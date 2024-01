GRATUITO

Benefício permite que o aluno utilize o transporte público de graça para estudar

Cadastro do Passe do Estudante está aberto para estudantes campo-grandenses que dependem do transporte público para ir e voltar de casa para a escola/universidade.

O benefício é gratuito e vale para alunos de escolas e universidades públicas e particulares, de Campo Grande, que morem a uma distância de, no mínimo, dois quilômetros da instituição de ensino.

Em 2023, 34 mil estudantes foram beneficiados com o passe. Estudantes interessados em utilizar o transporte gratuitamente podem solicitar o cartão através deste site .

A primeira remessa abriu em 11 de dezembro e vai até 14 de janeiro, com entrega do passe para 1º de fevereiro. A segunda remessa será de 15 a 28 de janeiro, com entrega para 12 de fevereiro. A terceira remessa abrirá em 29 de janeiro e fechará em 11 de fevereiro, com entrega para 26 de fevereiro.

Quanto mais tarde o estudante efetuar o cadastro, mais o passe demorará para chegar.

Estudantes que desejam solicitar o passe pela primeira vez devem fazer o cadastro neste site e se deslocar até um terminal de ônibus para efetuar o pagamento da taxa de confecção do Passe do Estudante. Após o pagamento, o formulário do Protocolo do Passe estará apto para ser preenchido.

Já os estudantes que já usaram o passe em outros anos devem efetuar o recadastro. O cartão deverá ser retirado na instituição de ensino a qual o estudante está matriculado.

CANCELADO

O benefício do passe do estudante será cancelado imediatamente, caso: