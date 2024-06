Receita Federal faz terceira apreensão de lhamas empalhadas em 20 dias

Cidades

Taxa de R$ 85 reais deve ser paga através de um boleto, disponibilizado no site Gov.br

Estudantes inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 têm até esta quarta-feira (19) para pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 85. O pagamento é feito por meio de um boleto do Banco do Brasil, que é disponibilizado ao inscrito após o acesso ao sistema do exame, via Login Único do Gov.br.

Mais de 66 mil estudantes de Mato Grosso do Sul devem realizar a prova, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro. O aumento no número de inscritos foi de 37% neste ano, se comparado com o ano passado, quando 47.457 estudantes se inscreveram para a prova.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.

Recorde de inscritos

a nível nacional

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registraram 5.055.699 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O número ainda pode aumentar porque o governo federal vai garantir um período extra para os moradores do Rio Grande do Sul se inscreverem, entre 16 e 21 de junho.

Mais da metade dos inscritos (2.731.757) não vai precisar pagar a taxa de inscrição porque teve a solicitação de isenção aprovada. Os concluintes, ou seja, aqueles que estão na última série do ensino médio, correspondem a 1.655.721 inscritos, sendo que 1.330.364 inscrições desse grupo foram gratuitas; e 325.357 deverão ser pagas.

Segundo o MEC, o balanço com os dados de inscritos confirmados e do perfil do participante do Enem 2024 será divulgado após a compensação de todos os pagamentos efetuados para as solicitações sem isenção da taxa.

Confira a quantidade de inscritos por estado:

Estado Número de inscritos Acre (AC) 33.362 Alagoas (AL) 106.194 Amapá (AP) 38.314 Amazonas (AM) 122.791 Bahia (BA) 449.528 Ceará (CE) 279.054 Distrito Federal (DF) 94.683 Espírito Santo (ES) 88.573 Goiás (GO) 180.131 Maranhão (MA) 210.647 Mato Grosso (MT) 84.657 Mato Grosso do Sul (MS) 65.099 Minas Gerais (MG) 463.722 Pará (PA) 300.983 Paraíba (PB) 149.663 Paraná (PR) 209.924 Pernambuco (PE) 275.543 Piauí (PI) 125.815 Rio de Janeiro (RJ) 352.777 Rio Grande do Norte (RN) 119.088 Rio Grande do Sul (RS) 259.936 Rondônia (RO) 48.469 Roraima (RR) 16.455 Santa Catarina (SC) 110.553 São Paulo (SP) 747.094 Sergipe (SE) 80.918 Tocantins (TO) 41.726

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, por exemplo o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Cronograma de aplicação e resultado

Dias de provas: 3 e 10.nov

Solicitação de reaplicação: 15.nov às 11h

Reaplicação das provas: 10 e 11.dez

Divulgação do gabarito: 20.nov

Divulgação do resultado final: 13.jan.2025

