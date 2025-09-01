Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

Honorários de R$ 178 milhões a filho de desembargador e a lobista eram um dos casos suspeitos de corrupção investigados pela Polícia Federal na Operação Ultima Ratio

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

01/09/2025 - 05h00
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) atendeu a pedido do Banco do Brasil, em recurso especial julgado na sexta-feira, e barrou o pagamento pelo banco de honorários sucumbenciais de, pelo menos, R$ 178 milhões a vários advogados de Mato Grosso do Sul, entre eles o lobista investigado na Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal (PF), Felix Jayme Nunes da Cunha, e os filhos do desembargador Vladimir Abreu Silva.

O caso é um dos mais emblemáticos investigados na Operação Ultima Ratio, que apura um esquema de corrupção no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), porque o honorário – que se fosse um prêmio da Mega-Sena estaria entre os 10 maiores da história da loteria, considerando apenas os concursos regulares – tem origem controversa: o Banco do Brasil teve de pagar o valor mesmo sendo o vencedor da causa.

O relator do recurso especial que o Banco do Brasil ajuizou no STJ, ministro Raul Araújo, reverteu o julgado do Tribunal de Justiça de MS, que havia dado ganho de causa aos advogados no honorário de mais de uma centena de milhões de reais em uma ação na qual o banco nem sequer perdeu.

“Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)”, afirmou o ministro do STJ em decisão.

Em Mato Grosso do Sul, o caso foi julgado, à época, na câmara cível investigada por corrupção pela Polícia Federal, que tinha entre seus membros o desembargador Sideni Soncini Pimentel. Foi Pimentel quem defendeu a tese de que caberia o pagamento de honorários sucumbenciais pelo vencedor de uma ação, apenas pelo fato de os devedores não terem bens para penhora.

Suspeição

Na representação que fez ao STJ para o desencadeamento da Operação Ultima Ratio, o titular da investigação, delegado Marcos Damato, da PF, fez o seguinte comentário:

“O fato de Pimentel ter decidido em favor do cliente de Marcos Vinícius Abreu, o qual tem escritório no mesmo local que o filho de Pimentel, o advogado Rodrigo Pimentel, agrava os indícios de vendas de decisões, com pagamento realizado por meio da cessão de parte do crédito”, argumentou.

À época, Marcos Vinícius Abreu, filho do desembargador Vladimir Abreu, dividia o mesmo condomínio de escritórios de advocacia que Rodrigo Pimentel, filho de Sideni.

Sideni, que já foi alvo de relato endereçado à Procuradoria-Geral da República, em que Damato pede o indiciamento do desembargador por corrupção, deixou claro em seu depoimento que não teve qualquer remorso por não ter colocado seu nome sob suspeição no caso.

“É, doutor, eu vou contrariar inclusive orientação dos meus advogados que querem que eu seja bem sucinto. Com relação ao fato de ser Mané ou José o advogado, eu nunca me senti impedido, e eu sempre julguei, a não ser naqueles casos em que a lei me impunha o dever de não julgar por causa do impedimento. É o que eu tenho a dizer para o senhor nesse caso de julgamento”, disse em depoimento à Polícia Federal.

Sideni, também em depoimento, ainda deu sua opinião sobre a atuação do Banco do Brasil no processo, e culpou o banco pelo calote que levou.

“Contratou mal, doutor. Ele contratou mal com quem não tinha garantia boa? Se tinha garantia ou quem lhe emprestou não tinha lastro ou não tinha patrimônio para responder no caso de um não pagamento, essa é a realidade. Isso no foro, doutor Marcos, isso no foro é a coisa mais corriqueira e mais comum de existir. Lamentavelmente, né?”, afirmou Sideni, ao ser indagado sobre a alternativa que restava ao banco, que tentava receber uma dívida.

A origem

A execução que levou o TJMS a calcular um valor similar a um prêmio da Mega-Sena contra o Banco do Brasil teve origem em um contrato de financiamento agrícola feito por um casal de Três Lagoas, na década de 1990.

Por causa da inadimplência, o Banco do Brasil ajuizou uma execução contra o casal na Justiça e foi vitorioso. O banco, contudo, passou anos tentando localizar bens dos devedores, sem sucesso algum. O processo de execução acabou prescrito em 2018.

Os advogados do casal devedor, contudo, recorreram ao TJMS reivindicando o direito aos honorários e, após se associarem aos envolvidos no esquema de venda de sentenças, o direito ao pagamento pelo Banco do Brasil foi então estabelecido.

No julgamento em primeira instância, houve o entendimento de que nenhuma das partes precisaria arcar com honorários advocatícios, pois o banco não conseguiu recuperar sua dívida e o casal também não obteve decisão favorável.

A situação começou a mudar quando Felix Jayme Nunes da Cunha, investigado pela PF na Operação Ultima Ratio e apontado como um dos lobistas do esquema de compra de decisões judiciais, entrou no processo.

