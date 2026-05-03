Seleção para artistas de MS com cachê de até R$ 20 mil encerra inscrições nesta segunda-feira

Festival 2026 acontece dos dias 14 a 17 de maio em Corumbá - Fundação de Cultura MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A 19ª edição do Festival América do Sul 2026 está com inscrições abertas para seleção de artistas sul-mato-grossenses, até essa próxima segunda-feira (4). O evento acontece em Corumbá, dos dias 14 a 17 de maio.

A seleção foi aberta pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Associação dos Artistas, em busca de atrações regionais para compor a programação do Festival. As vagas são para áreas de música, dança, teatro e moda.

As inscrições começaram no dia 28 de abril e terminam nesta segunda-feira. O cadastro é feito somente pela internet, através de um formulário próprio (clique aqui).

Artistas residentes em qualquer parte do Estado podem se inscrever. No entanto, propostas já apresentadas na edição passada do evento não serão aceitas. Cada candidato poderá enviar apenas um projeto e todos os espetáculos devem possuir a classificação livre para todos os públicos.

Entre as vagas previstas no edital, estão na lista a música, teatro, dança, circo, cultura, ballroom e moda, com cachês que chegam a R$ 20 mil dependendo da categoria.

Para a parte musical, serão escolhidos três apresentações. Já na moda, serão escolhidos oito estilistas para expor seus trabalhos e participar de um desfile.

Nas categorias de circo, teatro e dança, será selecionada uma apresentação de cada. Entre as oficinas de Cultura de Rua, envolvendo Ballroom e Batalha do Porto (rimas), apenas uma será escolhida em cada categoria.

A Fundação de Cultura não irá arcar com custos extras, ficando a acargo dos candidatos selecionados as despesas com deslocamento, alimentação, transporte e equipe.

As propostas serão escolhidas por uma Comissão de Avaliação, composta por personalidades atuantes nas respectivas áreas artísticas, designadas pela Fundação de Cultura do Estado em conjunto com a Associação dos Artistas.

Serão avaliados domínio técnico, engajamento e vitalidade, diálogo e inclusividade, e inovação e originalidade. Veja o edital completo aqui.

Em caso de dúvidas, as mensagens devem ser encaminhadas para [email protected].

O evento é gratuito e contará com a participação de nomes nacionais como o cantor Dilsinho, Marcelo D2 e DJ Dennis. Apesar dos dizeres "e muito mais" no banner de divulgação do evento, a Fundação de Cultura ainda não divulgou a programação completa do festival.

