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DEMISSÃO

Detran-MS demite servidora que participava de fraude na transferência de caminhões

Elena Rodrigues Alarcon é acusada de receber propina para inserir dados falsos no sistema da autarquia e realizar transferências irregulares de veículos

João Pedro Flores

15/05/2026 - 10h20
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O Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS) demitiu Elena Rodrigues Alarcon, que ocupava o cargo de assistente de vistoria e identificação veicular na Agência de Trânsito de Bela Vista. A demissão foi oficializada no Diário Oficial do Governo do Estado, desta sexta-feira (15).

O diretor presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola, acolheu o relatório final da comissão do processo administrativo disciplinar, que analisou o caso de Elena Rodrigues, além de também usar como base para o desligamento a decisão da reunião ordinária do Conselho de Administração da autaraquia.

De acordo com a publicação no Diário Oficial, Elena Rodrigues se aproveitou do cargo público para tirar proveito pessoal. Além disso, descumpriu outra norma, que trata sobre a proibição do servidor receber propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou Elena Rodrigues, Alexandro Guerreiro Ribeiro, Arlete Aparecida De Jesus e Jose Carlos Batista De Abreu em uma ação penal por inserir dados falsos no sistema do Detran-MS. Segundo o órgão ministerial, a servidora alterou, pelo menos, 184 processos de transferência de veículos.

Em junho de 2023, a servidora esteve entre os alvos da operação “Gravame”, deflagrada pela Polícia Civil. A investigação apurava crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informação do DETRAN-MS .

Conforme as investigações, Elena era suspeita de receber propina para a realização de transferências irregulares de veículos. Os automóveis e caminhões, que vinham de outros estados, eram encaminhados para transferência de UF ou de propriedade na Agência de Trânsito de Bela Vista, e, em seguida, com a participação da servidora, tinham os cadastros alterados, mesmo sem nunca terem circulado e nem terem sido apresentados para vistoria.

Além disso, Elena participou de outro esquema irregular, a qual tratava-se da transferência de carretas para a inclusão fraudulenta do 4º eixo nas especificações do veículo, trâmite que, normalmente, depende até mesmo de um engenheiro e de aprovação pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Durante oito meses, a servidora movimentou mais de R$200 mil e recebeu pouco mais de R$30 mil como remuneração no mesmo período.

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ACIDENTE FATAL

Homem morre em colisão com carreta rodotrem carregada de soja na MS-276

Condutor de uma Saveiro teria invadido a pista contrária e motorista de carreta não conseguiu evitar a colisão frontal entre os veículos

15/05/2026 11h35

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Divulgação / PMR

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Um homem morreu na noite de ontem (14) após colisão com uma carreta rodotrem carregada de soja na MS-276. O acidente aconteceu próximo ao distrito Lagoa Bonita, no município de Deodápolis, na altura do km 52. O homem tinha 49 anos e morreu antes do socorro chegar ao local.

Foto: MS News

Conforme as informações da Polícia Militar Rodoviária e sites locais, a vítima Josimar Cavalcante de Matos era de Dourados, município a aproximadamente 240 quilômetros de Campo Grande. Ele estava conduzindo uma Saveiro em sentido a Lagoa Bonita para Dourados e invadiu a pista.

O veículo teve a frente destruída e Josimar ficou preso as ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas constatou que a vítima estava sem vida antes de realizar os procedimentos de socorro.

De acordo com o relato do motorista da carreta, de 39 anos, ele seguia na rodovia transportando a carga de soja com destino ao Paraná, e quando notou a invasão do outro veículo na pista que estava não conseguiu evitar a colisão.

Ele não teve ferimentos ou lesões aparentes e realizou todo o procedimento que os agentes pediram, sem a identificação de uso de alcóol.

A Polícia Científica de Fátima do Sul também esteve no local para realizar a retirada do corpo. O acidente ainda segue em investigação.

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BR-163

PRF apreende 8 toneladas de droga e 1,6 mil medicamentos emagrecedores

Ambas apreensões ocorreram na BR-163, em Coxim (MS) e Naviraí (MS)

15/05/2026 11h30

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Medicamentos emagrecedores apreendidos

Medicamentos emagrecedores apreendidos Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

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Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.641 medicamentos emagrecedores e 8.310 quilos de maconha e haxixe, nesta quinta-feira (14), na BR-163, em Coxim e Naviraí, respectivamente.

ENTORPECENTE – Dos 8.310 quilos de droga apreendidos em Naviraí (MS), 8.268 são de maconha e 41 de haxixe. A droga estava acondicionada em fardos em um caminhão.

De acordo com a PRF, policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que demonstrou muito nervosismo.

Medicamentos emagrecedores apreendidosMaconha apreendida. Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

Em vistoria no compartimento de carga, foi encontrada grande quantidade de maconha. Em interrogatório, o condutor respondeu que carregou a droga em Amambai (MS), mas não sabia o destino do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí (MS).

MEDICAMENTOS EMAGRECEDORES – Dos 1.641 remédios apreendidos em Coxim (MS), 1.598 são ampolas e 66 “canetinhas”. Além disso, 426 anabolizantes foram apreendidos.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram um Jeep/Commander, parado por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/MS).

O motorista e uma passageira do veículo foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS).

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