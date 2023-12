Sidrolândia, Jardim, Bataguassu, Corguinho e Terenos comemoram aniversário nesta segunda-feira (11).

Os cinco municípios foram emancipados em 11 de dezembro de 1953 e completam 70 anos na data de hoje. Conheça a localização, história e investimentos de cada aniversariante:

SIDROLÂNDIA

Sidrolândia, município localizado na região central de Mato Grosso do Sul, localizado a 60 quilômetros de Campo Grande, foi emancipado em 11 de dezembro de 1953. Com isso, comemora 70 anos nesta segunda-feira (11).

De acordo com a prefeitura, a cidade se desenvolveu graças a três grandes vultos: o primeiro por ficar a menos de 100 km da capital de Mato Grosso do Sul, o segundo foi graças à agropecuária e o terceiro e mais importante foi por ser ponto de passagem para a ferrovia NOB, que vinha de São Paulo via Campo Grande.

A prefeita do município é Valda Camilo (PP), que assume mandato até 2024. O aniversário de 70 anos do município foi marcado por lançamento de pacote de obras e investimentos no município.

Na semana passada, a prefeita do município, Vanda Camilo (PP) assinou a ordem de serviço da pavimentação no Altos da Figueira e apresentou o planejamento de obras da administração municipal para 2024.

O evento foi prestigiado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (ALEMS), Gerson Claro (PP) e pela senadora da República, Tereza Cristina (PP).

Riedel assinou convênio para repasse de R$ 17,5 milhões, recurso que viabilizará a execução de 13,3 km de recapeamento, além de outros investimentos.

JARDIM

Jardim é um município localizado na região leste de Mato Grosso do Sul. Está localizado a 235 quilômetros de Campo Grande. O prefeito é Anizario Jorge Costa, o qual fica até 2024.

Foi emancipado em 11 de dezembro de 1953. Com isso, comemora 70 anos nesta segunda-feira (11).

De acordo com a prefeitura, a história de Jardim tem sua origem ligada ao desenvolvimento e povoamento das terras do município de Bela Vista. Na guerra do Paraguai, quando as forças brasileiras efetuaram a célebre retirada da Laguna, José Francisco Lopes foi escolhido para guia da Laguna, por ser grande conhecedor da região; fundou, às margens do rio Miranda, uma fazenda de nome Jardim, onde se dedicou à pecuária. Na margem esquerda do rio Miranda, o guia Lopes faleceu; seu corpo foi enterrado no meio do acampamento, junto a coronéis e soldados mortos pela cólera morbo. Hoje, no município de Jardim, este local é chamado de Cemitério dos Heróis.

Seus primeiros moradores foram os operários da construção da rodovia, a qual permitiu ao município tornar-se uma cidade-pólo e ter uma posição geográfica privilegiada. A ocupação progressiva da área se deu principalmente devido às terras férteis do local e aos bons campos.

Seus primeiros moradores foram os operários da construção da rodovia, a qual permitiu ao município tornar-se uma cidade-pólo e ter uma posição geográfica privilegiada. A ocupação progressiva da área se deu principalmente devido às terras férteis do local e aos bons campos.

O município possui atrativos turísticos que exaltam a fauna e águas cristalinas de Mato Grosso do Sul, como Recanto Ecológico do Rio da Prata, Buraco das Araras e Lagoa Misteriosa.

O artesanato também é um diferencial, pois o osso e madeira se transformam em objeto de arte. É um projeto social que promove a geração de renda, focada na conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável.

BATAGUASSU

Bataguassu é um município localizado na região leste de Mato Grosso do Sul. Está localizado a 311 quilômetros de Campo Grande. A área territorial é de 2,416 718 km².

O prefeito atual é Akira Otsubo (MDB), onde fica até 2024. Foi emancipado em 11 de dezembro de 1953. Com isso, comemora 70 anos nesta segunda-feira (11).

De acordo com a prefeitura, os primeiros homens civilizados à fixar-se nas terras de Bataguassu, foram Manoel da Costa Lima e sua expedição, partindo de Campo Grande para estabelecer a ligação de Campo Grande e o Estado de São Paulo, conseguindo seu intento em 1.904, onde chegaram à foz do rio Pardo no rio Paraná, onde encontraram um local apropriado para um Porto Fluvial, e por ser aquele o dia 15 de novembro, batizaram-no como Porto XV de Novembro.

As primeiras famílias de colonizadores que aqui se fixaram em 1.906, foram as de Manoel da Costa Lima, sua esposa Dona Maria Luiza Nogueira, seus filhos: José, Luciano, Deocleciana, Laurentino, Ovídia, Theodomira, Eleanora, Izarina, Rogaciana e seu sobrinho Joaquim Cecílio e Lima. Estabeleceram-se primeiramente no lugar denominado Sapé, depois espalhando-se e iniciando-se abertura de novas fazendas, das quais a primeira recebeu o nome de “Fazenda Uerê”.

CORGUINHO

Corguinho é um município localizado na região central de Mato Grosso do Sul. Está localizado a 100 quilômetros de Campo Grande. A prefeita atual é Marcela Lopes Ribeiro, que fica no cargo até o ano que vem.

Foi emancipado em 11 de dezembro de 1953. Com isso, comemora 70 anos nesta segunda-feira (11). Para celebrar o aniversário, show da Maria Cecília & Rodolfo foi realizado nesta sexta-feira (8).

De acordo com a prefeitura, o nome do município faz referência ao Ribeirão Corguinho – recurso hídrico em torno do qual os garimpeiros povoaram dando origem à área urbana – que passa por dentro da cidade e desagua no Rio Aquidauana.

A existência de pedras preciosas nos rios Carrapato e Formiga no ano de 1931 rapidamente atraiu garimpeiros da região norte e nordeste do Brasil, que povoaram diferentes áreas do município, especialmente em torno de rios, ribeirões e córregos.

Aqueles que se instalaram à beira do rio Fala Verdade procuraram em vão por suas riquezas e, em detrimento desta circunstância, decidiram descer o Rio Aquidauana e, ao encontra o ribeirão Corguinho, instalaram-se e retomaram com sucesso suas buscas por jazidas de diamantes e outras pedras preciosas.

TERENOS

Terenos é um município localizado na região central de Mato Grosso do Sul. Está localizado a 30 quilômetros de Campo Grande. O prefeito atual é Henrique Wancura (PSDB), que fica no cargo até ano que vem.

Foi emancipado em 11 de dezembro de 1953. Com isso, comemora 70 anos nesta segunda-feira (11).

De acordo com a prefeitura, Terenos é topônimo provindo da tribo indígena Terenos ou Terenas – o mesmo que Gaturamorei – ave de família dos Tanagrídeos, também chamado “Bonito”.

A ocupação da cidade de Terenos, até então habitada pela tribo indígena “Terena”, deu-se com a implantação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que em data de 06 de setembro de 1914, inaugurou a estação ferroviária e telegráfica, do mesmo nome, não se prevendo entretanto que ali seria a sede de um próspero município. A partir de 15 de julho de 1920, a colonização ficou a cargo da Sociedade Territorial Sul Brasileira – H. Hacker & Cia. – empresa alemã que tinha por finalidade introduzir e localizar imigrantes na região.