Ele firmou um contrato de parceria com os advogados do casal: Patrícia Alves Gaspareto de Souza Machado e Geilson da Silva Lima. O contrato de parceria ainda contou com o anuente Marcus Vinícius Machado Abreu da Silva, filho do desembargador Vladimir Abreu da Silva, investigado na Operação Ultima Ratio.

O contrato consistia na cessão de parte dos honorários a Felix em qualquer valor da execução que excedesse R$ 60 milhões. O acordo ainda permitia que ele recebesse o dinheiro diretamente do Banco do Brasil.

BB não desistiu

Mesmo após a Operação Ultima Ratio, a tentativa do banco de derrubar a decisão controversa continuou. Ele perdeu todas as disputas em Mato Grosso do Sul. Uma delas foi uma ação rescisória contra o Acórdão que o obrigou a pagar os honorários milionários. O Banco do Brasil teve julgamento desfavorável e unânime nesta tentativa, em que o relator, desembargador Amaury da Silva Kuklinski, foi acompanhado por Vilson Bertelli, Geraldo de Almeida Santiago e Eduardo Machado Rocha.

Insatisfeito, o BB apresentou embargos de declaração, recurso no qual solicita que os julgadores esclareçam melhor a decisão, especialmente em pontos que possam ter ficado obscuros. Porém, o pedido foi novamente rejeitado, com o desembargador Kuklinski negando o recurso, em 19 de agosto de 2024. Restou ao banco ingressar com este recurso especial, com a intenção de levar o caso ao STJ e contestar a decisão que lhe impôs o pagamento de R$ 178 milhões em honorários, em uma ação sem vitória da outra parte.

Dorival Renato Pavan, atual presidente do TJMS, mas que na época da decisão era vice-presidente, por sua vez, recusou o recurso no dia 18 de outubro de 2024, por entender que ele não atendia aos critérios de admissibilidade.

Ainda assim, o banco seguiu na disputa, agora, no Superior Tribunal de Justiça e conseguiu decisão favorável.

Comparativo

Maiores prêmios da Mega-Sena x honorários do TJMS contra o BB

 

  • 1 – 1º/10/2022
  • R$ 317.853.788,54 
  • 2 – 11/5/2019 
  • R$ 289.420.865,00 
  • 3 – 27/2/2020 
  • R$ 211.652.717,74 
  • 4 – 5/3/2024 
  • R$ 206.475.189,75 
  • 5 – 25/11/2015 
  • R$ 205.329.753,89 
  • 6 – 22/12/2015 
  • R$ 197.377.949,52 
  • 7 – 19/3/2022: 
  • R$ 189.381.872,36 
  • 8 – 4/7/2024 
  • R$ 162.788.325,19 
  • 9 – 8/2/2023 
  • R$ 152.807.887,30 
  • 10 – 22/11/2014 
  • R$ 135.315.118,96

* Concursos regulares, exclui a Mega da Virada.

  • Honorários do TJMS a lobista e filhos de desembargador: R$ 178 milhões.

 

 

SEQUÊNCIA DE CRIMES

Bebedeira e bate-boca terminou em mais uma morte na família de Emanuelly

Edvaldo Galeano Urunaga foi assassinado pelos sobrinhos Keterson Fernandes e Kenedy Deivid; esse último era tio da menina estuprada e morta na última quarta-feira (27)

31/08/2025 16h30

A vila fica localizada no bairro Taquarussu

A vila fica localizada no bairro Taquarussu FOTO: Paulo Ribas

No final da tarde do último sábado (30), Edvaldo Galeano Urunaga foi morto com golpes de facão na vila de kitnets onde mora a família da pequena Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, que foi estuprada e morta na última quarta-feira (27), em Campo Grande.

Edvaldo era tio de Keterson Fernandes Gimenes e Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira (tio de Emanuelly), que são os principais suspeitos pelo crime, que conforme as informações, foi motivado por um desentimento por um saco de lixo deixado no corredor  supostamente por Kenia Pantaleão, que também é tia de Emanuelly.

De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã de sábado (30), uma vizinha identificada apenas como Nadia, reclamou com Kenia da sacola de lixo deixada no corredor de passagem da vila, momento em que Kenia respondeu: "Não sei de lixo não! A gente ta aqui de luto e para de dar nojo!".

O luto era referente a morte da menina Emanuelly Victória de Souza, que foi sequestrada, estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família na última quarta-feira (27). William chegou a fugir mas foi encontrado e morto ao reagir a abordagem policial na manhã quinta-feira (30).

Algumas horas depois, o desentendimento prosseguiu, quando a filha de Nádia chegou ao local e retomou os questionamentos sobre o lixo:  "Queria saber quem está dizendo que minha mãe está dando nojo", disse. 

