Reforma da Praça do Preto Velho sobe 5% e chega a R$ 536 mil em nova licitação

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A Prefeitura de Campo Grande abriu uma nova licitação para reformar a Praça do Preto Velho, no Jardim Paulista, com orçamento de R$ 536 mil, 5,4% acima do valor estimado na primeira tentativa de contratação. O novo edital foi publicado nesta terça-feira (22), após o processo anterior não eleger uma empresa.

Na primeira licitação, aberta em novembro de 2025, o município havia estimado a reforma em R$ 508,6 mil. A menor proposta apresentada chegou a R$ 494,5 mil, mas as empresas participantes acabaram inabilitadas na fase de documentação, e a obra não avançou para contratação.

Com a nova concorrência, o teto previsto para a intervenção passou a R$ 536.181,11. A diferença em relação ao orçamento anterior é de aproximadamente R$ 27,5 mil.

O valor inclui uma intervenção mais ampla que a simples reforma da quadra. O projeto prevê a recuperação integral do espaço esportivo, além de melhorias no playground, estação de ginástica e redário.

Também estão previstas a substituição ou modernização do piso, instalação de bancos e bebedouros, construção de novas rampas de acessibilidade e intervenções de paisagismo.

A nova licitação será disputada eletronicamente. As empresas interessadas devem apresentar propostas até as 7h44 de 7 de outubro. A sessão pública para disputa de preços começa às 7h45 do mesmo dia.

Como o valor divulgado pela Prefeitura é uma estimativa máxima, o contrato poderá ser firmado por preço inferior, caso a disputa resulte em propostas mais baixas.