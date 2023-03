Além do Bioparque Pantanal, governo estuda conceder parques e museu à iniciativa privada

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) - MARCELO VICTOR

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), está em diálogo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para conceder o Bioparque Pantanal à iniciativa privada.

O objetivo é contratar uma empresa para administrar, gerenciar e explorar comercialmente o local. Neste caso, os deveres do governo do Estado seriam apenas os de comandar a parte científica e educacional do complexo.

De acordo com o chefe do executivo estadual, o processo deve levar pelo menos um ano, mas que as tratativas "estão avançando bem".

Com isso, o Bioparque Pantanal permanecerá com entrada gratuita nos próximos meses e continuará sendo administrado pelo governo do Estado.

A ideia é que também haja um programa de concessão de parques, que engloba Parque das Nações Indígenas, Parque do Prosa, Bioparque Pantanal e Museu de Arte Contemporânea.

“Uma discussão que possa atrair o capital privado para poder gerenciar todos esses equipamentos [Parque das Nações Indígenas, Parque do Prosa, Bioparque Pantanal e Museu de Arte Contemporânea] e investir, oferecendo ao cidadão sul-mato-grossense condições muito melhores de lazer, entretenimento e conhecimento”, disse o governador.

O pronunciamento foi feito na manhã desta quarta-feira (22) na Solenidade de Abertura XV Dinapec - da Embrapa para o Produtor.

Em 2014, foi feito um edital de concessão do local, antes mesmo das obras serem concluídas, que teve como vencedor o Grupo Cataratas, gestor do Cristo Redentor (RJ) e Cataratas do Iguaçu (PR).

Entretanto, após oito anos da assinatura do documento, quando as obras finalmente foram concluídas, o Grupo desistiu de administrar o Bioparque.

Desde então, o governo do Estado gerenciará o complexo até que a iniciativa privada assuma. As despesas do Bioparque somam R$ 1,2 milhão mensais.

BIOPARQUE PANTANAL

Localizado nos altos da avenida Afonso Pena, o Bioparque Pantanal é considerado o maior aquário de água doce do mundo.

O completo tem 19 mil m² de área construída e 33 tanques, sendo 23 internos e 8 externos, além de um tanque de abastecimento e outro de descarte de efluentes.

Além disso, é ponto turístico e centro de pesquisas e estudos do Pantanal Sul-Mato-Grossense.O volume total de água é de 5 milhões de litros.

Tem aproximadamente 230 espécies de peixes, além de outros animais, como jacarés e sucuris. O local abriga 151 espécies pantaneiras, 55 da Amazônia, 14 africanas e cardumes da Oceania, da Ásia e da América Central.

O local foi inaugurado em 28 de março de 2022 e aberto o público em 2 de maio de 2022.

Atraiu 320 mil pessoas desde sua aberta. Recebeu visitas de todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, das 27 unidades federativas do Brasil e de mais de 70 países do mundo.

A revista estadunidense Time classificou o Bioparque Pantanal como um dos destinos de viagem mais extraordinários do mundo.

Com isso, o local está entre os 50, a nível mundial, que oferecem aos visitantes uma experiência extraordinária diferente de qualquer outra.

Artistas como Luan Santana, Almir Sater, Oscar Schmidt, Pedrinho Pimenta (vocalista do Atitude 67), Alzira Espíndola, Márcio de Camillo e o Bando do Velho Jack visitaram o local em 2022.