Nesse momento, Edvaldo, que estava bebendo em sua casa, saiu da residência e começou uma nova discussão com o mesmo assunto, dizendo para que a senhora Kenia fosse resolver a questão com a vizinha. Ele foi orientado a deixar isso de lado, mas saiu do local e disse: "Pera aí que eu vou resolver isso!".

Ao retornar para a vila, Edvaldo estava com um facão na mão e foi em direção a Kenia enquanto a ameaçava. Ao ver a situação de perigo da irmã, Kenedy golpeu Edvaldo com um uma paulada na cabeça, momento em que ele caiu no chão. Mesmo assim, Kenedy ainda pegou o facão da mão de Edvaldo e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. Logo depois, Keterson também pegou o facão e atingiu Edvaldo que morreu no local.

A vila fica localizada no bairro Taquarussu, e conforme testemunhas, é constantemente frequentada por usuários de drogas, além de ser palco de diversas brigas e discussões entre vizinhos e familiares. Após o crime, Kenedy e Keterson fugiram da vila e ainda não foram encontrados.

MORTE DE EMANUELLY

Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos foi estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, na tarde de quarta-feira (27), na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h, momento em que equipes iniciaram às buscas pela criança chegando à casa do autor, conhecido da família, que fugiu após o crime. A vítima foi encontrada na casa do autor com sinais de violência sexual.  

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a criança estava dentro de uma banheira de bebê, que seria da filha de Marcos William, e estava enrolada em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança junto da menina na mesma tarde do crime.

Marcos Willian Teixeira Timóteo morreu em confronto com a Polícia Civil na manhã de quinta-feira (28), após ser baleado por equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI).  Ele estava na região do Inferninho, saída para Rochedo.

Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e não resistiu aos ferimentos. 

Assine o Coreio do Estado.

CLIMA

Mesmo com alerta de tempestade em MS, Capital continua em alerta para baixa umidade

Previsão para o mês de setembro é de altas temperaturas em todo o Estado e chuvas na média esperada

31/08/2025 16h00

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do ar

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do ar Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mesmo com previsão de tempestades em algumas regiões de Mato Grosso do Sul para o início do mês de setembro, a maior parte do Estado continua em alerta para a baixa umidade relativa do ar. 

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de Perigo Potencial para tempestades nas regiões sul, sudoeste e pantaneira de Mato Grosso do Sul, que abrange Mundo Novo, Amambai, Dourados, Jardim, Nioaque, Bonito, Miranda, Corumbá e regiões ao redor. 

O informe alerta para o risco de ventos intensos, podendo variar de 40 a 60 km/h, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao dia, além de queda de granizo, podendo causar estrago em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. 

Por esses motivos, o Instituto reforça que algumas medidas devem ser tomadas voltadas à segurança, como não se abrigar embaixo de árvores em caso de rajadas de vento devido o risco de queda de galhos e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Essa condição se dá devido a aproximação de uma nova frente fria, juntamente com o intenso transporte de calor e umidade, que favorece o aumento de nebulosidade. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arAs regiões sul, sudoeste e pantaneira estão em alerta de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Porém, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade no grande restante do Estado. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco que, juntamente com as altas temperaturas, contribuem para os baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20% e 30% nesta segunda-feira (1). 

Em razão dos baixos valores de umidade, as regiões leste, centro norte, pantanal sul e trechos da região sudoeste de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo potencial para a baixa umidade. 

Por isso, é indicado beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que geralmente variam entre as 11 horas da manhã até às 15 horas. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arGrande parte do Estado está em alerta para baixa umidade do ar nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Temperaturas

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas chegando a 31°C para o primeiro dia do mês de setembro. 

Na região sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas previstas são de 23°C a 25°C e as máximas, 34°C e 36°C. 

As temperaturas também são elevadas na região leste, entre Três Lagoas e Paranaíba, e na região norte, abrangendo Coxim e Camapuã. As máximas devem variar entre 33°C e 35°C e as mínimas, entre 20°C e 22°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas variam entre 20°C e 22°C e as máximas entre 32°C e 34°C. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arPrevisão para Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (01) / Fonte: CEMTEC

Tendência meteorológica

A partir de dados históricos dos últimos 30 anos, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) afirmou que a chuva é esperada para o trimestre de Setembro-Outubro-Novembro no Estado, com volumes variando entre 300 milímetros e 400 milímetros na maior parte. 

As regiões de MS que devem concentrar menor volume de chuva no próximo trimestre são a noroeste e a região centro-oeste do estado, que devem ter chuvas abaixo da média histórica para os próximos três meses. 

A previsão provável de temperatura do ar para o trimestre indica que ela deve permanecer acima da média, ou seja, há indicativos de um trimestre mais quente que o normal no Estado. Mesmo assim, ainda deve haver a atuação de massas de ar frio, que podem favorecer quedas bruscas de temperatura, com valores próximos a 8°C em pontos específicos.  
 

