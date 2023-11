FRUSTRAÇÃO

Adolescente solicitou e pagou pelo auxílio com antecedência, mas foi informada horas antes que não poderia realizar o exame

Após se preparar durante todo o ano, a estudante Selena Raquel Alonso, 17 anos, foi impedida de fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, em Campo Grande, por falta de um auxiliar de transcrição, que é um atendimento especial para candidatos com dificuldades para preencher o cartão resposta ou escrever a redação.

A adolescente sofreu um grave acidente no dia 26 de agosto, onde fraturou as duas pernas e o braço direito, ficou quase um mês internada em São Paulo e, ainda em recuperação, utiliza uma tipoia no braço direito, que a impede de mexer o membro e, por ser destra, precisa do profissional auxiliar.

No acidente, que ocorreu na BR-267, em Paranaíba, os dois avós da adolescente morreram.

De acordo com a mãe da jovem, Jaline Selena Alonso, desde a época do acidente eles estavam tomando as providências para que a menina pudesse fazer a prova.

Jaline afirma que a solicitação para que a jovem tivesse o auxílio do transcritor foi feita formalmente, conforme protocolo previsto no edital do Enem, inclusive com o pagamento da taxa e dentro do prazo estipulado, que é de até 12 dias antes do Exame.

No entanto, ao chegar neste domingo no local de prova, na Universidade Uniderp, a estudante foi informada que não havia o auxiliar disponível e, desta forma, não pôde realizar a prova.

"A gente fez a soliticação com mais de 12 dias, com cerca de 20, 25 dias [de antecedência]. Ninguém avisou [que não teria o auxiliar]. É uma sensação de injustiça, porque ela se preparou o ano inteiro para isso e chega no dia do Enem e não tem como fazer a prova", disse a mãe.

A estudante também demonstrou insatisfação com a situação, por ter cumprido com todas as exigências e não ter tido a assistência necessária.

"Eu quero fazer Medicina e é muito ruim, porque eu me esforcei o ensino médio inteiro, para chegar nesse dia e não poder fazer prova e ter a chance de realizar o meu sonho", disse a jovem.

Além da frustração, também fica a preocupação se a menina poderá realizar a prova em outro dia, tendo em vista que a não permissão ocorreu pela falta de um profissional e não da jovem, que chegou com antecedência e com todos os documentos exigidos no local.

A mãe afirma que a adolescente se inscreveu em vários vestibulares e, caso seja permitida a realização do Enem em outra data, há o risco de as datas coincidirem.

"Não foi democrático com a gente nessa questão, porque a gente fez tudo que foi pedido, até ela não pediu isenção de taxa, pagou a taxa e tudo, e não sei se ela ainda vai poder participar do Enem neste ano", concluiu a mãe.

Enem

Em Mato Grosso do Sul, 47.470 estudantes realizam a primeira etapa do Enem, em 1.629 salas distribuídas em 114 locais de prova nos 41 municípios. Só na Capital, estavam previstos que 20.008 fizessem o Exame. Até a publicação desta reportagem, o Inep não divulgou o número de abstenções.

No estado, os portões foram abertos às 11h da manhã e as provas começaram às 12h30, com encerramento às 18h.

No próximo domingo (12), os estudantes retornam ao local de prova para a segunda etapa do Exame, que consiste em 45 questões objetivas de Ciências da Natureza e 45 questões objetivas de Matemática.

Em ambos os dias os portões dos locais de provas são fechados às 12h, e o exame começa às 12h30. A duração é de cinco horas e meia no primeiro dia e de cinco horas no segundo.