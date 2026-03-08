Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Judicial

Secretário volta de Dubai, ameaça companheira e vira alvo de medida protetiva

Tortura psicológica aconteceu na véspera do Dia Internacional da Mulher, quando o ex-vereador retornou a Campo Grande após ficar retido em Dubai devido à guerra entre Irã e EUA

Karina Varjão

Karina Varjão

08/03/2026 - 16h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após retornar de uma turbulenta viagem à Dubai, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Sandro Benites, foi alvo de medida protetiva de urgência após a denúncia de uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento. 

A decisão foi proferida no último sábado (7), ás vésperas do Dia Internacional da Mulher, pelo juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, que considerou haver dados suficientes para a medida, a partir da denúncia de violência psicológica no âmbito doméstico. 

Segundo o juiz, os fatos representam risco urgente, podendo resultar em evolução para uma ação mais grave por parte do autor.

De acordo com fontes, no dia seguinte de seu retorno da Europa, Sandro teria ido até a casa da mulher, com quem mantinha um relacionamento há seis anos, e proferido ameaças e palavras que a diminuíssem. 

Benites teria a chave da casa da mulher, já que dormiam juntos esporadicamente. Assim, entrou enquanto ela dormia e iniciou a discussão, alegando que ela estaria com “outro namorado”, que era uma “inútil” e “imprestável”. 

A motivação para o acesso de fúria teria sido a própria viagem de Benites para a Europa, já que ele teria dito à companheira que a ida para Dubai seria para um encontro de amigos do grupo Legendários, o qual ele faz parte.

Porém, na verdade, a viagem era com os filhos e a atual esposa, com quem o ex-vereador alegava ter um casamento apenas de fachada, para cunho político. A esposa de Benites é diretora de nutrição da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Com a descoberta, segundo amigos próximos da vítima, ela teria enviado uma mensagem terminando o relacionamento entre eles. Pouco tempo depois, a mulher foi exonerada de seu cargo na Câmara Municipal de Campo Grande, onde trabalhava como Assessora. 

A demissão da mulher também fez parte das ofensas proferidas por Benites ao retornar da viagem, que dizia que ela “não conseguiu segurar seu emprego na Câmara” e que ela “perdeu o emprego porque era imprestável”. 

Segundo as fontes, esta não foi a primeira vez que Benites ameaçou a mulher. Em discussão no final do ano de 2024, ele teria dito a ela que se não parasse, ele “daria um tiro na sua cabeça”. 

A partir da decisão do juíz, Sandro deve manter uma distância mínima de 500 metros da vítima, de seus familiares e das testemunhas do caso. Também fica proibida qualquer comunicação entre ele e a vítima e pessoas próximas a ela por qualquer meio. 

O descumprimento de qualquer uma dessas ordens pode resultar na decretação de prisão preventiva ou outras medidas cautelares que se fizerem necessárias.

 


 

PELA PRIMEIRA VEZ NO BRASIL

Campo Grande sedia 'exercício de guerra' contra desastres com militares de 15 países

A Força Aérea Brasileira (FAB) participará com aeronaves como o KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e drones RQ-900

08/03/2026 15h30

Compartilhar
O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro Divulgação/ FAB

Continue Lendo...

A Base Aérea de Campo Grande será palco, entre os dias 16 e 27 de março, do Exercício Multinacional Cooperación XI, treinamento que reunirá forças aéreas de 15 países das Américas para simulações de resposta a desastres, principalmente incêndios florestais.

Esta será a primeira vez que o Brasil sediará a atividade organizada no âmbito do Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA). A confirmação das delegações ocorreu durante a Final Planning Conference (FPC), realizada entre os dias 23 e 27 de fevereiro.

Além do Brasil, participarão forças aéreas ou instituições equivalentes da Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Ao longo das duas semanas de atividades, centenas de militares e diversas aeronaves serão mobilizados para missões simuladas de transporte logístico, busca e salvamento e combate a incêndios, operando a partir da Base Aérea da Capital sul-mato-grossense.

O treinamento ocorre em um contexto internacional de instabilidade e crises humanitárias em diferentes partes do mundo, o que tem reforçado a importância da cooperação entre países para respostas rápidas a desastres e emergências.

No cenário fictício do exercício, os participantes deverão atuar diante de grandes incêndios florestais, com foco no aprimoramento do sistema de Comando e Controle (C2), mecanismo que organiza e coordena a atuação das forças envolvidas em operações complexas.

O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta conjunta a emergências e ampliar a cooperação entre os países do continente em missões de ajuda humanitária.

De acordo com o coordenador do exercício, coronel aviador Bruno Pedra, a tomada rápida de decisões é um dos principais pontos trabalhados no treinamento.

