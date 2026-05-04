Santos desembarca na fronteira em busca da 1ª vitória na Copa Sul-Americana

Com a presença de Neymar e pressionado a conquistar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Santos entra em campo nesta terça-feira (5), diante do Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Rio Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã.
O alvinegro praiano desebarcou no Aeroporto Internacional de Ponta Porã por volta das 16h30 desta segunda-feira e causou alvoroço entre centenas de torcedores que aguardavam o clube santista já em clima de festa no desembarque.
De acordo com a Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Pedro Juan Caballero o confronto deve movimentar cerca de 18 mil turistas. A bola rola às às 20h30 (horário de MS).
A partida
Lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos, o time paulista encara um adversário direto, que soma três e também ainda não venceu na competição. O confronto ganha peso ainda maior porque Deportivo Cuenca (4 pontos) e San Lorenzo (5) duelam pela liderança da chave, o que pode ampliar a distância para o último colocado.
A partida marca o fim de uma sequência de quatro jogos longe da Vila Belmiro. Apesar de não ter perdido fora de casa (com empates diante de Bahia, Palmeiras e o próprio San Lorenzo), o Santos acumula seis partidas sem vitória na temporada, aumentando a pressão por uma reação imediata.
O principal reforço para o duelo é o retorno de Neymar, poupado no fim de semana no Campeonato Brasileiro. O atacante volta ao time titular após se envolver em uma confusão recente com Robinho Jr. e carrega a responsabilidade de liderar a retomada do bom desempenho da equipe.
Durante sua ausência, o técnico Cuca viu evolução coletiva, com destaque para o argentino Benjamín Rollheiser, autor de três gols no período e cotado para atuar ao lado do camisa 10. Ainda assim, o treinador mantém Neymar como peça central para a “arrancada” santista tanto no clube quanto de olho em uma possível convocação para a seleção brasileira.
Do lado paraguaio, o Recoleta aposta no apoio da torcida, que esgotou os ingressos, e na força do mando de campo para buscar seu primeiro triunfo e ultrapassar o rival na tabela. A expectativa é de casa cheia no estádio com capacidade para 25 mil torcedores.
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Goleiros: Diógenes, João Pedro e Brazão
Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Ananias e Adonis Frías
Laterais: Igor Vinícius e Escobar
Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser e Gabriel Bontempo
Atacantes: Neymar, Robinho Jr, Gabigol, Rony, Thaciano, Moisés, Barreal e Mateus Xavier
*Com informações de Estadão Conteúdo