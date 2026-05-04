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Pedro Juan Caballero

Santos desembarca na fronteira em busca da 1ª vitória na Copa Sul-Americana

Clube paulista enfrenta o Recoleta nesta terça-feira

Alison Silva

Alison Silva

04/05/2026 - 18h00
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Com a presença de Neymar e pressionado a conquistar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Santos entra em campo nesta terça-feira (5), diante do Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Rio Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã. 

O alvinegro praiano desebarcou no Aeroporto Internacional de Ponta Porã por volta das 16h30 desta segunda-feira e causou alvoroço entre centenas de torcedores que aguardavam o clube santista já em clima de festa no desembarque. 

De acordo com a Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Pedro Juan Caballero o confronto deve movimentar cerca de 18 mil turistas. A bola rola às às 20h30 (horário de MS). 

A partida 

Lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos, o time paulista encara um adversário direto, que soma três e também ainda não venceu na competição. O confronto ganha peso ainda maior porque Deportivo Cuenca (4 pontos) e San Lorenzo (5) duelam pela liderança da chave, o que pode ampliar a distância para o último colocado.

A partida marca o fim de uma sequência de quatro jogos longe da Vila Belmiro. Apesar de não ter perdido fora de casa (com empates diante de Bahia, Palmeiras e o próprio San Lorenzo), o Santos acumula seis partidas sem vitória na temporada, aumentando a pressão por uma reação imediata.

O principal reforço para o duelo é o retorno de Neymar, poupado no fim de semana no Campeonato Brasileiro. O atacante volta ao time titular após se envolver em uma confusão recente com Robinho Jr. e carrega a responsabilidade de liderar a retomada do bom desempenho da equipe.

Durante sua ausência, o técnico Cuca viu evolução coletiva, com destaque para o argentino Benjamín Rollheiser, autor de três gols no período e cotado para atuar ao lado do camisa 10. Ainda assim, o treinador mantém Neymar como peça central para a “arrancada” santista tanto no clube quanto de olho em uma possível convocação para a seleção brasileira.

Do lado paraguaio, o Recoleta aposta no apoio da torcida, que esgotou os ingressos, e na força do mando de campo para buscar seu primeiro triunfo e ultrapassar o rival na tabela. A expectativa é de casa cheia no estádio com capacidade para 25 mil torcedores. 

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Goleiros: Diógenes, João Pedro e Brazão

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Ananias e Adonis Frías

Laterais: Igor Vinícius e Escobar

Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser e Gabriel Bontempo

Atacantes: Neymar, Robinho Jr, Gabigol, Rony, Thaciano, Moisés, Barreal e Mateus Xavier

*Com informações de Estadão Conteúdo

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Investimento

Bracell investirá R$ 100 milhões em porto em Três Lagoas

Empresa anuncia aporte superior a R$ 100 milhões para implantação de porto fluvial na região da Laje da Cascalheira, com foco no escoamento da produção de silvicultura e fortalecimento da logística regional

04/05/2026 18h31

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Empresa anuncia aporte superior a R$ 100 milhões para implantação de porto fluvial na região da Laje da Cascalheira, com foco no escoamento da produção de silvicultura e fortalecimento da logística regional

Empresa anuncia aporte superior a R$ 100 milhões para implantação de porto fluvial na região da Laje da Cascalheira, com foco no escoamento da produção de silvicultura e fortalecimento da logística regional Foto: Wander de Oliveira

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Três Lagoas receberá um novo pacote de investimentos por meio de uma parceria com a empresa Bracell, que prevê a implantação de um porto fluvial na região da Laje da Cascalheira, com aporte superior a R$ 100 milhões.

O empreendimento será voltado ao escoamento da produção do setor de silvicultura, com foco na ampliação da eficiência logística e no fortalecimento da cadeia produtiva da empresa na região.

A nova estrutura deve impactar diretamente a movimentação econômica do município, com expectativa de geração de empregos tanto na fase de obras quanto na operação do terminal.

Além de otimizar o transporte da produção, o projeto busca consolidar a região como um novo eixo logístico de integração entre a produção florestal e o escoamento fluvial.

Como contrapartida ambiental e social, está prevista ainda a construção de um Eco Parque na área da Cascalheira, com investimento estimado em cerca de R$ 3 milhões.

O espaço será desenvolvido em conjunto com a Administração Municipal e terá como proposta principal a valorização do turismo ecológico e da convivência da população com a natureza.

O projeto do Eco Parque inclui a criação de áreas de lazer, espaços de convivência familiar, decks, torres de observação e um centro de recepção de visitantes.

A proposta é transformar a região em um novo ponto turístico do município, com infraestrutura voltada ao lazer e ao turismo sustentável, preservando as características naturais do local.

A previsão é de que a fase de implantação do porto gere aproximadamente 200 empregos temporários. Após a conclusão das obras, a operação deve contar com cerca de 100 vagas diretas.

Além disso, o funcionamento do terminal deve envolver cerca de 500 motoristas de caminhão, responsáveis pelo transporte da produção entre as áreas de cultivo e o porto fluvial, ampliando a movimentação econômica regional.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o projeto foi estruturado para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, preservação ambiental e atividades de turismo e lazer.

