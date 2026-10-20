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Siderúrgica no Pantanal pode ter mentido para o Imasul para esconder poluição

Siderúrgica culpou as chuvas para esconder falta de monitoramento, mas laudo fiscal desmentiu a versão e apontou riscos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

20/10/2026 - 06h20
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A Simasul, siderúrgica que opera há quase 9 meses sem a documentação devida para a produção de ferro-gusa, no município de Aquidauana, cidade sul-mato-grossense localizada no bioma Pantanal, informou ao Imasul que ficou 2 anos e meio sem monitorar os gases e resíduos das chaminés de um de seus fornos, por causa do excesso de chuvas. Ocorre que um laudo do próprio Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para o qual as justificativas foram dadas, mostra que as chuvas alegadas não foram comprovadas. 

O Correio do Estado apurou que o monitoramento de todas as fontes de emissão do empreendimento é condicionante da licença de operação do único forno da siderúrgica que está em situação regular: o alto-forno 2 (AF2). 

O laudo de constatação LC031187/2026, lavrado pelo próprio Imasul, documenta que as seguintes fontes nunca foram monitoradas no período exigido: chaminé do AF2, quatro unidades de glendons, filtros manga, pontos de manuseio de carvão e minério, correias transportadoras e flare. Apenas quatro pontos foram coletados em dois anos e meio de operação — dado que o próprio órgão considerou insuficiente para embasar o Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA), apurou o Correio do Estado

Em reportagem publicada no dia 13 de outubro, o Correio do Estado mostrou que a Simasul poderia estar poluindo o Pantanal com o aval do Imasul. O outro forno da siderúrgica, o AF1, não tem licença de operação. Ele conta apenas com uma licença provisória, para comissionamento.

Culpa da chuva?

A tentativa de culpar o clima pelo “apagão” de dados no Alto-Forno 2 ruiu após uma checagem técnica do próprio Imasul. Um fiscal ambiental confrontou a alegação da Simasul — de que tempestades teriam impedido as medições de fumaça em fevereiro de 2024 — com os relatórios meteorológicos oficiais. O resultado foi conclusivo: choveu em apenas 11 dias daquele mês. Nos outros 18 dias de tempo seco, os testes poderiam ter sido feitos normalmente. 

Na mesma inspeção, os fiscais descobriram duas estruturas clandestinas operando sem licença no complexo industrial: uma oficina mecânica e uma usina de oxigênio. A sequência de irregularidades no AF2 rendeu à empresa o Auto de Infração AI024880/2026, acompanhado de uma multa de R$ 120 mil.

Dar justificativas falsas ao órgão ambiental para esconder a falta de controle sobre a poluição não é apenas uma infração administrativa; é crime. O artigo 69-A da Lei Federal de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) pune expressamente quem presta informações enganosas ou falsas a autoridades ambientais, prevendo pena de três a seis anos de prisão para os administradores e técnicos responsáveis.

O descumprimento das regras no Alto-Forno 2 acabou gerando um efeito dominó que travou toda a fábrica. Para obter uma Licença de Operação definitiva para o Alto-Forno 1 — ou uma autorização conjunta para rodar os dois fornos —, a lei exige a entrega de um Estudo de Dispersão Atmosférica. Trata-se de um modelo computadorizado que calcula como a fumaça e os poluentes se espalham pela cidade. 

No entanto, como a Simasul passou dois anos e meio sem medir as emissões do AF2, não existiam dados de amostragem confiáveis para alimentar esse estudo. O relatório foi rejeitado três vezes pelo Imasul por falta de consistência técnica, criando um impasse: sem dados do AF2, o AF1 não podia receber sua licença definitiva.

Comissionamento

Foi para driblar essa trava legal que a empresa recorreu ao atalho do “comissionamento provisório”. Em vez de paralisação ou de uma regularização formal, a direção da Simasul pediu ao Imasul permissão para rodar o Alto-Forno 1 sob o pretexto de realizar testes e ajustes técnicos. O pedido foi aceito em 13 de março de 2026 pelo diretor-presidente do órgão, André Borges Barros de Araújo, que liberou 120 dias de testes. Em julho, às vésperas do vencimento, a siderúrgica pediu mais quatro meses de prorrogação, estendendo o período probatório para quase nove meses ininterruptos.

O Correio do Estado procurou novamente o Imasul e a siderúrgica Simasul. Não teve respostas até a publicação da reportagem. O espaço continua aberto. 