"O Exercício tem como foco o Comando e Controle para que possamos empregar o poder aeroespacial com rapidez e salvar mais vidas. No momento inicial, é muito importante que as decisões sejam corretas, mesmo com pouco tempo e, mais ainda, com a segurança jurídica adequada", explicou.

Aeronaves e forças envolvidas

A Força Aérea Brasileira (FAB) participará com aeronaves como o KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e drones RQ-900.

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, que empregarão helicópteros para reforçar as ações simuladas de emergência.

Entre os países participantes, estão previstas aeronaves como os cargueiros C-130 Hercules da Argentina e do Canadá, o C-295 da Colômbia, o C-27 do Peru e aeronaves KC-130 do Uruguai, além de helicópteros e drones utilizados em missões de resgate e monitoramento.

Histórico do exercício

A última edição operacional do Cooperación ocorreu em 2023, no Peru, com atividades realizadas na Base Aérea de Callao, em Lima.

Na ocasião, o treinamento simulou dois cenários de desastre natural. Na primeira semana, as equipes responderam a um terremoto de magnitude 8,5 na escala Richter, com impacto em diversas cidades peruanas. Já na segunda semana, o exercício simulou enchentes provocadas pelo fenômeno climático El Niño, com chuvas intensas e deslizamentos de terra.

Durante as atividades, foram executadas missões de evacuação aeromédica, busca e resgate, transporte logístico e combate a incêndios, além do envio de ajuda humanitária a regiões afetadas.

Ao final da edição realizada no Peru, o Brasil recebeu oficialmente a bandeira do SICOFAA, confirmando Campo Grande como sede do próximo exercício multinacional, que agora será realizado em março de 2026.

Assine o Correio do Estado

águas de março

Alerta de tempestade reforça chegada de frente fria em MS

Em duas horas, a temperatura na Capital despencou 6°C devido à chegada das chuvas

08/03/2026 14h30

Compartilhar
Chuvas são esperadas durante toda a semana em MS

Chuvas são esperadas durante toda a semana em MS FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após uma onda de calor, altas temperaturas e períodos sem chuva, Mato Grosso do Sul entrou em alerta para chuvas intensas a partir deste domingo (8). 

Os alertas de perigo e perigo potencial emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a previsão do tempo que indica a chegada de uma frente fria vinda da região Sul do País, que deve derrubar as temperaturas em várias regiões a partir de segunda-feira (9). 

Com maior concentração na região norte do Estado, os maiores acumulados de chuva devem acontecer entre os dias 9 e 13 de março, consequência da grande quantidade de ar quente e úmido na região. 

No entanto, os alertas para chuvas intensas abrangem todos os municípios sul-mato-grossenses, com risco de acumulados de até 100 milímetros diários, acompanhados de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. 

Há risco de alagamentos, descargas elétricas, corte de energia elétrica e queda de galhos em todo território, a princípio, até a próxima terça-feira (10). 

As orientações do Inmet são de não se abrigar embaixo de árvores ou placas de propaganda em caso de vendaval e desligar aparelhos elétricos em casos de tempestade, pois pode haver descarga de energia. 

As condições estão atreladas à formação de um novo ciclone no extremo sul da América do Sul, com efeitos que já começaram a ser sentidos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste final de semana. 

A frente fria formada a partir deste ciclone avançou em direção ao norte, chegando no Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Sudeste.

Consequência disso, é a chuva que começou no início desta tarde em várias cidades de MS, como na Capital, onde a chuva já derrubou árvores e alagamentos em bairros como no Jardim Noroeste.

Em menos de uma hora, já choveu um acumulado de 14,6 milímetros em Campo Grande, e a temperatura despencou de 29,5ºC  para 22,3ºC em duas horas. 

A chegada das chuvas ajuda a diminuir a temperatura. Em Campo Grande, onde a máxima chegou a 34ºC no último sábado, a maior temperatura ao longo da próxima semana não deve ultrapassar os 27ºC. 

As condições são esperadas ao longo de toda a semana. 

Frente fria

Grande parte do Brasil deve sentir os efeitos do avanço da massa de ar frio causado pelo ciclone. A partir deste domingo, a frente fria avança para o oceano, com impactos maiores sentidos no Rio Grande do Sul. 

Na região Sudeste do País, as chuvas tendem a aumentar ao longo da semana, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, as chuvas são esperadas especialmente no Triângulo Mineiro. 

Assim como em Mato Grosso do Sul, os avisos de chuvas intensas cobrem todos os  estados do País, com exceção de Alagoas e Sergipe.
 


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 11 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6969, sexta-feira (06/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6969, sexta-feira (06/03): veja o rateio

5

Investigação aponta desvio milionário em hospital de MS
CRIME

/ 2 dias

Investigação aponta desvio milionário em hospital de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 2 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 3 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário