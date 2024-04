Riedel sobre proposta de Lula para comprar fazendas: "caminho que apontamos há muito tempo"

Direito das Crianças

O novo espaço está localizado na região do Prosa e tem como objetivo atender aos moradores de 11 bairros.

Fotos: Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Após anos de espera e várias discussões judiciais, o 7º Conselho Tutelar de Campo Grande, localizado na região do Prosa, será inaugurado na próxima segunda-feira (15). A expectativa é que o espaço possa atender aos moradores de 11 bairros.

A nova sede, localizada na Rua Cataguases com Verdejantes, ocupará o espaço onde funcionava o antigo Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

De acordo com a prefeitura municipal, o espaço passou por uma revitalização para melhorar a acessibilidade e está programado para atender os moradores dos bairros Autonomista, Carandá, Chácara Cachoeira, Chácara dos Poderes, Estrela Dalva, Margarida, Mato do Jacinto, Noroeste, Novos Estados, Santa Fé e Veraneio

Com o serviço sobrecarregado e discussões judiciais, o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) determinou em dezembro de 2023 que os novos Conselhos deveriam ser entregues até maio deste ano.

No dia 14 de março, o 6º Conselho Tutelar de Campo Grande foi inaugurado no bairro Parque do Lageado, atendendo a cerca de 200 mil pessoas na região do Anhanduizinho.

A implementação deste novo prédio foi tema constante de debate no judiciário há seis anos. A unidade foi inaugurada na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, nº 1.440, com objetivo de atender as crianças da região, mas não deve resolver os problemas de defasagem de atendimento.

Ainda de acordo com o cronograma, o 8º Conselho Tutelar deverá ser entregue até maio deste ano, na região do Imbirussu.

"Este passo é de grande importância para Campo Grande. Hoje, a Capital tem quase um milhão de habitantes e contava apenas com 5 conselhos tutelares. Por isso, estamos vendo essa entrega de maneira positiva para melhorar o atendimento mais próximo de quem precisa, facilitando o acesso da população, pois as necessidades das crianças não podem ser deixadas para depois”, relatou o presidente da Acetems (Associação dos Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul), Adriano Vargas."



Câmara aprova criação do sétimo Conselho Tutelar em Campo Grande

No início deste mês, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande , aprovaram em regime de urgência o projeto do sétimo Conselho Tutelar em Campo Grande. A aprovação na Câmara Municipal faz parte dos trâmites necessários para que a unidade seja implementada. Um novo projeto, para a criação do oitavo conselho, ainda será enviado para tramitação na Casa de Leis.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, a expectativa é que os novos Conselhos Tutelares sejam inaugurados até maio.

"A Câmara tem um compromisso com a cidade, independente de política, candidatura diferente, mas a gente tem um compromisso com a cidade e, criando mais conselhos e dando condições dos conselhos funcionarem, a população será atendida e as violências serão diminuídas", disse o presidente da Casa, vereador Carlão, após a aprovação da proposta.

