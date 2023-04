Sesau lança plano de emergência de saúde pública para Campo Grande

ALERTA

Na manhã desta quinta-feira algumas cidades já registraram a menor temperatura do ano, mas há alerta de mais frio para o feriado

Há alerta para a queda acentuada de temperatura entre a noite de quinta e madrugada de sexta-feira Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Uma massa de ar frio chegou a Mato Grosso do Sul e promoveu as menores temperaturas registradas neste ano em alguns municípios do Estado, incluindo Campo Grande, nesta madrugada (20).

O frio deve continuar e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica que, em grande parte do Estado, as temperaturas devem cair ainda mais entre a noite de hoje e a madrugada de sábado (21), com novo recorde de frio.

O Inmet emitiu alerta de perigo potencial devido ao declínio das temperaturas para os 79 municípios do Estado.

Conforme o aviso meteorológico, a queda acentuada de mais de 5°C pode causar problemas de saúde.

Ainda segundo o Inmet, a massa de ar frio teve origem no extremo sul do país e chegou até Mato Grosso do Sul na quarta-feira (20), promovendo queda significativa na temperatura desde ontem.

Na maioria das estações meteorológicas do Inmet foram registradas, entre ontem e hoje, as menores temperaturas do ano, até o momento.

Em Campo Grande, a mínima registrada foi de 14,3°C, a menor do ano.

Também registraram o maior frio do ano as cidades de Rio Brilhante (10,7°C), Paranaíba (11,8°C), Costa Rica (12,5°C), Chapadão do Sul (12,6°C), Maracaju (12,6°C), Água Clara (13,2°C), São Gabriel do Oeste (13,3°C), Sidrolândia (13,7°C), Coxim (15,1°C), Miranda (15,1°C), Aquidauana (15,2°C), Bataguassu (15,5°C), Três Lagoas (15,6°C) e Sonora (17,3°C).

Para o feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), e o fim de semana, a previsão indica tempo instável, com oscilação entre períodos de abertura de sol e nebulosidade, devido à atuação de uma alta pressão atmosférica.

A partir de sábado, as temperaturas estarão em gradativa elevação, mas a mínima ainda pode chegar a 11°C, enquanto a máxima prevista é de 32°C. Em Campo Grande, termômetros oscilam entre 15°C e 30°C no fim de semana,

Para o domingo, há chances de pancadas de chuvas isoladas nas regiões centro, bolsão e norte do Estado.

Também podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h em algumas regiões.

