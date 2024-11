Semana será marcada por calor intenso e chuvas fortes em Mato Grosso do Sul

Semana será marcada por instabilidade climática em Mato Grosso do Sul - Marcelo Victor/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A previsão para esta semana em Mato Grosso do Sul indica dias de calor intenso, com temperaturas variando entre 29°C e 38°C, e possibilidade de chuvas fortes e tempestades, especialmente à tarde. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cenmtec-MS), de segunda-feira (18) a quinta-feira (21), o Estado enfrentará períodos de sol com nebulosidade, seguidos de chuvas de intensidade fraca a moderada, e até mesmo tempestades com raios e rajadas de vento.

O Cemtec explica que devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e à aproximação de uma frente fria o tempo fica instável. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, agravando a sensação de calor com índices entre 20% e 40%.

Em termos de temperatura, os valores devem permanecer elevados, acima dos 30° C. As mínimas ficam entre 22°C e 26°C, com máximas que podem variar de 29°C a 38°C, dependendo da região. As áreas mais quentes são o bolsão e o norte, onde as máximas podem chegar até 37°C.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 31-34°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 32-37°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-34°C. Atenção também para os ventos: com atuação predominantemente no quadrante norte, podem ocorrer rajadas de até 60 km/h em algumas áreas, principalmente no período da tarde.

MEIO DA SEMANA

Entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21), a previsão indica um agravamento das condições ambientais próximo de uma frente fria oceânica, o que traz mais instabilidade. As temperaturas tendem a cair um pouco, com mínimas entre 20°C e 25°C, principalmente no extremo sul de MS.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 22° C e 25°C e máximas entre 30° C e 33°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23° C e 25°C enoquanto as máximas ficam entre 29° C e 36°C. Em Campo Grande, mínimas devem variar entre 22° C e 24°, enquanto as máximas ficam entre 28-° C e 30°C.

Dicas para a Semana

Cuidados com o calor : A baixa umidade relativa do ar pode tornar os dias desconfortáveis

: A baixa umidade relativa do ar pode tornar os dias desconfortáveis Atenção às chuvas e ventos fortes : Fique alerta para mudanças bruscas no tempo; leve o gurda-chuva

: Fique alerta para mudanças bruscas no tempo; leve o gurda-chuva Reforço no uso de protetor solar : Mesmo com clima nublado, não esqueça o protetor