Pensar no outro

Pensando no ambiente de trabalho saudável, o ES-MPMS convida especialista para explicar a importância de uma "rede de cuidado" entre servidores

Na semana do servidor a Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, promoveu atividade de cuidado e acolhimento no ambiente de trabalho. Com enfoque a prevenção de doenças mentais ocasionadas por situações de assédio, estresse e sobrecarga de trabalho.

A Comissão de Prevenção a Situação de Risco à Saúde Menyal do MPMS direcionou a atividade a membros, servidores e estagiários. E expressaram a importância de estabelecer uma rede de cuidado, acolhimento e conversa para entender "aquele que está ao nosso lado no ambiente de trabalho".

"Cuidando de si e do outro: o que importa para você?"

Ministrou a palestra a psicóloga e Doutora em medicina preventiva pela Universidade de São Paulo (USP), Lis Andrea Soboli, na última segunda-feira (23), na semana do servidor.

Para a Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa e Presidente da Comissão, Nilza Gomes, agradeceu a palestrante por compartilhar a ideia das necessidades emocionais humanas.

“A mensagem de hoje faz com que a gente repense nossos próprios valores e atitudes, o quanto somos impotentes diante de certas situações da vida. O processo de transformação é uma porta que se abre por dentro”, destacou a Procuradora de Justiça.

Já a Promotora de Justiça e membro do Conselho Administrativo-Consultivo da ESMP-MS Cláudia Loureiro Ocáriz Almirão além de enaltecer a palestrante, apontou a importância de olhar para as pessoas no ambiente de trabalho e estabelecer o cuidado “para si e para o outro na construção de relações saudáveis do cotidiano”.

