Até por volta das 17h desta quarta-feira (13) era mantida encarcerada a mãe da menina de quatro meses que caiu do apartamento em que mora, uma altura aproximada de 15 metros, na região do conjunto Aero Rancho, o mais populoso de Campo Grande. O jornal apurou que é grave o estado de saúde da criança.

Pelo apura até agora pelos investigadores do caso, a mãe do bebê não estava em casa na hora do incidente, ontem (12) à noite. No apartamento, além da criança ferida, estavam a irmã de sete anos de idade e um garotinho, também irmão, de três anos.

Ainda conforme as apurações preliminares, a criança de sete anos era quem cuidava com frequência dos irmãos, tanto que há queixas indicando que a menina acumulava faltas da escola. Ela teria dito que segurança a bebê, que chorava. Na tentativa de acalmã-la, a menina aproximou da janela, daí a bebê, agitada, escapou e caiu.

O Correio do Estado apurou que a bebê machucou a cabeça depois de despencar do apartamento. Ela tem sido mantida em coma induzido. Oficialmente, a Santa Casa não revelou nada acerca estado do estado de saúde da menina.

A assessoria de imprensa do hospital mandou ao jornal uma nota, que diz:

“Paciente M. H. A. M., 4 meses, deu entrada na Santa Casa de Campo Grande no dia 12/12/2023, às 23h55, transferida do Hospital Regional. Conversamos com a família, e nos pediram que não compartilhássemos nenhuma informação com a imprensa no momento. Entendemos que é um caso delicado e de grande repercussão, mas pedimos que a solicitação da família seja respeitada. Caso haja alguma mudança na autorização, comunicaremos a todos”.

Depois da queda da bebê, vizinhos a levaram para o Hospital Regional, próximo ao apartamento. Dali, devido a gravidade dos ferimentos, ela foi levada para a Santa Casa.

A mãe da criança foi detida a pedido da Polícia Civil. Ela estaria trabalhando na hora do incidente. Investigadores do caso notaram que as três crianças estariam vivendo num ambiente tido como insalubre. Nã informações sobre o paradeiro do pai da bebê.

Vizinhos foram ouvidos e o que disseram deve determinar a decisão da Justiça que define amanhã, quinta-feira (14) se a mãe permanece detida, ou não, na chamada audiência de custódia.