauana. A ação marca mais uma etapa do trabalho contínuo de reintrodução de fauna silvestre conduzido pelo Estado, voltado à recuperação, monitoramento e preservação de espécies nativas do Pantanal.

A iniciativa contou com o apoio do Refúgio Santa Sofia, onde funciona o Onçafari, parceiro nas ações de conservação e pesquisa na região pantaneira. A soltura foi planejada para o período pós-seca, quando há maior disponibilidade de frutos e recursos alimentares, fator que aumenta as chances de adaptação e sobrevivência no habitat natural.

“O processo de reabilitação é feito de forma gradual, para minimizar o estresse e garantir que os animais estejam aptos a retomar seus comportamentos naturais. É uma etapa que requer técnica, observação e tempo”, explica Aline Duarte, gestora do CRAS.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o trabalho simboliza o esforço contínuo do Estado em garantir a preservação da fauna nativa e o uso da ciência como ferramenta de gestão ambiental.

“O CRAS e o Hospital Ayty representam uma política pública consolidada de cuidado com os animais silvestres. O uso de tecnologias de rastreamento e o acompanhamento científico fortalecem a proteção da biodiversidade e ampliam o conhecimento sobre as espécies do Pantanal”, destacou André Borges.

Monitoramento

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento do grupo em seu ambiente natural.

Os dispositivos registram deslocamentos, áreas de uso, formação de grupos e padrões de alimentação. Esses dados serão analisados por pesquisadores e técnicos do Imasul para avaliar o sucesso da reintrodução e aprimorar futuras ações de soltura.

“O monitoramento é fundamental para compreender como esses animais se comportam no retorno à natureza e para aperfeiçoar os protocolos de reabilitação”, destacou a bióloga Márcia Delmondes, integrante da equipe técnica do CRAS.

Antes da liberação, todos os indivíduos passaram por avaliações clínicas e laboratoriais completas. Os testes confirmaram resultados negativos para Anaplasma sp., Babesia sp., Clostridium perfringens e Leptospira sp., garantindo que os animais estavam em condições sanitárias seguras para o retorno à natureza.

O trabalho contou com o suporte do Hospital Ayty, unidade do Imasul equipada com centro cirúrgico, laboratório, sala de esterilização, raio-X e farmácia veterinária, que oferece atendimento integral à fauna silvestre em reabilitação no Estado.

Origem dos animais

Os sete macacos têm origens diversas, provenientes de resgates, apreensões e entregas voluntárias. Alguns chegaram ao CRAS debilitados ou com comportamento dependente de humanos, exigindo meses de readaptação. Outros foram retirados de cativeiro doméstico e precisaram reaprender a formar grupos e responder a estímulos naturais.

Durante a reabilitação, os técnicos monitoraram o desenvolvimento físico e social de cada indivíduo, definindo o momento adequado para a soltura em grupo — condição ideal para a espécie Sapajus cay, que vive em bandos organizados e cooperativos.

A médica-veterinária Jordana Toqueto, também do CRAS, explica que o uso dos colares de rastreamento possibilita uma avaliação contínua e científica da readaptação dos primatas.

“Com os dados de GPS, conseguimos saber onde o grupo está se deslocando, se estão se alimentando adequadamente e se mantêm o comportamento natural da espécie. Esse tipo de acompanhamento é essencial para medir a efetividade do processo de reintrodução e garantir que o retorno à natureza ocorra de forma segura”, detalha Jordana.

