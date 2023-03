Sesau investiga se morte de criança de 3 anos no HU tem relação com dengue

PONTO TURÍSTICO

Enquanto não há concessão, complexo continuará sendo administrado pelo governo do Estado

Entrada no Bioparque Pantanal permanecerá gratuita, pelo menos, até o fim deste ano. Não haverá nenhum tipo de cobrança ao longo de 2023 para visitar o local.

Com isso, enquanto a concessão do aquário à iniciativa privada não sai do papel, o Bioparque continuará gratuito para toda a população e administrado pelo governo do Estado.

"A nossa perspectiva é que esse ano continue da forma que nós tamos operando, sem nenhum tipo de cobrança. Então, nós devemos ficar [com entrada gratuita] no mínimo esse ano, até fazer o processo, licitar, ter interessados", pontuou.

O pronunciamento foi feito pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, na manhã desta sexta-feira (31), no Bioparque Pantanal.

A previsão é de que a entrada do Bioparque Pantanal seja paga nos próximos anos, mas, ainda não há definição do valor do ingresso, de acordo com Verruck.

CONCESSÃO

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), está em diálogo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para conceder o Bioparque Pantanal, Parque das Nações Indígenas, Parque do Prosa e Museu de Arte Contemporânea à iniciativa privada.

O objetivo é contratar uma empresa para administrar, gerenciar e explorar comercialmente os locais. De acordo com o chefe do executivo estadual, o processo deve levar pelo menos um ano, mas que as tratativas "estão avançando bem".

"Uma discussão que possa atrair o capital privado para poder gerenciar todos esses equipamentos [Parque das Nações Indígenas, Parque do Prosa, Bioparque Pantanal e Museu de Arte Contemporânea] e investir, oferecendo ao cidadão sul-mato-grossense condições muito melhores de lazer, entretenimento e conhecimento", disse o governador.

O pronunciamento foi feito na manhã desta quarta-feira (22) na Solenidade de Abertura XV Dinapec - da Embrapa para o Produtor.

Em 2014, foi feito um edital de concessão do local, antes mesmo das obras serem concluídas, que teve como vencedor o Grupo Cataratas, gestor do Cristo Redentor (RJ) e Cataratas do Iguaçu (PR).

Entretanto, após oito anos da assinatura do documento, quando as obras finalmente foram concluídas, o Grupo desistiu de administrar o Bioparque.

Desde então, o governo do Estado gerenciará o complexo até que a iniciativa privada assuma. As despesas do Bioparque somam R$ 1,2 milhão mensais.

BIOPARQUE PANTANAL

Bioparque Pantanal é, atualmente, o maior aquário de água doce do mundo; maior aquário público do Brasil; maior laboratório de pesquisa da ictiofauna neotropical do mundo e o único aquário do Brasil com controle de acessos e gerenciamento de sistemas automatizado.

A revista estadunidense Time classificou o Bioparque Pantanal como um dos destinos de viagem mais extraordinários do mundo.

Está entre os 50 melhores do mundo, que oferecem aos visitantes uma experiência extraordinária diferente de qualquer outra.

O completo tem 19 mil m² de área construída, cinco milhões de litros de água e 239 tanques. As despesas do Bioparque somam R$ 1,2 milhão mensais.

O complexo foi inaugurado em 28 de março de 2022 e aberto o público em 2 de maio de 2022. O local começou a ser construído em maior de 2011, na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB).

Foram 11 anos, 13 licitações e três mandatos de governo até conclusão da obra. O valor total investido foi de R$ 230 milhões, de acordo com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Dados divulgados pela diretoria do Bioparque apontam que 333.861 pessoas visitaram o Bioparque em um ano, sendo 330.523 brasileiros (99%) e 3.338 estrangeiros (1%).

Dos brasileiros, 240.379 são de Campo Grande, 43.401 de Mato Grosso do Sul e 46.740 de outros estados brasileiros.

O complexo recebeu visitas de 91 países, 27 estados brasileiros (26 unidades federativas + Distrito Federal), 2.550 municípios brasileiros e dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O Bioparque Pantanal recepcionou 47.241 alunos de 704 escolas espalhadas pelos 72 municípios do Estado.

Em março de 2022, existiam 12.500 animais e 220 espécies. Atualmente existem 359 espécies e 40 mil animais.