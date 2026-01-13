Saiba como emitir a guia do IPVA 2026

Excelência

Resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação

O Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco (PPGDL/UCDB) se tornou o primeiro programa Stricto Sensu nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Dos cinco Programas de Pós-Graduação da universidade, três obtiveram elevação de conceito, com destaque também ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e o PPG em Educação, que avançaram do conceito 5 para o conceito 6.

Com esse resultado, três dos cinco PPGs da Universidade passam a ser reconhecidos como programas de excelência em âmbito nacional”, explicou o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Dr. Cristiano Marcelo Espínola Carvalho.

“A UCDB celebra, com grande orgulho, os resultados preliminares da Avaliação Quadrienal da CAPES (2021–2024), que refletem de forma inequívoca a solidez, a maturidade acadêmica e o compromisso institucional com a excelência na pós-graduação stricto sensu.

Na avaliação de Cristiano, o desempenho assume relevância ainda maior ao considerar que, até a última avaliação quadrienal, apenas quatro programas no Estado de Mato Grosso do Sul eram classificados como de excelência, todos com conceito 6.

“A UCDB, portanto, contribui de maneira decisiva para o fortalecimento do sistema de pós-graduação do Estado e para a projeção nacional da produção científica e da formação avançada realizada em Mato Grosso do Sul”, falou.

A notícia veio acompanhada de outros excelentes resultados, com o crescimento dos programas em Biotecnologia e em Educação para nota 6, indicando o fortalecimento e o reconhecimento da pesquisa científica produzida na Católica de MS.

O docente fez questão de reconhecer o esforço da comunidade educativa para os excelentes conceitos. “Esses resultados são fruto do trabalho coletivo e consistente de docentes, discentes, técnicos administrativos, coordenações de programas e instâncias de gestão acadêmica que, com dedicação, planejamento e compromisso com a qualidade, vêm consolidando projetos acadêmicos robustos, internacionalizados e socialmente relevantes", falou.

Desenvolvimento Local

Cabe destacar que o programa em Desenvolvimento Local teve início com o Mestrado, em 1998, e fortaleceu-se com o Doutorado, a partir de 2016.

Ao todo são duas linhas de atuação: I) Cultura, identidade e diversidade na dinâmica territorial e II) Políticas públicas e dinâmicas de inovação em desenvolvimento territorial.

O programa de estudos conta com a participação dos egressos nos grupos de pesquisa e a conexão com as demandas sociais e de mercado, pontos destacados pela comissão que avaliou com nota máxima o programa.

“Ao analisar o Relatório do Coleta 2024, verifica-se algumas especificidades do programa, como a indicação de mais de um docente para ministrar disciplinas, com intuito de que os estudantes possam obter diferentes visões e conhecimentos ao longo da mesma, caracterizando a interdisciplinaridade”, ressaltaram os avaliadores.

A infraestrutura foi citada como diferencial, com uma ala do bloco D dedicada ao programa e sete laboratórios (Laboratório Inovisão, Laboratório de práticas do agronegócio, Laboratório de Saneamento e Qualidade da Água, Estação de Tratamento de Esgoto, Laboratório de Geoprocessamento, DATALab e Laboratório de informática).

O corpo docente do curso é formado por 12 professores, sendo seis deles atuantes na Linha I e seis na Linha II. O programa possui forte correlação entre os projetos de pesquisa e seu nível regional, nacional e internacional com colaborações em projetos com instituições de ensino superior e organizações no Mato Grosso do Sul, em diferentes estados brasileiros e em outros países como por exemplo: Equador, Argentina, Paraguai, Chile, Alemanha e EUA.

“O conceito 7 é fruto da dedicação ao longo dos anos, com uma dedicação muito forte dos professores, cerca de 60% deles estão conosco desde o início do programa. O apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e de toda a instituição também fazem a diferença. Não me recordo de algum outro programa que tenha passado do 5 para o 7, então a vitória é ainda maior”, avaliou o coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local da UCDB, Dr. Michel Angelo Constantino, colunista do Correio do Estado .

Saiba*

A UCDB conta, ainda, com mais dois programas de pós-graduação Stricto Sensu: Psicologia e Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, ambos com nota 4, demonstrando nível de excelência.

Assine o Correio do Estado