“Apesar da operação da balsa, não haverá impacto significativo no ambiente local, na pesca ou no turismo náutico da região. É um projeto planejado para gerar desenvolvimento com responsabilidade, sem comprometer o uso do espaço pela população”, explicou a pasta.

Para o prefeito Cassiano Maia, a iniciativa representa o equilíbrio entre desenvolvimento e responsabilidade.

“É assim que trabalhamos: olhando para o futuro, com planejamento e responsabilidade. Estamos trazendo um investimento importante, que gera emprego, movimenta a economia e, ao mesmo tempo, garante uma contrapartida que valoriza o meio ambiente e cria um novo espaço de lazer para a população. É dessa forma que seguimos construindo uma Três Lagoas cada dia melhor”, destacou.

Primeira colheita

No último dia 29, a MS Florestal, empresa sul-mato-grossense pertencente à Bracell, iniciou sua primeira colheita em área plantada no Estado, em um marco ocorrido no município de Água Clara. O evento representa parte da estruturação de uma operação robusta que projeta Mato Grosso do Sul como um dos principais polos de silvicultura do país.

Na ocasião, o diretor de Operações Florestais da companhia, Mauro Quirino, destacou que a nova etapa simboliza a evolução do capital humano envolvido no projeto.

“O importante é o quanto todos cresceram. Não foi apenas o crescimento das árvores; muitas pessoas também evoluíram conosco. Temos técnicos que hoje já são supervisores e coordenadores. Estou muito feliz com toda essa jornada, pois a melhor colheita começa com segurança, qualidade, produtividade e baixo custo”, afirmou o executivo.

Já o gerente sênior de Florestal MS, José Marcio Bizon, destacou que o início da colheita representa a consolidação de um ciclo. “É um primeiro passo, mas um passo importante para chegarmos à matéria-prima e começarmos a retornar o investimento. Agora vamos fazer essa madeira chegar à indústria em São Paulo, com nossa própria matéria-prima”, explicou Bizon.

Shampoo de Cavalo

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano

Raylane Diba Ferrari, que soma mais de 500 mil seguidores, é suspeita de alterar fórmulas e comercializar itens proibidos pela Anvisa, colocando consumidores em risco

04/05/2026 17h42

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Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano Divulgação

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A médica-veterinária e influenciadora digital Raylane Diba Ferrari, de 29 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (4), em Campo Grande (MS), suspeita de comercializar shampoos de uso veterinário como se fossem produtos destinados a humanos.

De acordo com a Polícia Civil, os produtos representavam risco à saúde dos consumidores.

A prisão ocorreu no pet shop de propriedade da investigada, localizado no bairro Universitário, região sul da Capital. Nas redes sociais, onde acumula mais de 500 mil seguidores, Raylane utilizava vídeos e publicações para divulgar os itens. 

Conforme as investigações, a veterinária vendia produtos originalmente destinados a cavalos e também a cães, mas anunciava os itens como eficazes para uso humano, especialmente com a promessa de recuperação de cabelos danificados por processos químicos, como descoloração.

Além da comercialização irregular, a suspeita também alterava a fórmula dos shampoos. Segundo a apuração, ela adicionava um suplemento vitamínico veterinário com alta concentração de vitamina A, substância indicada para uso animal, o que poderia aumentar ainda mais os riscos à saúde dos consumidores.

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humanoRaylane Diba Ferrari, que soma mais de 500 mil seguidores, é suspeita de alterar fórmulas e comercializar itens proibidos pela Anvisa, colocando consumidores em risco 

A prática é considerada irregular e proibida pela Anvisa, responsável pela regulamentação de cosméticos, produtos de higiene e medicamentos no país.

Atuação do CRMV-MS

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) já acompanhava o caso, que teve início a partir de denúncia. Durante a operação realizada nesta segunda-feira, a entidade lavrou um Termo de Constatação voltado especificamente à conduta da profissional.

Em resposta à reportagem do Correio do Estado, o órgão se pronunciou, informando que:

“A ação de hoje reforça a prioridade do CRMV-MS na fiscalização do exercício profissional. Quando produtos veterinários são adulterados para uso humano, há desvio de finalidade e quebra de todo o protocolo de segurança e de registro técnico exigido por lei. Nosso papel é garantir que o médico-veterinário atue como guardião da saúde, respeitando rigorosamente as normas vigentes e a finalidade dos insumos que manipula”, afirmou o presidente do Conselho, Thiago Leite Fraga.

As provas, entre elas vídeos publicados pela própria médica-veterinária em redes sociais, como TikTok e Instagram, foram reunidas pela equipe técnica e encaminhadas à delegacia, onde irão subsidiar o inquérito.

A ação que resultou na prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo, com apoio do Procon, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul e do Ministério da Agricultura e Pecuária.

As investigações apontam que os produtos eram manipulados e vendidos sem qualquer autorização dos órgãos competentes, o que pode configurar crime contra as relações de consumo, além de outras infrações sanitárias.

O caso segue sob investigação, e as autoridades apuram a extensão da comercialização dos produtos e o número de possíveis consumidores afetados.

 

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