Novidades nas Estradas

Rodovias de MS terão 82 torres de 4G e 13 bases de apoio com socorro

Estruturas contarão com ambulâncias, guinchos, áreas de descanso e recarga para veículos elétricos; primeiros serviços estão previstos para novembro.

19/10/2026 18h43

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Obras de recuperação do pavimento integram melhorias previstas em 870 quilômetros de rodovias de Mato Grosso do Sul.

Obras de recuperação do pavimento integram melhorias previstas em 870 quilômetros de rodovias de Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação/Caminhos da Celulose.

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As rodovias que cortam as regiões central e leste de Mato Grosso do Sul passarão a contar com uma nova estrutura de atendimento aos motoristas, incluindo 13 bases de apoio, uma rede de 82 torres de telefonia 4G e serviços de socorro para situações de emergência.

As melhorias fazem parte da modernização da Rota da Celulose, que reúne 870,3 quilômetros de estradas federais e estaduais sob responsabilidade da concessionária Caminhos da Celulose.

O novo balanço divulgado nesta segunda-feira (19) aponta avanços na recuperação do asfalto, na instalação de equipamentos de segurança e na construção das estruturas operacionais.

Ao todo, seis frentes de trabalho atuam simultaneamente na melhoria do pavimento das cinco rodovias que integram a concessão: BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395.

A expectativa da concessionária é iniciar os primeiros serviços operacionais de atendimento em novembro deste ano, enquanto a conclusão das 13 bases está prevista para o início de 2027.

Além das intervenções nas pistas, o projeto pretende ampliar as condições de atendimento aos usuários, especialmente em trechos mais afastados dos centros urbanos, onde a disponibilidade de sinal de celular e a distância dos serviços de emergência são fatores importantes para a segurança das viagens.

Bases terão estrutura para descanso e atendimento de emergência

Uma das principais mudanças previstas para os motoristas é a implantação de 13 unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), distribuídas ao longo das rodovias BR-262, BR-267, MS-040 e MS-338.

As instalações terão sanitários, fraldários, áreas de descanso, água potável e estacionamento. Também estão previstos pontos de recarga para veículos elétricos, ampliando a infraestrutura disponível para quem utiliza esse tipo de transporte.

Entretanto, a função dessas unidades não ficará restrita ao conforto dos viajantes. As bases servirão de apoio operacional para ambulâncias, guinchos e equipes de inspeção de tráfego, permitindo a organização dos serviços de assistência aos usuários.

Na prática, a estrutura deverá facilitar o atendimento de ocorrências nas rodovias, incluindo situações que exijam socorro médico, remoção de veículos ou apoio das equipes responsáveis pelo monitoramento do tráfego.

Embora os primeiros serviços estejam previstos para novembro, a concessionária informou que a conclusão das estruturas físicas ocorrerá gradualmente, com previsão de encerramento dos trabalhos no início de 2027.

Rede de 4G terá 82 torres nas rodovias

Outra frente importante da modernização envolve a implantação de uma rede de telefonia móvel de quarta geração, destinada a ampliar a conectividade ao longo dos aproximadamente 870 quilômetros da concessão.

O projeto prevê a instalação de 82 torres de 4G, que deverão melhorar a comunicação entre motoristas, equipes de atendimento e os sistemas responsáveis pelo acompanhamento das condições das rodovias.

Segundo a concessionária, 69 estruturas já estão concluídas e aguardam ativação. O balanço também registra 15 torres com a estrutura física finalizada.

A expansão do sinal representa uma mudança importante para quem percorre longas distâncias, principalmente em regiões onde a comunicação por telefone pode ser limitada.

Com a rede em funcionamento, a expectativa é facilitar o contato em situações de emergência, a transmissão de informações sobre ocorrências e a operação de equipamentos de monitoramento do tráfego.

A implantação da tecnologia integra o processo de modernização da Rota da Celulose, com foco na ampliação da segurança, na eficiência dos atendimentos e na melhoria das condições de viagem para os motoristas.

Seis frentes de obras recuperam pavimento

Enquanto a infraestrutura de atendimento avança, os trabalhos de conservação e recuperação do asfalto continuam nas cinco rodovias administradas pela Caminhos da Celulose.

Atualmente, seis frentes de serviço realizam intervenções de fresagem e recomposição do pavimento, procedimentos utilizados para remover camadas deterioradas do asfalto e recuperar as condições de circulação.

Os trabalhos incluem ainda operações de tapa-buracos, aplicação de micropavimento, limpeza das margens e manutenção dos sistemas de drenagem.

Também estão sendo executadas melhorias na sinalização e na instalação de dispositivos de proteção, com o objetivo de aumentar a segurança dos usuários e reduzir os riscos associados às condições da pista.

De acordo com o presidente da concessionária, Luiz Fernando De Donno, o processo de recuperação da malha exige atuação permanente das equipes responsáveis pela manutenção.

"Desde os primeiros dias da concessão, nossas equipes estão presentes nas rodovias, trabalhando na recuperação do pavimento, na limpeza das margens e dos sistemas de drenagem, na sinalização e na instalação de dispositivos de proteção", afirmou.

O dirigente acrescentou que as intervenções seguem um planejamento contínuo, considerando as necessidades identificadas em cada trecho administrado.

Rodovias também terão novas estruturas de fiscalização

Além das bases destinadas diretamente aos usuários, o projeto contempla a implantação de estruturas de apoio às atividades de fiscalização e controle nas rodovias.

Estão previstas duas bases da Polícia Rodoviária, uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma unidade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

A iniciativa amplia a infraestrutura operacional da rota, que desempenha papel estratégico no deslocamento de passageiros e no transporte de cargas entre municípios sul-mato-grossenses.

O conjunto de rodovias integra importantes corredores de circulação de mercadorias nas regiões central e leste do Estado, onde o crescimento das atividades industriais e logísticas aumenta a importância da conservação da malha viária.

A concessionária também iniciou a implantação de um Centro de Controle Operacional (CCO), previsto para integrar a estrutura de gerenciamento e acompanhamento das atividades da concessão.

Segundo De Donno, a modernização pretende combinar a recuperação das pistas com melhorias na assistência aos motoristas.

"Além da recuperação e modernização da infraestrutura, estamos trabalhando para oferecer mais segurança, conforto e suporte aos usuários ao longo da rota", destacou.

Modernização alcança quase 900 quilômetros de estradas

A Rota da Celulose compreende aproximadamente 870 quilômetros de rodovias estaduais e federais em Mato Grosso do Sul, distribuídos entre as MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267.

A modernização integra um contrato de concessão que prevê investimentos de R$ 10,1 bilhões ao longo de 30 anos. Desse montante, R$ 6,9 bilhões serão destinados a obras e melhorias na infraestrutura rodoviária, enquanto R$ 3,2 bilhões correspondem aos custos operacionais.

A concessão reúne estradas utilizadas no deslocamento entre cidades, no escoamento da produção agroindustrial e na circulação de veículos de diferentes portes.

Com as intervenções anunciadas, a expectativa é melhorar gradualmente as condições de viagem, associando a recuperação do pavimento à instalação de novas estruturas de atendimento e conectividade.

A implantação dessas melhorias ocorrerá em etapas. Para novembro de 2026, está previsto o início dos primeiros serviços operacionais, enquanto a conclusão das bases de apoio deverá ocorrer no início de 2027.

A ativação integral das torres de telefonia ainda depende de um cronograma que não foi detalhado pela empresa no balanço divulgado nesta segunda-feira.

Força-tarefa

TJMS inicia mutirão para conciliar 375 processos judiciais bancários nesta semana

Do total de processos incluídos no mutirão, 167 são relacionados ao Bradesco, 139 ao Santander, 49 ao Agibank e 20 ao Banco do Brasil

19/10/2026 18h15

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Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou nesta segunda-feira (19) a abertura do "mutirão bancário", iniciativa busca ampliar as possibilidades de acordo entre consumidores e instituições financeiras em 375 processos judiciais. 

Do total de processos incluídos no mutirão, 167 são relacionados ao Bradesco, 139 ao Santander, 49 ao Agibank e 20 ao Banco do Brasil.

As audiências ocorrem de forma híbrida (presencial e por videoconferência) até sexta-feira (23) e serão conduzidas por conciliadoras e mediadoras que integram a equipe de trabalho do Nupemec.

A ação parte de uma cooperação técnica firmada pelo Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec) com instituições bancárias e integra uma mobilização para a realização de ações semelhantes nos tribunais brasileiros, iniciativa que também ocorre em outros estados, como Goiás.

Mesmo diante da complexidade de algumas demandas bancárias, a expectativa é promover o diálogo entre as partes e construir soluções consensuais.

O mutirão ocorre alinhado aos objetivos da gestão do coordenador-geral do Nupemec, desembargador José Ale Ahmad Netto, de ampliar a resolução consensual de conflitos no Poder Judiciário estadual, cuja iniciativa conta com o apoio do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan.

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